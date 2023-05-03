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Бывший главный редактор Nexta Роман Протасевич
Бывший главный редактор Nexta Роман ПротасевичФото: Telegram/@nexta_tv
Правосудие и законБеларусь

Экс-главреда Nexta Протасевича приговорили к 8 годам

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta признан виновным в совершении целого ряда преступлений. Прокуратура требовала приговорить Романа Протасевича к 10 годам.

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Суд в Минске вынес приговор по делу бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В среду, 3 мая, Протасевич был признан виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорен к 8 годам лишения свободы. Прокуратура Беларуси ранее требовала приговорить молодого человека к 10 годам. Протасевич останется под домашним арестом до вступления приговора в силу, уточнили белорусские СМИ.

Выступая ранее с обвинением, прокуратура просила суд учесть, что бывший главный редактор Nexta выполнил условия досудебной сделки, и поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока.

Между тем основатель Nexta Степан Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик - к 19 годам. Они находятся за границей, и их судят заочно.

Дело Nexta

Суд по делу канала Nexta начался в феврале 2023 года. Помимо Протасевича, по нему проходят основатель Nexta Путило и бывший редактор Telegram-канала Рудик. Гособвинение запросило им 20 и 19 лет колонии усиленного режима соответственно. Обвиняемым инкриминировали совершение более полутора тысяч преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти. Путило обвинили по 13 уголовным статьям, Рудика - по 12, а Протасевича - по 11 статьям.

В апреле суд ужесточил обвинения в отношении Протасевича и вменил ему, кроме "организации массовых беспорядков" и "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды", также "повторное руководство экстремистским формированием". По данным следствия, Роман Протасевич в мае-сентябре 2020 года был главным редактором канала Nexta, широко освещавшего протесты в Беларуси после президентских выборов в августе того же года. В октябре 2020-го Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021-го отвечал за работу Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

Самолет Ryanair посадили ради задержания Протасевича

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведено до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси.

На борту находилась подруга Протасевича - гражданка России Софья Сапега, которую также задержали. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии по делу о "разжигании вражды". В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру возвращения девушки в Россию.

Евросоюз 5 июня 2022 года ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям против Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в ЕС.

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