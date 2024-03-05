В 1980-х годах в церкви собиралась оппозиция и активисты, выступавшие за мир и объединение Германии. Сейчас в ней проходят молитвы за белорусских политзаключенных. На службы приходят не только белорусы, но и немцы, которые помнят, что такое жизнь при диктатуре в ГДР.