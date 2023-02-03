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"Народ Беларуси - наша надежда". Дебаты в бундестаге

14 ч. назад

Что говорили немецкие депутаты о белорусской оппозиции и режиме Лукашенко?

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Дебаты о Беларуси прошли в бундестаге 25 января. Обсуждение состоялось по инициативе оппозиционной фракции ХДС/ХСС, направившей в парламент заявление под названием "Вернуть Беларусь в европейскую семью народов - поддержать стремление народа к свободе". Дискуссия длилась 45 минут. Все депутаты, за исключением представителя правой партии "Альтернатива для Германии", который привел некорректные данные платформы "Голос", критиковали политику Лукашенко и обещали поддержку белорусской оппозиции и народу. Предлагаем посмотреть самые яркие выступления.

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