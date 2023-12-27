Все с нуля: экс-политзаключенные из РБ о бизнесе в эмиграции

Три истории предпринимателей, которые потеряли свое дело в Беларуси и пробуют создать новое за границей, - на DW.

В списках белорусских политзаключенных немало предпринимателей, которые из-за репрессий потеряли не только свободу, но и свое дело. Кто-то после заключения, уже в эмиграции, пытается начать все заново. Как запустить бизнес в чужой стране, если все, что ты смог увезти из Беларуси, - рюкзак с вещами и 300 евро?

Белоруски открыли два хостела в Варшаве

"Мне приходится все делать с нуля, в Беларуси я зарабатывала, а теперь я не могу воспользоваться этим ресурсом. Но моя свобода и жизнь намного дороже", - говорит бывшая политзаключенная Ольга Ритус, которая сейчас живет в Польше.

В Беларуси она работала в крупных компаниях и самостоятельно вела бизнес. Ольгу задержали в апреле 2022. Причиной послужили видео в ТikTok, которые, по ее словам, показывали ситуацию в Беларуси. Женщина четыре месяца провела в СИЗО, после ее судили за "грубое нарушение общественного порядка" (ст. 342 УК РБ) и приговорили к трем годам "домашней химии" - ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Ольга Ритус и Ольга Скрашук Фото: Ruslan Kulevich/mostmedia.io

"У меня забрали паспорт, оказывали всяческое давление, я понимала, что будет еще один срок, и экстренно покинула страну с одним рюкзаком", - вспоминает Ольга.

В Варшаве героиня познакомилась с экс-политзаключенной Ольгой Скращук. Вместе они решили открыть хостел. Ольга признается, что им не хватало денег на залог, но хозяин помещения дал отсрочку на 10 дней, и белоруски смогли заработать нужную сумму.

Сейчас у них уже два хостела – на 20 и 16 мест. По словам собеседницы, по сути, это общежития для трудовых эмигрантов. "Мы все пока делаем сами: звонки принимаем, заселяем. Персонала у нас как такового нет, мы вдвоем справляемся, - рассказывает белоруска. - Ты решаешь вопросы и днем, и ночью, но это не дает горевать, для нас это еще и какое-то спасение".

Ольга отмечает, что ей нравится вести бизнес в Польше, потому что "тут не карательная система, а консультативная", а также, к примеру, можно рассчитывать на налоговые каникулы или дотацию от государства. "Мы планируем масштабировать (бизнес) и дальше, на следующий хостел хотим получить дотацию" - делится планами Ольга.

Семейная мастерская в Израиле

У бывшего политзаключенного Олега Бородина также многолетний опыт ведения бизнеса: в Гомеле у него было две фирмы по производству изделий из стекла и корпусной мебели.

Олега задержали в марте 2022. По его словам, тогда "сознательные гомельчане" старались фиксировать информацию о действиях и перемещениях военных из РФ и пересылать ее белорусским и украинским Telegram-каналам. Олег сделал фото и видео, на которых были пьяные российские военные. Силовики вычислили мужчину по записи с видеокамеры супермаркета. "В КГБ мне заявили, что данным видео и своими действиями я якобы опозорил честь и достоинство российской армии", - вспоминает Олег.

Игрушки из семейной мастерской Олега Бородина Фото: Privat

Мужчине дали 15 суток ареста, после чего ему удалось бежать из Беларуси. Вначале Олег уехал в Грузию, потом вместе с семьей в Израиль. Сейчас он работает мебельщиком. Также они вместе с женой создали семейную мастерскую: супруга занимается вышивкой и вязанием, а Олег делает игрушки и сувениры из дерева. Изделия семья в том числе продавала на местных ярмарках, вырученные там деньги передали на нужды ВСУ.

Олег признается, что пока их бренд не приносит каких-то больших доходов, но это подспорье для семьи, средства, которые можно отложить на будущее детей. "У нас не было ставки на какой-то доход, это больше отдушина", - говорит собеседник.

Семья живет в небольшом городке недалеко от сектора Газа, но планирует переехать в какой-то из центральных городов Израиля и там попробовать начать свое дело. К примеру, купить недвижимость для сдачи в аренду или делать мебель для мебельных домов Германии или Италии. Жена Олега думает над открытием частного детского сада.

Школа маркетинга в Литве

Экс-политзаключенный Дмитрий Максимчик жил в Барановичах Брестской области. Мужчина работал в банке, также у него был вендинговый бизнес и интернет-магазин окон и дверей.

Дмитрия задержали в ноябре 2021 года, за фото с протестов он получил три года ограничения свободы. В общей сложности в СИЗО и на "химии" Дмитрий провел год, в декабре 2022 решился бежать из Беларуси: "Ужасный труд и условия содержания для "политических": ты никуда не выходишь, за тобой постоянный контроль. У меня было несколько "нарушений" просто на пустом месте, и дальше это уже тюрьма".

Сейчас Дмитрий живет в Вильнюсе, в марте 2023 года он открыл Школу цифрового маркетинга и социальных навыков для подростков. Занятия проходят в Белорусском доме в Литве. По словам собеседника, его проект поддерживает белорусская диаспора.

Дмитрий Максимчук Фото: Privat

"Когда я бежал с "химии", у меня в кармане было 300 евро, понятно, не до бизнеса, - вспоминает Дмитрий, - Мне предложили место (для занятий - Ред.), дали все необходимое оборудование: проектор, ноутбуки. Даже чай, печенье, конфеты - это все покупал Белорусский дом". Также, по словам собеседника, родители учеников делают небольшие донаты, которые идут на покупку программного обеспечения, платных подписок для занятий.

"Мы решили, что будем не просто учиться, а сразу пробовать монетизировать свои знания, - рассказывает собеседник. - Моя персональная мотивация - создать с ребятами действительно хороший продукт и продвинуть его".

Дмитрий и его ученики запускают интернет-платформу Аrt Voronka, где можно купить или заказать картины современных художников - в основном также белорусов, оказавшихся в эмиграции. Планируется, что ученики Дмитрия также буду получать бонусы от продаж, что, по его словам, очень их мотивирует на развитие проекта.

Смотрите также: