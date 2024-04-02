Белорусы Литвы и Польши могут из налогов "поддержать своих"

В ЕС продолжается подача налоговых деклараций за 2023 год. Белорусы в Литве и Польше могут выбрать, на что пойдет часть их подоходного налога. Речь об обязательных отчислениях на благотворительность. В Польше, в зависимости от дохода, физические лица могут пожертвовать до 1,5% подоходного налога, в Литве - 1,2%. В списке получателей есть и белорусские фонды, независимые СМИ, культурные проекты и диаспоральные организации в этих странах. Они могут получить средства как напрямую, так и через структуры партнеров-посредников.

BYSOL принимает пожертвования из налоговых отчислений с 2021 года

Фонд солидарности BYSOL , зарегистрированный в Литве, принимает пожертвования из налоговых отчислений с 2021 года, но, по словам сооснователя Андрея Стрижака, это не является значимой статьей доходов: "Мы получаем какой-то ресурс оттуда, он позволяет помогать людям в беде и обеспечивать какую-то часть наших организационных расходов, но я не могу сказать, что это какая-то супер значительная штука". Стрижак отмечает, что для получения налоговых отчислений белорусским организациям приходится выдерживать высокую конкуренцию. "Самым успешным бенефициаром от распределения части подоходного налога в Литве является дошкольное и школьное образование", - убежден собеседник.

Также люди охотно жертвуют на нужды церкви, организациям, которые работают с онкобольными или с больными детьми, зоозащитникам. В 2022-2023 году за деньги налогоплательщиков боролись также организации, помогающие Украине. Определенная конкуренция есть и среди белорусских инициатив, зарегистрированных в Литве.

Белорусов в этой стране около 60 тысяч, и, по мнению Стрижака, многие из них "не имеют отношения к гражданскому сектору" и "вряд ли будут заморачиваться такого рода вещами" (выбором белорусской организации, которой можно перечислить 1,2% подоходного налога. - Ред.). Тем не менее представитель BYSOL отмечает, что в фонде благодарны всем, кто его "поддерживает таким образом". "К сожалению, в прошлом году денег было очень мало, надеемся, что в этом году будет иначе. Средства пойдут на покрытие расходов на коммунальные услуги в нашем помещении", - поделились, в свою очередь, с DW представители молодой диаспоральной организации "Объединение белорусов Поморья" (Польша). По их словам, у объединения нет финансирования, поэтому "иногда приходится оплачивать эти расходы самостоятельно".

Независимые СМИ и помощь политзаключенным

А вот что сами белорусы в Литве и Польше говорят о налоговых отчислениях на благотворительность. "В прошлом году поддерживал Белорусский дом (в Вильнюсе. - Ред.), либеральную партию, Союз журналистов Литвы", - рассказывает белорусский IT-специалист из Литвы Федор. Сейчас мужчина планирует отправить пожертвования Hrodna.life (белорусское независимое издание, работающее в изгнании), а также вновь либеральной партии и Союзу журналистов Литвы.

Собеседник говорит, что помочь белорусскому СМИ ему посоветовала жена-журналистка. Белоруска из Польши Екатерина свой налог перечислила волонтерской инициативе "Partyzanka" ("Партызанка"), которая с лета 2020 помогает белорусам, бежавшим от политических преследований, а сейчас также поддерживает белорусских политзаключенных и пострадавших во время войны в Украине. "Они помогают репрессированным белорусам, есть знакомые, которым ресурс реально помог", - говорит Катерина.

Белоруска из Гданьска: "Предпочитаем помогать своим"

"В прошлом году я узнала про опцию "задонатить на что-то хорошее" из собственных налогов. Эти 1,5% в любом случае идут на благотворительность, и если вы не выбираете, кому помочь, за вас выберут местные власти. Мы с мужем предпочитаем помогать своим", - рассказывает Наталья из польского Гданьска. Наталья и ее муж таким образом помогли Белорусскому культурному обществу в Гданьске "Хатка". "Ребята поддерживают национальное творчество и науку, проводят или помогают организовать встречи с интересными белорусами, концерты, вечеринки с танцами, классные лекции, например, про эротику в белорусской традиционной культуре", - объясняет собеседница. Наталья также обращает внимание, что в Польше "больше 100 тысяч белорусов, одних айтишников, как минимум, 18-20 тысяч. Так что 1,5% превратится в серьезную помощь при условии, что многие в теме и не поленятся сделать пару кликов", - отмечает белоруска.

Андрей (имя изменено) также второй год подряд перечисляет 1,5% подоходного налога обществу "Хатка". "Я считаю, очень важно поддерживать такие белорусские диаспоральные организации. Они, действительно, много делают. Я, может, и не часто участвую в их мероприятиях, но мне кажется, что такие мои представители в городе, в котором я сейчас живу, должны быть", - говорит белорус.

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