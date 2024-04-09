В Литве ужесточают правила. Белорусам нельзя ездить домой?

В Литве ужесточают правила для эмигрировавших туда белорусов - за частые поездки домой их могут лишить ВНЖ. Еще одна идея властей - запретить находиться в стране на время, пока жалобу на лишение ВНЖ рассматривает суд.

На форуме в Вильнюсе 9 апреля представители бизнеса, правозащитники и юристы обсудили миграционные риски для белорусов в Литве. Первый из них связан с тем, что в парламенте Литвы рассмотрят изменения в закон, согласно которым белорусы, выезжающие чаще раза в месяц на родину в РБ, могут быть лишены временного вида на жительство (ВНЖ). Литовские власти объясняют это заботой о нацбезопасности, поскольку в Беларуси, по их мнению, граждан могут вербовать спецслужбы.

По данным Департамента миграции Литвы, на сегодняшний день 62 830 граждан Беларуси имеют вид на жительство в Литве, 74% из них приехали по рабочим основаниям. С 2020 года из Беларуси в Литву переехали 70 компаний, в них работает почти 5,5 тысяч сотрудников. Около 1500 белорусов получили ВНЖ в Литве по гуманитарным основаниям, поскольку на родине им грозит политическое преследование. На самом деле таких граждан может быть больше, считает руководитель литовского офиса Freedom House Витис Юрконис. "Часть белорусов, которые вынужденно бежали из страны, пока живут по гуманитарным визам, еще часть получили Blue Card - это журналисты, предприниматели, айтишники, однако гуманитарные причины для них не исчезли. Мы знаем о топ-менеджерах ІТ- компаний, которые по гуманитарному коридору бежали в Литву", - отметил эксперт.

Как менялась миграционная политика Литвы

Литва была первой страной, которая отозвалась на проблемы репрессированных белорусов - именно здесь еще в 2020 начали выдавать гуманитарные визы. Однако война России против Украины существенно изменила миграционную политику, правила для белорусов стали строже - стало больше отказов в ВНЖ и аннулирования уже выданных документов.

"До 2022 Литва была очень открыта для технологического сектора из Беларуси. Однако теперь другие реалии, на первом месте - национальная безопасность, - объясняет Юрконис. - Кроме того, зафиксированы случаи нарушения выдачи даже гуманитарных ВНЖ. Человек указывает, что по политическим причинам не может вернуться в Беларусь, на этом основании получает ВНЖ и он, и его семья. А потом по этим документам или сам, или его супруга ездят в Беларусь. Естественно, такие разрешения аннулируют. Поэтому стоит вопрос о том, чтобы разработать новые критерии выдачи гуманитарного ВНЖ".

В 2020 году Литва одна из первых поддержала демсилы Беларуси. Марш солидарности с белорусами в Вильнюсе (октябрь 2020 года) Фото: Zygimantas Gedvila/Scanpix/Imago Images

В литовском парламенте рассмотрят законопроект, согласно которому белорусам, которые чаще раза в месяц ездят на родину, грозит лишение ВНЖ. В документе нет разграничения для гуманитарных и рабочих документов. Литовские власти утверждают, что "абсолютное большинство белорусов, имеющих ВНЖ, регулярно или менее регулярно ездят в Беларусь". В прошлом году были зафиксированы тысячи таких случаев.

"Я часто слышу от белорусских клиентов, мол, в 2020 году мне в Литве обещали светлое будущее, я сюда переехал, основал бизнес, перевез жену и детей, которые ходят в местную школу. И вдруг Департамент миграции сообщает, что мое ВНЖ аннулируют, мне дают 14 дней, чтобы я покинул страну, а я не могу вернуться в Беларусь, - рассказывает литовский адвокат Светлана Наумчик. - Но белорусы должны понимать: миграционное право - это часть миграционной политики, которая может меняться. Когда вы приезжали в 2020, не было войны в Украине. И в тех условиях вы получили разрешение. Теперь выяснилось, что вы можете представлять угрозу национальной безопасности, поэтому департамент решает аннулировать документ".

"Если есть проблемы с безопасностью, гарантии для бизнеса уже не так важны"

Адвокат подчеркивает, что власти следят за соблюдением прав бизнеса, но "они заканчиваются, когда есть угроза государству или общественной безопасности". Обжаловать решение об аннулировании ВНЖ можно в суде. На это время иностранец может оставаться в Литве. Однако, по словам Светланы Наумчик, депутаты планируют изменить и эту норму. "С 1 июля собираются принять закон, согласно которому, на период рассмотрения жалобы нужно будет выехать из Литвы. Парламент в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Если нововведение примут, нужно будет обращаться в суд с дополнительной просьбой - обеспечить нахождение в Литве, пока не будет принято решение по жалобе. На практике суды не часто одобряют такие ходатайства".

Владелец и генеральный директор компании Flatlogic Филипп Дайнеко считает, что миграционные условия в Литве не всегда предсказуемы. 12 лет назад он зарегистрировал в Вильнюсе свою компанию, а после 2020 сам окончательно переехал в Литву, так как активно участвовал в демократическом движении. Позже к нему присоединилась и супруга. "У нас были основания подавать прошение о гуманитарном ВНЖ, но мы не хотели дополнительно нагружать государство, мы сами себя обеспечиваем, решили оформить Blue Card. Через полтора года супруга получила сообщение из Департамента миграции, что ее документ будет аннулирован", - вспоминает он.

Когда жена получала ВНЖ, действовало правило, что зарплата должна быть равна трем средним зарплатам в Литве, позже этот показатель был снижен до 1,5 раза. "Супруга уточняла у бухгалтера, когда ей снизили зарплату, по новому закону проблем не должно было возникнуть. Но в итоге департамент начал проверку, нам дали 14 дней на то, чтобы покинуть страну. Вернуться в Беларусь мы не могли, нам там угрожает опасность, - объясняет Дайнеко. - В итоге мы подали документы на новый ВНЖ, для нас это был огромный стресс. Условия для бизнеса в Литве хорошие, но на первом месте всегда стоит безопасность, и если с этим есть проблемы, гарантии для бизнеса уже не так важны".

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