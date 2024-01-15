"Важно, чтобы они ответили". Где могут наказать силовиков РБ

Пострадавшие от пыток в Беларуси подали десятки заявлений в правоохранительные органы за рубежом в рамках механизма так называемой универсальной юрисдикции. Начаты ли уголовные дела и могут ли быть наказаны виновные?

"Мне как человеку, который пострадал, очень важно, чтобы эти люди (белорусские силовики. - Ред.) понесли ответственность за то, что они сделали", - говорит Мария Матусевич. Мария - гражданка Литвы белорусского происхождения. Девушку задержали 11 августа 2020 года в Минске, она прошла через пытки во Фрунзенском РУВД и на Окрестина (Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина. - Ред.). В Литве Матусевич подала заявление на действия белорусских силовиков в рамках механизма универсальной юрисдикции. Правда, говорит девушка, после этого с ней никто больше не связывался и о ходе расследования ей неизвестно.

Универсальная юрисдикция позволяет государствам возбуждать уголовные дела вне зависимости от места совершения преступления, гражданства обвиняемых и потерпевших, если речь о преступлениях против человечности, геноциде, массовых избиениях, пытках, международном терроризме. Граждане РБ и других государств, пострадавшие от белорусского режима до и после президентских выборов 2020 года, подали заявления в правоохранительные органы Польши, Литвы, Чехии, Германии и других стран. До судов пока не дошло, но несколько подозреваемых силовиков объявили в международный розыск.

Литва возбудила уголовное дело

Международному комитету по расследованию пыток в Беларуси известно лишь об одном уголовном деле, возбужденном в рамках универсальной юрисдикции, - в Литве. Об этом DW рассказала представительница Комитета Виктория Федорова. Речь, вероятно, о расследовании по факту насилия в отношении предпринимателя Максима Хорошина. Его в октябре 2020 года задержали во дворе дома в Минске, избивали в РУВД, из-за чего он в тяжелом состоянии попал в больницу. После мужчина уехал в Литву, где подал заявление на действия белорусских силовиков. Позже к делу Хорошина были присоединены показания еще нескольких десятков жертв репрессий в РБ.

ОМОН задерживает участниц протеста в Минске в 2020 году Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

"Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси продолжает работу с правоохранительными органами Литвы, обеспечивая для них доступ к доказательствам, в первую очередь, показаниям потерпевших и свидетелей. В 2023 году мы подготовили для дачи показаний и организовали логистику для 28 потерпевших и 4 свидетелей, - отмечает Федорова. - Дело по-прежнему на стадии расследования, пока не передано в суд".

О возбуждении уголовных дел в других странах, по словам правозащитницы, ей неизвестно, но многие государства изучают такую возможность и ведут коммуникацию с Международной платформой по привлечению к ответственности для Беларуси (IAPB).

"Основными проблемами на пути достижения справедливости с помощью универсальной юрисдикции остаются отсутствие политической воли государств, несовершенство законодательства, отсутствие перспективы появления предполагаемых преступников на территории европейских государств из-за санкций, и, безусловно, смещение международного фокуса с Беларуси на другие проблемы", - считает Виктория Федорова.

Возможно ли открытие уголовных дел в Польше

В ноябре 2023 года Польша приостановила расследование о незаконном лишении свободы трех поляков, задержанных в Минске после президентских выборов 9 августа 2020 года, с применением к ним особых пыток. Как сообщал rmf24.pl, такое решение Мазовецкое управление Национальной прокуратуры приняло из-за отказа белорусской стороны сотрудничать. "Более двух лет назад польская прокуратура направила белорусам заявление об оказании юридической помощи. Однако до сих пор ответа на этот документ не последовало. Это ставит расследование, проводимое Агентством внутренней безопасности, в тупик", - отмечает польское медиа.

Павел Латушко Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Между тем белорусские демсилы надеются, что в ближайшее время в Польше появятся новые расследования в отношении представителей режима Александра Лукашенко. Об этом во время онлайн-стрима 8 января заявил заместитель Светланы Тихановской в Объединенном переходном кабинете, представитель по транзиту власти Павел Латушко. По его словам, есть предварительные договоренности с польским Минюстом о возможности расследований по заявлениям белорусов с картой поляка или статусом международной защиты, которые ранее подвергались пыткам в Беларуси.

Польша объявила в розыск шесть белорусских силовиков

Как ранее рассказывал Латушко, белорусы подали в Польше около ста заявлений о пытках на территории РБ. Хоть в Польше и нет процедуры вынесения приговора заочно, но на основании расследований прокуратуры эта страна может объявлять подозреваемых в розыск, в том числе международный.

Так, в октябре 2023 года польская прокуратура выдала европейский ордер на арест шести белорусских силовиков, которых подозревают в преступлениях по ч.3 ст.189 УК Польши (совершение преступления, связанного с лишением свободы с особой жестокостью). Речь, в том числе о руководстве печально известного изолятора на Окрестина в Минске - начальнике Центра изоляции правонарушителей Евгении Шапетько и замначальника Изолятора временного содержания Глебе Дриле. Кроме того, в розыске начальник тюрьмы №8 города Жодино Дмитрий Ястребов и трое милиционеров из Минска: Евгений Савич, Юлия Соколова, Карина Валуйская.

Белорусских силовиков могут задержать не только в Польше

"Разыскиваемые Польшей лица могут быть задержаны не только в других странах Европейского Союза, но и во всех тех юрисдикциях, у которых есть сотрудничество в рамках взаимной правовой помощи с Польшей", - отметил в комментарии DW адвокат, допущенный к практике в Международном уголовном суде, Сергей Голубок. После этого, по его словам, "в юрисдикции, где эти лица будут задержаны, будет решаться вопрос об их выдаче в Польшу".

Мария Матусевич считает, что помимо некоторых неудобств, которые возникнут у силовиков из РБ после их объявления в международный розыск, таких как, к примеру, невозможность съездить в отпуск без риска быть задержанными, такие списки подозреваемых важны для будущих расследований в Беларуси.

"Хочу верить, что рано или поздно все причастные ко всем возможным преступлениям будут наказаны. Даже спустя три года я все равно ощущаю, что последствия (задержания - Ред.) так или иначе меня догоняют, в плане посттравматического стрессового расстройства, какие-то вещи меня до сих пор тригерят", - делится собеседница. Девушка считает, что только когда белорусские силовики понесут ответственность, пострадавшие от них "станут как-то внутренне свободны".

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