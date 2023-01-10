Лукашенко отказал россиянке Сапеге в помиловании

Защита Софьи Сапеги, приговоренной в Беларуси к шести годам тюрьмы, намерена подать запрос на передачу ее для отбытия наказания в России.

Россиянке Софье Сапеге в Беларуси было отказано в помиловании. Об этом сообщает во вторник, 10 января, онлайн-издание "Медиазона. Беларуксь" со ссылкой на адвоката девушки Антона Гашинского.

Между тем агентство ТАСС также со ссылкой на Гашинского пишет, что защита Сапеги намерена в ближайшее время подать запрос на передачу осужденной для отбытия наказания в России. "Будем просить, чтобы ее (Сапегу. - Ред.) отправили отбывать наказание в Российскую Федерацию. В этом случае она сможет обратиться к президенту России с просьбой об освобождении ее от отбытия оставшийся части наказания", - цитирует агентство адвоката.

По словам матери Сапеги, Анны Дудич, из письма дочери она узнала, что об отказе в помиловании белорусские власти сообщили девушке 4 января.

Приговор Софье Сапеге в Беларуси

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее тогдашним молодым человеком - бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Для этого белорусские власти вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске.

Против Сапеги выдвинули обвинение в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публиковавшего личные данные белорусских силовиков. В мае 2022 года девушку приговорили к шести годам лишения свободы.

В июне 2022 года Сапега обратилась к правителю Беларуси Александру Лукашенко с прошением о помиловании, указав в нем, что ее "на преступления сподвигли молодость и глупость".

Смотрите также: