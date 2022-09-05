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Фото: Adrian Wyld/empics/picture alliance
Правосудие и законБеларусь

В Беларуси вынесены приговоры обвиняемым в "захвате власти"

Павел Мыльников
10 мин. назад

Лидер БНФ Костусев и политолог Федута приговорены к 10 годам колонии усиленного режима. Адвокат Зенкович получил 11 лет, обвиненные в нарушении порядка Голубович и Кравчук - по 2,5 года.

https://www.dw.com/ru/obvinaemyh-po-delu-o-zahvate-vlasti-v-belarusi-prigovorili-k-bolsim-srokam/a-63023727

Минский областной суд в понедельник, 5 сентября, огласил приговоры обвиняемым по делу о "заговоре с целью захвата власти". Лидер партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев и политолог Александр Федута приговорены к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Адвокат Юрий Зенкович получил 11 лет. Кроме того, суд назначил бухгалтеру Ольге Голубович, работавшей в фирме Зенковича, и дальнобойщику Денису Кравчуку по два с половиной года лишения свободы. Голубович и Кравчука обвиняли в "грубом нарушении общественного порядка".

Кто из фигурантов признал вину

Судебный процесс в Минске начался 29 июля. Первоначально предполагалось, что он будет закрытым, но на первом же заседании судья объявила об открытом рассмотрении дела. Голубович, Кравчук и Зенкович признали вину полностью, Федута - частично, Костусев не признал себя виновным.

Гособвинение запрашивало для Костусева, Федуты и Зенковича по 12 лет лишения свободы в колонии, а Кравчука и Голубович просило наказать тремя годами.

Обвиняемыми по этому делу были названы также психиатр Дмитрий Щигельский, ученый Александр Перепечко, экс-силовик Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и экс-сотрудник спецподразделения "Алмаз" МВД Игорь Макар. Все они, по данным издания Zerkalo.io, находятся за пределами Беларуси.

Лукашенко не раз заявлял о "покушениях"

В апреле 2021 года в Беларуси было открыто дело о "покушении" на жизнь Александра Лукашенко. В том же месяце Федута и Зенкович были задержаны в Москве.

Лукашенко неоднократно утверждал, что к госперевороту, якобы готовящемуся в Беларуси, причастны спецслужбы США. Госдепартамент США назвал эти обвинения "абсолютно ложными". С 1994 года Лукашенко неоднократно рассказывал о готовящихся покушениях на его жизнь.

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