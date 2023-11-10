Говоря о белорусских местах Вильнюса, нельзя не отметить кладбище на Росах (Rasų g. 32), где похоронено много известных белорусов. Здесь есть символическая могила братьям Антону и Ивану Луцкевичам, которые основали газеты "Наша Нiва" и "Наша доля" и провозглашали Белорусскую Народную Республику. Здесь же в 2019 году перезахоронили найденные останки Кастуся Калиновского и других повстанцев.