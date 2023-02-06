В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

В Минске начался процесс по делу независимых экспертов Валерии Костюговой и Татьяны Кузиной, которых обвиняют "в помощи действиям, совершенным с целью захвата". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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Процесс по делу политолога, редактора онлайн-ресурса "Наше мнение" Валерии Костюговой и эксперта в сфере госуправления, соосновательницы школы SYMPA Татьяной Кузиной начался в понедельник, 6 февраля, в Минском горсуде. Костюгову и Кузину обвиняют в помощи действиям, совершенным с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357 УК), призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК), и в разжигании иной социальной розни (ч. 3 ст. 130 УК).
Максимально возможное наказание в случае признания виновными - до 12 лет лишения свободы. Костюгова и Кузина, которых белорусские правозащитники признали политзаключенными, в СИЗО более полутора лет. DW о том, что известно об этом деле.
Арест экспертов как реакция властей на санкции?
Татьяна Кузина - эксперт в области госуправления, одна их создательниц Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA и исследовательского центра BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования). Кузину задержали в минском аэропорту в ночь с 28 на 29 июня 2021 года, когда она пыталась улететь в Грузию.
Через день, 30 июня, КГБ пришел с обыском к политологу, редактору сайта белорусской экспертной сети "Наше мнение" Валерий Костюговой, которая также в итоге была задержана. После нескольких дней в изоляторе временного содержания обеих женщин перевели в СИЗО-1 Минска.
Их арест наблюдатели связывали с реакцией белорусских властей на западные санкции. Незадолго до этого тогдашний министр иностранных дел, ныне покойный Владимир Макей заявил в интервью госТВ, что "любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать".
Адвокат Костюговой перед началом суда "не прошел аттестацию"
О расследовании уголовного дела в отношении Кузиной и Костюговой известно немного - их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Как сообщила дочь Валерии Костюговой Анастасия, незадолго до суда защитник ее матери "не прошел аттестацию", пришлось искать нового.
"Новостей особо никаких нет, потому что такова суть таких процессов, они все закрытые, адвокат под подпиской. Мама держится хорошо, настроение у нее бодрое, как и всегда, она поразительно стойкий человек. Ожиданий особо никаких нет, чего можно ждать? Какой-нибудь несправедливый срок", - делится Анастасия, менеджер по стратегической коммуникации офиса Светланы Тихановской, находящаяся сейчас за пределами Беларуси.
Она считает, что не стоит искать причины задержания ее матери и Татьяны Кузиной - их просто нет: "Прошло два с половиной года после начала репрессий, почему людей задерживают? Потому что так должна работать репрессивная машина, людей надо задерживать регулярно, показательно, чтобы все видели. Ни у кого из тех, кого сейчас задерживают и сажают, нет причин оказаться тюрьме, кроме одной - чтобы быть уроком для всех остальных".
Властям не удалось остановить работу независимых исследователей
"Татьяна и Валерия хорошо держаться, какой-то особо чувствительной информации силовики от них, кажется, так и не получили, по крайней мере никаких последствий не было. Суд - хоть какое-то движение дела вместо просто бесконечного ожидания в СИЗО", - отмечает, в свою очередь, координатор белорусской экспертной сети "Наше мнение" Вадим Можейко.
По его выражению, арест коллег в июне 2021 года стал сигналом всему исследовательскому сообществу Беларуси о том, что все его представители не могут чувствовать себя в безопасности в Беларуси.
"Власти так пытались бороться со свободной мыслью, с объективным политическим анализом - это то, что характерно для диктатуры, которая боится правды и умных людей. После задержания Татьяны и Валерии подавляющее большинство коллег уехали из РБ. Те, кто остались, по сути, прекратили свою деятельность, потому что боятся говорить что-то публично", - констатирует собеседник.
В результате арестов экспертная сеть "Наше мнение" осталась не только без редактора Валерии Костюговой, за решеткой находится один из ее основателей, член совета, литературовед и политтехнолог Александр Федута. Его задержали в Москве 12 апреля 2021 года - также по обвинению "в заговоре с целью захвата власти". 5 сентября 2022 года Федуту приговорили к 10 годам лишения свободы.
"Удар властей был, безусловно, сильный. В то же время наивно верить, что так можно остановить исследовательскую работу. Все-таки ее преимущество в том, что мы не политики, которым очень важен контакт с людьми на местах, аналитическая работа хорошо поддается релокации. Нам, конечно, потребовалось какое-то время, чтобы возродиться, но сейчас аналитические материалы продолжают выходить", - резюмировал Вадим Можейко.
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