"Народ Беларуси - наша надежда". Дебаты в бундестаге

Дебаты о Беларуси прошли в бундестаге 25 января. Обсуждение состоялось по инициативе оппозиционной фракции ХДС/ХСС, направившей в парламент заявление под названием "Вернуть Беларусь в европейскую семью народов - поддержать стремление народа к свободе". Дискуссия длилась 45 минут. Все депутаты, за исключением представителя правой партии "Альтернатива для Германии", который привел некорректные данные платформы "Голос", критиковали политику Лукашенко и обещали поддержку белорусской оппозиции и народу. Предлагаем посмотреть самые яркие выступления.