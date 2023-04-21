В Беларуси Протасевичу запросили 10 лет лишения свободы

В Беларуси прокурор попросила при вынесении приговора Протасевичу учесть, что он признал вину и выполнил условия сделки со следствием.

Прокуратура Беларуси запросила 10 лет лишения свободы для бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает российское агентство "Sputnik Беларусь" в пятницу, 21 апреля.

Гособвинение попросило суд учесть, что Протасевич выполнил условия досудебной сделки, и поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока. Двое других фигурантов дела - основатель Nexta Степан Путило и бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик – находятся за границей, и их судят заочно. Гособвинение запросило им 20 и 19 лет колонии усиленного режима соответственно.

Суд по делу Nexta начался в феврале 2023 года. Как сообщало государственно агентство "Белта", обвиняемым инкриминируют совершение более полутора тысяч преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти. Путило обвиняют по 13 уголовным статьям, Рудика - по 12, а Протасевича - по 11 статьям.

Задержание Протасевчиа и Софьи Сапеги

Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведена до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси.

На борту находилась подруга Протасевича - гражданка России Софья Сапега, которую также задержали. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии по делу о "разжигании вражды". В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру возвращения девушки в Россию.

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