Белорусские места в Берлине: где их искать?
Белорусские места в Берлине появились еще в 19 веке благодаря Антонию Радзивиллу. Позже их стало еще больше. Рассказываем о них.
Бывшая резиденция Радзивиллов
В конце 18 века Радзивиллы приобрели резиденцию в Берлине, которая стала культовым местом в городе: в салоне у белорусских магнатов собирались Гёте, Шопен, братья Гумбольдт и другие. Во дворце прожили три поколения семьи, пока его не продали государству.
Дом Радзивиллов стал офисом фон Бисмарка
В начале 20 века в резиденции жил и работал первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. Позже в ней обосновался Адольф Гитлер, что и решило судьбу дворца: после войны его разрушили. Теперь на месте бывшей резиденции стоит панельный дом. Его адрес - Wilhelmstraße 92.
Больница Святой Ядвиги
В 1844 году в Берлине появилась католическая больница Святой Ядвиги. Разрешение на ее строительство дал король Фридрих Вильгельм IV, а профинансировал все работы князь Богуслав Радзивилл. Он же вернул в город монахинь, которые служили в клинике. Адрес - Große Hamburger Straße 5-11.
Легендарный Тахелес
В бывшем арт-сквоте более 10 лет работал белорусский художник Алесь Родин. Он занимал самую большую мастерскую в центре. Здесь художник начал работать над "Мифологемой тысячелетия" - одной из самых больших картин в Европе. В 2023-м после реновации Тахелес открылся как жилой комплекс.
БЧБ-стена
В августе 2020-го белорусской диаспоре подарили фрагмент Берлинской стены - как символ того, что однажды "мур рухне" и в Беларуси. С тех пор он стоит в оживленном месте на Потсдамской площади (Potsdamer Platz), где белорусы Германии провели одну из первых акций протеста против насилия в РБ.
Дом статистики (Haus der Statistik)
В 2020 году в полупустом Доме статистики рядом с Александерплатц появилось место для встреч белорусов Берлина. Здесь проходит большинство концертов, выставок и дискуссий на белорусскую тему.
Гефсиамская церковь (Gethsemanekirche)
В 1980-х годах в церкви собиралась оппозиция и активисты, выступавшие за мир и объединение Германии. Сейчас в ней проходят молитвы за белорусских политзаключенных. На службы приходят не только белорусы, но и немцы, которые помнят, что такое жизнь при диктатуре в ГДР.
Бывший ресторан "Минск" в Потсдаме
Недалеко от Берлина, в Потсдаме, находится бывший ресторан "Минск" (а в Минске когда-то функционировал ресторан "Потсдам", теперь Grand Cafe). В 2022-м в нем открыли художественную галерею, в которой проходят выставки и художественные воркшопы. Его адрес - Max-Planck-Straße 1, Потсдам.