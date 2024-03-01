Еще два КПП закрыли: ситуация на границе Беларуси и Литвы

С наступлением календарной весны резко сократилось количество работающих погранпереходов на белорусско-литовской границе. С чем это связано и как реагируют люди, желающие попасть в соседнюю страну?

С 1 марта 2024 года Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о погранпереходах "Лаворишкес - Котловка" и "Райгардас - Привалка". Кроме того, на оставшихся переходах вводятся ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы пешеходами и велосипедистами. Как это скажется на людях, которые следуют за границу по работе, с целью туризма или по личным причинам?

Действующих погранпереходов стало еще меньше

Решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью было принято литовским правительством 21 февраля. Сделано это по предложению Национального центра кризисного управления Литвы: там объяснили принятие таких мер необходимостью усилить контроль за въезжающими иностранцами и проведением более тщательного досмотра. В первую очередь, он коснется граждан Беларуси и России.

С 18 августа 2023 года Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе: "Шумскас - Лоша" и "Тверячюс - Видзы". Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в Беларуси наемников российской частной военной компании "Вагнер".

КПП "Мядининкай - Каменный Лог" между Литвой и Беларусью Фото: Ales Petrowitsch

Таким образом, теперь из шести погранпереходов на белорусско-литовской границе действующими остаются лишь два - "Мядининкай - Каменный Лог" и "Шальчининкай - Бенякони". Однако и там пересечь границу теперь смогут не все: литовская сторона ограничила передвижение людей на велосипедах и пешком.

Изменения затронут также железнодорожный пункт пропуска "Кена": через него транзитом через Литву следуют, в том числе, пассажирские поезда в российский Калининград. С 1 марта 2024 года на этой станции посадка и высадка пассажиров запрещена.

При этом пассажирское железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Минском было приостановлено еще в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19. Движение поездов не возобновлено до сих пор.

Реакция белорусских властей на ситуацию на границе

На информацию о закрытии пунктов пропуска на границе с Литвой отреагировали в Государственном погранкомитете Беларуси. Там признали, что литовское направление остается самым загруженным для грузового транспорта на границе РБ со странами Евросоюза.

По версии белорусского пограничного ведомства, сопредельная сторона "целенаправленно создает препятствия" в пересечении границы грузоперевозчикам и собственным гражданам. "Под предлогом обеспечения выполнения международных санкций и снижения рисков безопасности литовские власти преследуют цель сокращения потока граждан, транспорта и товаров через литовско-белорусскую границу", - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

Пассажирский автобус на КПП между Литвой и Беларусью Фото: Ales Petrowitsch

Если в этом ведомстве прогнозируют уменьшение количества грузовиков, въезжающих на литовскую территорию, то в белорусской таможне объявили о принятии мер по увеличению числа сотрудников на пока еще открытых пунктах пропуска.

К закрытию отдельных погранпереходов на литовском направлении подготовились и транспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки. Так, на первые числа марта некоторые автопарки в регионах Беларуси отменили регулярные рейсы в Вильнюс "до изучения ситуации". А вот у компаний, которые занимаются нерегулярными перевозками, ситуация становится неопределенной. Литовская сторона намерена ограничить выдачу разрешений таким фирмам для выполнения пассажирских рейсов.

"По времени прохождение границы окажется непредсказуемым"

Особую актуальность вопрос с пересечением границы приобретает для жителей Гродненской области. За последние годы в этом регионе закрылись оба пункта пропуска на границе с Польшей ("Кузница Белостоцкая - Брузги" и "Бобровники - Берестовица"). В такой ситуации лучшим маршрутом, чтобы попасть в ЕС, оставался погранпереход Райгардас - Привалка. Однако с 1 марта его работа приостановлена.

"Когда первый раз услышала, что Привалка закрывается - испытала шок, - делится переживаниями жительница Гродно Светлана. - По рабочим делам приходится часто бывать в польском Белостоке, расстояние от которого до моего города по прямой - меньше 100 километров. После того, как у нас закрыли границу с Польшей, вариант ездить через Брест даже не рассматривала - получается слишком далеко и накладно. Оставалась возможность заезжать в Литву через Привалку, а уже оттуда - в сторону Польши".

Граница между Литвой и Беларусью. Из 6 КПП открыты только два Фото: Ales Petrowitsch

По словам Светланы, теперь логистика становится еще более сложной, а маршрут - намного длиннее. К тому же по времени прохождение границы окажется непредсказуемым, что уже влияет на стоимость билетов на рейсовые автобусы.

"Подруге надо на днях ехать из Гродно в Вильнюс и вместо 80 белорусских рублей (23 евро) проезд на автобусе обойдется более чем в 100 рублей (почти 29 евро). Скорее всего, это еще не предел", - констатирует женщина из Гродно.

Михаил также живет в этом городе и вспоминает, что местным жителям завидовали минчане, следовавшие в Европу своим транспортом. "Расстояние от окраины Гродно до погранперехода с Польшей составляет около 10 километров, до литовской границы через Привалку - не намного больше, - говорит Михаил. - То есть, для поездок можно было выбирать оптимальный маршрут. Теперь все это в прошлом".

У путешественников и "челноков" свои нюансы

Разочарованы перспективами долгого прохождения границы и белорусы, которые часто используют аэропорт в столице Литвы для недорогих полетов по Европе. Минчанка Елена рассказывает, что обычно два-три раза в год совершала поездки в Вильнюс, где начинала свои туристические маршруты. "Поскольку в Беларусь лоукосты не летают, то планировала путешествия из аэропорта в Вильнюсе, - говорит Елена. - Его часто называют "Минск-3": все потому, что среди пассажиров - много белорусов".

Основным погранпереходом на пути между столицами Беларуси и Литвы считается Каменный Лог. В его работе больших перемен с 1 марта не анонсировалось, однако люди опасаются возникновения больших очередей, связанных с закрытием пунктов пропуска на других участках границы. "Придется закладывать намного больше времени на поездку, чтобы успеть на нужный рейс", - делится Елена.

Еще один житель Минска Александр называет себя "профессиональным челноком" и ездит в Литву, чтобы доставить товар под заказ. Мужчина рассказывает, что в своих поездках внимательно мониторит ситуацию на погранпереходах и выбирает тот из них, где есть шанс пройти границу быстрее. "Вариантов станет меньше, что, конечно, огорчает, но отказываться от своего бизнеса не собираюсь", - поясняет Александр. Он убежден, что наверняка вырастут транспортные издержки, которые все равно лягут на заказчиков товара. Александр не исключает, что клиентов у него станет даже больше: не каждый захочет тратить время в очередях, если планируются небольшие покупки. "Через Привалку в основном ездили местные жители, которые зарабатывали на перевозке сигарет, топлива, мелких партий товара: вряд ли все эти люди будут заниматься тем же на других пограпереходах", - считает собеседник.

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