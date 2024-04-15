"Ситуация ухудшилась". Поедут ли этим летом белорусы в ЕС?

Белорусам попасть в ЕС все сложнее. Один за другим закрываются погранпереходы, на границе стоят очереди, но главный квест - получить визу. Можно ли говорить, что на страну опускается подобие "железного занавеса"? Смогут ли белорусы этим летом отдыхать в ЕС? DW поговорила с экспертами.

На границе - забор, в посольствах - очереди

"Страна не закрывается, ее закрывают, - уточняет Павел Мацукевич, экс-дипломат, старший исследователь Центра новых идей. Эксперт согласен, что можно говорить о "железном занавесе 2.0": "Во-первых, это физическая стена, на границе построен забор. Во-вторых, это условия, которыми обставлен для белорусов въезд в ЕС: сложности с визами, закрытые погранпереходы, отсутствие транспортной коммуникации".

По его мнению, пытаясь отгородиться от режима Лукашенко, ЕС отгораживается от белорусского общества.

"В первую очередь виноват режим, но реакция со стороны западных партнеров была, на мой взгляд, неадекватной. Там, где для людей должны быть открыты ворота, остались щели, через которые белорусам предлагается попадать в ЕС, коммуницировать с соседями", - говорит экс-дипломат.

Павел Мацукевич Фото: Privat

В пример он приводит запрет на полеты в Беларусь европейским авиакомпаниям. “Это решение понятно, но почему не могут летать в Европу белорусские самолеты? Мне по сей день неясно. Лукашенко никогда не летал "Белавиа", как и не ездил на поезде в Вильнюс", - указывает он.

"До 50-60 процентов отказов в несезон"

С определением "визовый железный занавес" согласен и визовый эксперт Александр Либер. "Я вижу, что он опускается, - делится мнением эксперт. - По сравнению с прошлым годом визовая ситуация ухудшилась. Проблема комплексная, это и сложность записи на подачу документов, и качество виз, и ситуация с границами. Набор проблем и большой градус напряжения в обществе".

Процедуры записи на подачу документов для визы усложнились в посольствах Испании, Польши, Италии в Беларуси, считает эксперт, и это лишь некоторые примеры. "Я не могу вспомнить страны, где не стало бы сложнее", - говорит Либер.

Александр Либер Фото: privat

Кроме того, стало больше отказов в визе. "Если в 2017-18 годах по всем странам отказы были в пределах 3%, сейчас два отказа подряд - в порядке вещей. Греция, к примеру, в несезон нередко отказывает в визах. Италия и Германия ставят мало отказов, но к ним тяжелее записаться. В среднем 10-11 месяцев люди ждут записи в консульство Германии в Беларуси, - приводит пример эксперт. - Сейчас считается, что "неотказ" - уже хорошо. Это происходило постепенно, как с границей. Сначала закрывают один пропускной пункт, потом другой... Все усложняется по чуть-чуть, а в итоге мы пришли к катастрофе".

Помогут ли визы Румынии и Болгарии?

На ближайшее будущее эксперт по визовым вопросам смотрит пессимистично. "Лето будет тяжелым. В апреле на подачу в посольства многих стран уже не записаться. В консульство Германии - точно нет. Подаваясь в апреле, можно волучить визу в Испанию в июне, если в мае - то в июле. И записаться чрезвычайно непросто. В Италию туристическую визу на лето не открыть, невозможно записаться через сайт, так как визовый центр приостановил запись. Значительно сократила объем слотов и Франция. Все сужается до двух-трех стран. Нужно определенно готовиться к худшему", - считает Александр Либер.

С апреля шенгенские визы белорусам могут выдавать посольства Болгарии и Румынии. Станет ли в связи с этим проще получить "шенген"? "В прошлом году Хорватия также вступила в Шенген, но посольство не было готово к потоку желающих, паспорта держали по два-три месяца, - рассказывает Либер. - Если Болгария и Румыния учтут опыт Хорватии, подготовятся, то, даже если будут ставить однократные визы, это упростит ситуацию. Но если ситуация повторится, это добавит напряжения".

Вырастет поколение белорусов, не видевшее Европу?

Если страну изолировать, то люди поедут туда, где их ждут и куда зовут, сходятся эксперты во мнении.

"Если белорусы не едут в Варшаву, они едут в Питер. Это хорошо видно по турпотоку автобусных операторов. Человек съездит в Карелию, потом в Санкт-Петербург... И шаг за шагом происходит изменение его взглядов. Европа будет отдалять от себя прогрессивных белорусов, которых в Беларуси еще очень много", - считает Александр Либер. По его наблюдениям, сейчас главные направления для белорусов - Турция и Россия.

"Правда в том, что через поколение, а это скоро, будут белорусы, которые ни разу не ездили в ЕС, будут чиновники, которые ни разу не ездили в командировку в Евросоюз. Разрушены все каналы коммуникаций, отменены студенческие обмены, командировки", - добавляет Павел Мацукевич.

Надежд на улучшения пока нет ни у одного из экспертов. "Тенденция обратная. Во-первых, есть все основания ожидать ухудшения ситуации. Белорусам получить визу в ЕС за последний год стало сложнее. Во-вторых, "железный занавес" ведь может опуститься и с белорусской стороны", - говорит Мацукевич.