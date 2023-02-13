"Отказано законно". Почему в Беларуси не помиловали Сапегу

Политзаключенная Софья Сапега выполнила все условия для выхода на свободу раньше срока. Но в помиловании ей отказано. DW вместе с юристами разбиралась в процедуре помилования в РБ и истинных причинах отказа.

"Отказано совершенно законно"- так еще в конце января прокомментировала замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс отказ в помиловании отбывающей в Беларуси тюремное заключение россиянке Софье Сапеге. В качестве причины Чуприс, которая возглавляет в РБ комиссию по помилованию, через которую проходит заявление каждого осужденного, назвала тот факт, что "осужденная не отбыла даже половину срока".

В Беларуси помилование - право, а не обязанность государства

Может ли срок быть настоящей причиной отказа? Как поясняет белорусская юрист Юлия Леванчук, такое ограничение в законе не прописано - как только человек начал отбывать наказание, он может подать ходатайство. "Однако помилование - это право государства, а не обязанность, - объясняет собеседница. - Осужденный, его родственники и адвокат не могут присутствовать на заседании комиссии, это не предусмотрено законом. Решение осужденный узнает через администрацию колонии. Почему отказано, никто не разъясняет. Обжаловать решение невозможно".

Можно лишь повторно подавать ходатайство: для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления - через год после отказа (это случай Сапеги), по остальным преступлениям - через полгода.

Принимая закон об амнистии, власти исключили возможность досрочно освободить политзаключенных. Генпрокурор РБ Андрей Швед подчеркивал, что такие заключенные смогут "выйти на свободу только в случае раскаяния и обращения к Лукашенко с прошением о помиловании". Однако пока массовых освобождений в Беларуси не наблюдается. Известно, что в 2021 году ко Дню народного единства Лукашенко одобрил 13 человек из списка на сто человек. Единичные случаи были и в прошлом году - например, журналист "Радио Свобода" Олег Груздилович.

Как в Беларуси проходит помилование

По закону, заключенный лично подает заявление - через администрацию колонии. Это первый фильтр, где обращают внимание, погашен ли ущерб по уголовному делу, признает ли вину осужденный, раскаивается ли в содеянном. Известны случаи, когда силовики уговаривают или даже угрожают политзаключенным, чтобы те писали прошение о помиловании на имя Лукашенко. О таких попытках заявляли бывшие политзаключенные Дарья Чульцова и Наталья Херше.

В характеристике из колонии указаны все взыскания. Чем меньше нарушений, тем больше шансов. Но на практике и "злостные нарушители" получали помилование: тот же Олег Груздилович, которого даже отправляли в штрафной изолятор.

Далее документы заключенного направляют в комиссию. В ее состав входят представители судов и силовых ведомств, адвокатуры и науки. Комиссия заседает раз в квартал, но четких сроков по рассмотрению заявлений нет - ответ может быть через месяц, а может - через год. Все это время осужденный находится в неведении. Если ответ положительный, колония готовит документы на освобождение (также может быть принято решение о частичном сокращении срока, замене на более мягкое наказание), отрицательный - человек продолжает отбывать срок.

Считается, что больше шансов на помилование у тех, кто не меняет позицию и признает вину. Однако гарантий нет - Сапега заявила о раскаянии, сотрудничала со следствием, ее родные выплатили ущерб потерпевшим, а сама она записала "покаянное видео" на госТВ.

"Кейс Сапеги показательный, и не только для помилования, - считает юрист Юлия Леванчук. - Она выполнила все условия, а в итоге получила отказ. Сегодня еще одна комиссия призывает белорусов, которые по политическим причинам покинули страну, вернуться. Следует взвесить, можно ли этому доверять".

Что может стоять за отказом помиловать Сапегу

Софья получила 6 лет, ее коллеги заочно приговорены к 12 годам. В отличие от них она пошла на сделку - заключила досудебное соглашение. Это помогло ей не только рассчитывать на меньший срок, но и выйти из СИЗО под домашний арест. Однако в итоге это может быть одной из причин, почему ее не спешат отпускать. Как пояснил DW источник, знакомый с процессом, заключая такое соглашение, обвиняемый обязуется помочь следствию изобличить других фигурантов - дать против них показания. Такое же соглашение заключил и Роман Протасевич, вместе с которым в мае 2021 года она была задержана после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Показания Сапеги легли в основу других дел о сливе данных, в том числе против ее коллег по "Черной книге Беларуси".

Учитывая резонанс, вызванный задержанием Софьи и Романа, белорусские власти не заинтересованы в том, чтобы общественность узнала, как и о чем их допрашивали, считает источник. Если Сапега окажется на свободе, гарантировать ее молчание будет непросто - она является гражданкой РФ, откуда может уехать и дальше. В Беларуси у нее нет ни семьи, ни имущества, то есть рычаги давления на нее отсутствуют.

Компромиссом может стать перевод в российскую колонию, где хотя бы некоторое время она будет под контролем "дружественных" силовиков. После отказа в помиловании адвокат политзаключенной сообщил, что защита будет этого добиваться. Проблем с Лукашенко возникнуть не должно, он еще прошлым летом заявил, что не против: "Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок".

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