Как герой cтал антигероем. Одиссея Романа Протасевича

Роман Протасевич (на фото в центре) перед брифингом, организованным МИД Беларуси, 14 июня 2021 года Фото: AFP/Getty Images

Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы" Александр Фридман написал комментарий, посвященный эволюции Романа Протасевича, бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, которого в Минске приговорили к 8 годам колонии. Обсудить мнение автора и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь" .

3 мая в Минском облсуде завершился показательный процесс по делу создателей и авторов уже легендарного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Степана Путилы и Яна Рудика. Если Путило и Рудика судили заочно, то Протасевич присутствовал в зале суда. И хотя очевидно, что приговор им выносился не судьями, а руководством страны, скорее всего, лично Александром Лукашенко, Протасевич во время процесса, тем не менее, сделал все, чтобы попытаться добиться максимально мягкого наказания.

История Романа Протасевича

26 апреля он выступил с последним словом, которое соответствовало логике показательного процесса. Протасевич ожидаемо набросился с нападками на находящихся в Вильнюсе и Варшаве руководителей белорусского демократического движения, "жертвой" которых он себя считает; признал свое "политическое поражение" и вину, а также неоднократно просил о прощении и уповал на милость и снисхождение.

Александр Фридман Фото: Privat

Фактически блогер вновь предстал в приятном для белорусских властей образе поверженного, раскаявшегося и оступившегося молодого человека, который Протасевич не без успеха для себя использует с лета 2021 года. В суде он дополнительно добавил, что обрел смысл жизни (в семье), готов искупить свою вину и просит оставить его на свободе. Аргументы не слишком подействовали: прокуратура требовала приговорить подсудимого к 10 годам лишения свободы, приговор был смягчен до 8 лет.

История Романа Протасевича - история одной из знаковых фигур белорусских протестов 2020 года, ставшей на Западе на короткое время символом борьбы за свободу и демократию. Это история борьбы за выживание под катком диктатуры, а также беспринципности и предательства - политического, а главное - личного. И это слепок истории Беларуси, пережившей в августе 2020 года всплеск надежды на избавление от диктатуры и вставшей под руководством Лукашенко на путь радикальных репрессий в сталинском стиле и разрыва отношений с Западом. Вместе с Беларусью этот путь проходит и Протасевич, превративший в последние годы из героя в антигероя.

Как Протасевич стал "героем"

23 мая 2021 года белорусские спецслужбы осуществили, пожалуй, самую громкую операцию в своей истории: рейс FR4978 авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс вынужден был совершить экстренную посадку в Минске. При этом были задержаны пассажиры рейса Роман Протасевич (на тот момент главный редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга") и его спутница жизни, гражданка России Софья Сапега, которая, как позднее выяснилось, участвовала в проекте "Черная книга Беларуси", публиковавшего личные данные сотрудников силовых органов Беларуси.

Обстоятельства ареста Протасевича, романтическая история молодой пары активных борцов с архаичным диктаторским режимом, а также тот факт, что Лукашенко фактически лично взял на себя ответственность за произошедшее с рейсом FR4978, cделали белорусского блогера уже в мае 2021 года героем - европейским героем. Плакаты с изображением Протасевича появились в аэропортах и на вокзалах в Европе.

Его фотографиями пестрели первые полосы западных изданий, а политики и правозащитники требовали незамедлительного освобождения узника. Опубликованное белорусским КГБ 24 мая короткое видео, на котором Протасевич дрожащим голосом рассказал о своих "признательных показаниях", лишь укрепило позитивный образ журналиста, который находится в застенках и которого, по слухам, якобы лично пытает Лукашенко.

"Герой" превращается в "антигероя"

Международная пресса и белорусские демсилы сделали из Протасевича "героя", которым он на самом деле не был, да и быть не хотел. Оказавшись в руках белорусского КГБ, он просто хотел выжить. Любым путем. Уже в июне 2021 года "героический образ" заметно потускнел.

Большое интервью пропагандисту Марату Маркову в эфире канала ОНТ, в котором Протасевич дал нелестные характеристики руководству демократического движения и поделился информацией о своих коллегах, а в конце заплакал, подробно разбиралось в прессе. При этом большинство авторов сошлось во мнении, что узник действует под давлением и принуждением. Организованная МИД Беларуси 14 июня пресс-конференция, на которой появился Протасевич, запомнилась демонстративным уходом западных журналистов и смелыми словами журналистки БелаПАН Татьяны Коровенковой, заявившей, что она сочувствует блогеру, но не верит его словам.

Вопросы о том, оправдала ли себя, с точки зрения властей, операция по захвату Протасевича и какие методы воздействия применялись по отношению к арестованному, до сих пор остаются открытыми. Так или иначе, в последующие месяцы и годы блогер показал, что готов на многое, дабы остаться на свободе и обеспечить себе мало-мальски сносное существование. Он активно сотрудничал с властями. Временами, хотя и не так часто, его привлекали к участию в пропагандистских проектах, в которых Протасевич занимался очернением бывших соратников и всего демдвижения.

Наградой за "сотрудничество" стал перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест, который в январе 2022 года и вовсе был отменен. Тот факт, что Сапегу в мае 2022-го приговорили к шести годам тюрьмы, а Протасевич не только остался на свободе, но и демонстративно дистанцировался от нее и одновременно заключил брак с другим человеком, нанесло огромный вред его репутации.

Диктатура не знает снисхождения

Об эволюции Протасевича много писали и говорили в Беларуси, но ее практически не заметили на Западе. Обвинительный приговор вызовет определенный всплеск интереса к персоне блогера, а затем его имя, скорее всего, окончательно исчезнет из СМИ. Уже сегодня можно, однако, сказать, что Роман Протасевич волею судьбы стал исторической фигурой, а принудительная посадка самолета и ее последствия в значительной степени определили вектор развития Беларуси.

В будущем историки и журналисты будут писать о Протасевиче - о его участии в создании Telegram-канала Nexta и роли в протестах 2020 года; о самом инциденте с самолетом и последующем перерождении узника; о мстительном Лукашенко, рискнувшем пойти на такую авантюру; о последовавшем за делом Протасевича витке репрессий и уничтожении гражданского общества; о резком ухудшении и без того плохих отношений с Западом; о возможном "российском следе" и версии о кремлевской провокации, еще больше изолировавшей режим Лукашенко и привязавшей его к России.

На долю Протасевича выпали суровые испытания, а сам он является жертвой режима. И если в будущем к нему начнут, скорее всего, относится более спокойно и менее эмоционально, то сегодня герой, ставший антигероем, вряд ли может рассчитывать на симпатии белорусского общества: для сторонников перемен он останется "слабаком" и "предателем", а для адептов режима - "змагаром из Нехты", несущим ответственность за их страхи в августе 2020 года.

Оценки современников, а тем более будущих историков, едва ли заботят сейчас Романа Протасевича. Его беспокоит собственная судьба. В ожидании приговора он, возможно, переживал то, что чувствовали его коллеги по несчастью в сталинскую эпоху. Уповая на милость и снисхождение, они плясали под дудку властей и оговаривали себя и других. Но и это не спасало их от кровавого тирана Сталина, с удовольствием обрекавшего своих врагов на страдания и унижения. Именно через это путь страданий, унижений и саморазрушения прошел Протасевич.

Его судили не в 1937 году, а в 2023-м. По сталинским меркам, да даже в определенной степени и по меркам современной Беларуси, восьмилетний приговор можно назвать довольно мягким. Логика режима, однако, не изменилась: поверженный враг не заслуживает снисхождения.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

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