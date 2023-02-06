В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

В Минске начался процесс по делу независимых экспертов Валерии Костюговой и Татьяны Кузиной, которых обвиняют "в помощи действиям, совершенным с целью захвата". Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Процесс по делу политолога, редактора онлайн-ресурса "Наше мнение" Валерии Костюговой и эксперта в сфере госуправления, соосновательницы школы SYMPA Татьяной Кузиной начался в понедельник, 6 февраля, в Минском горсуде. Костюгову и Кузину обвиняют в помощи действиям, совершенным с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357 УК), призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК), и в разжигании иной социальной розни (ч. 3 ст. 130 УК).

Максимально возможное наказание в случае признания виновными - до 12 лет лишения свободы. Костюгова и Кузина, которых белорусские правозащитники признали политзаключенными, в СИЗО более полутора лет. DW о том, что известно об этом деле.

Арест экспертов как реакция властей на санкции?

Татьяна Кузина - эксперт в области госуправления, одна их создательниц Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA и исследовательского центра BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования). Кузину задержали в минском аэропорту в ночь с 28 на 29 июня 2021 года, когда она пыталась улететь в Грузию.

Татьяна Кузина (фото из архива) Фото: SYMPA

Через день, 30 июня, КГБ пришел с обыском к политологу, редактору сайта белорусской экспертной сети "Наше мнение" Валерий Костюговой, которая также в итоге была задержана. После нескольких дней в изоляторе временного содержания обеих женщин перевели в СИЗО-1 Минска.

Их арест наблюдатели связывали с реакцией белорусских властей на западные санкции. Незадолго до этого тогдашний министр иностранных дел, ныне покойный Владимир Макей заявил в интервью госТВ, что "любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать".

Адвокат Костюговой перед началом суда "не прошел аттестацию"

О расследовании уголовного дела в отношении Кузиной и Костюговой известно немного - их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Как сообщила дочь Валерии Костюговой Анастасия, незадолго до суда защитник ее матери "не прошел аттестацию", пришлось искать нового.

Валерия Костюгова (фото из архива) Фото: svaboda.org

"Новостей особо никаких нет, потому что такова суть таких процессов, они все закрытые, адвокат под подпиской. Мама держится хорошо, настроение у нее бодрое, как и всегда, она поразительно стойкий человек. Ожиданий особо никаких нет, чего можно ждать? Какой-нибудь несправедливый срок", - делится Анастасия, менеджер по стратегической коммуникации офиса Светланы Тихановской, находящаяся сейчас за пределами Беларуси.

Она считает, что не стоит искать причины задержания ее матери и Татьяны Кузиной - их просто нет: "Прошло два с половиной года после начала репрессий, почему людей задерживают? Потому что так должна работать репрессивная машина, людей надо задерживать регулярно, показательно, чтобы все видели. Ни у кого из тех, кого сейчас задерживают и сажают, нет причин оказаться тюрьме, кроме одной - чтобы быть уроком для всех остальных".

Властям не удалось остановить работу независимых исследователей

"Татьяна и Валерия хорошо держаться, какой-то особо чувствительной информации силовики от них, кажется, так и не получили, по крайней мере никаких последствий не было. Суд - хоть какое-то движение дела вместо просто бесконечного ожидания в СИЗО", - отмечает, в свою очередь, координатор белорусской экспертной сети "Наше мнение" Вадим Можейко.

По его выражению, арест коллег в июне 2021 года стал сигналом всему исследовательскому сообществу Беларуси о том, что все его представители не могут чувствовать себя в безопасности в Беларуси.

"Власти так пытались бороться со свободной мыслью, с объективным политическим анализом - это то, что характерно для диктатуры, которая боится правды и умных людей. После задержания Татьяны и Валерии подавляющее большинство коллег уехали из РБ. Те, кто остались, по сути, прекратили свою деятельность, потому что боятся говорить что-то публично", - констатирует собеседник.

В результате арестов экспертная сеть "Наше мнение" осталась не только без редактора Валерии Костюговой, за решеткой находится один из ее основателей, член совета, литературовед и политтехнолог Александр Федута. Его задержали в Москве 12 апреля 2021 года - также по обвинению "в заговоре с целью захвата власти". 5 сентября 2022 года Федуту приговорили к 10 годам лишения свободы.

Александр Федута (фото из архива) Фото: Privat

"Удар властей был, безусловно, сильный. В то же время наивно верить, что так можно остановить исследовательскую работу. Все-таки ее преимущество в том, что мы не политики, которым очень важен контакт с людьми на местах, аналитическая работа хорошо поддается релокации. Нам, конечно, потребовалось какое-то время, чтобы возродиться, но сейчас аналитические материалы продолжают выходить", - резюмировал Вадим Можейко.

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