Белорусские места Вильнюса. Что можно посмотреть
В Вильнюсе писали белорусские поэты, издавались первые белорусские газеты и книги, а также планировал свое восстание Кастусь Калиновский. Подробнее о белорусских местах литовской столицы - в фотогалерее DW.
"Ўспомню Вострую Браму сьвятую"
Острая Брама или, как ее называют литовцы Ворота зари (с лит. Aušros Varta), представляет собой единственные сохранившиеся ворота городской стены, построенные в начале XVI века, и часовню с образом Матери Божьей Остробрамской. Именно о них писал поэт Максим Богданович в своей "Погоне": "Толькі ў сэрцы трывожным пачую / За краіну радзімую жах, / Ўспомню Вострую Браму сьвятую…"
В Вильнюсе Франциск Скорина основал первую в ВКЛ типографию
На Ратушной площади в центре Вильнюса по адресу Didzioji g. 19 установлена мемориальная доска с изображением белорусского первопечатника, уроженца Полоцка Франциска Скорины. Считается, что в этом здании он основал первую на территории Великого Княжества Литовского типографию, где с 1522 по 1525 года издал "Малую подорожную книжку" и "Апостол".
В центре Вильнюса - последний адрес редакции "Нашей Нiвы"
Несколько мест в Вильнюсе связано с первой белорусской газетой "Наша Нiва", ведь основанное в 1906 году издание постоянно переезжало. Газета печаталась на белорусском языке кириллицей и латиницей и имела огромное значения для национального движения. Последний адрес закрывшейся в 1915 году газеты - Vilniaus g. 14, там же жил ее тогдашний редактор, классик белорусской литературы Янка Купала.
Типография, где печаталась "Наша Нiва" и белорусские классики
По адресу Universiteto g. 4 в Вильнюсе находилась типография, принадлежавшая издателю Мартину Кухте. Именно здесь в 1906 году вышел первый тираж "Нашей Нiвы", а также печатались произведения Францишка Богушевича, Максима Богдановича, Якуба Коласа и других белорусских классиков. Типография даже упоминается в стихотворении Богдановича: "Я не самотны, я кнігу маю / З друкарні пана Марціна Кухты".
Место заключения Кастуся Калиновского и повстанцев
В здании бывшего монастыря на пересечении улиц Dominikonu и Šv. Ignoto содержался руководитель восстания 1863-1863 годов Кастусь Калиновский вместе с большинством других повстанцев. Здесь он писал свои знаменитые "Лісты з-пад шыбеніцы", призывая белорусов продолжать борьбу с Российской империей. Сейчас на этом месте по адресу Šv. Ignoto g. 11 в честь Калиновского установлена мемориальная доска.
Лукишская площадь - место казни Кастуся Калиновского
Казнили Кастуся Калиновского тоже в Вильнюсе - 22 марта 1864 года его повесили на Лукишской площади. Здесь же еще в 1863 году был повешен соратник Калиновского, руководитель восстания в Литве Зыгмунд Сераковский. Сейчас на предполагаемом месте казни установлен памятный деревянный крест и мемориальная доска.
В Базилианском монастыре работала Виленская белорусская гимназия
Рядом с Острой Брамой расположен Базилианский монастырь. Во времена Российской империи тут была тюрьма, где содержались арестованные по делу филоматов и филаретов, в том числе Адам Мицкевич. А в начале XX века здание стало центром белорусской культуры - тут располагался Музей имени Ивана Луцкевича, Белорусское научное общество, а также Виленская белорусская гимназия.
Во Дворце Тышкевичей жил и работал Якуб Колас
Расположенный по адресу Trakų g. 1 Дворец Тышкевичей также связан с белорусской историей. Здесь проходили тайные собрания участников восстания 1863-1864 годов, а в 1907-1908 году располагалась редакция "Нашей Нiвы". В помещении редакции жил и работал белорусский классик Якуб Колас, а в 2017 году в честь него на здании установили мемориальную доску.
На кладбище на Росах похоронено много известных белорусов
Говоря о белорусских местах Вильнюса, нельзя не отметить кладбище на Росах (Rasų g. 32), где похоронено много известных белорусов. Здесь есть символическая могила братьям Антону и Ивану Луцкевичам, которые основали газеты "Наша Нiва" и "Наша доля" и провозглашали Белорусскую Народную Республику. Здесь же в 2019 году перезахоронили найденные останки Кастуся Калиновского и других повстанцев.
"Диджеи перемен" теперь и в Вильнюсе
Белорусская политическая эмиграция после 2020 года также успела обзавестись "своими" местами в Вильнюсе. Во дворике рядом с Белорусским Домом (Vilniaus g. 20) на трансформаторной будке можно найти граффити в честь "диджеев перемен". Такое же граффити было в Минске на "Площади перемен", его неоднократно закрашивали коммунальщики.
За белорусскими драниками - в "Карчму 1863"
В 2023 году бывший белорусский актер Илья Ясинский открыл в Вильнюсе "Карчму 1863" (Bokšto, 2), где жители Вильнюса могут попробовать настоящие белорусские драники. Место для кафе было выбрано не случайно - в этом здании была гостиница, где жил Зыгмунт Сераковский и собирались повстанцы накануне событий 1863-1863 годов.