Какие переходы на границе Беларуси с ЕС открыты? Инфографика

Пересекать границу между Беларусью и ЕС становится все сложнее. Сйчас действуют всего пять пунктов пропуска из четырнадцати. Какие именно - в инфографике DW.

C 1 марта Литва закрыла еще два пункта пропуска на границе с Беларусью: "Котловка - Лаворишкес" и "Привалка - Райгардас". Теперь пересечь границу с этой страной можно только через погранпереходы "Мядининкай - Каменный Лог" и "Шальчининкай - Бенякони".

Первой закрывать границу с Беларусью начала Польша. Осенью 2021 году на фоне миграционного кризиса перестал работать ПП "Брузги - Кузница Белостоцкая". С началом полномасштабной войны в Украине были закрыты еще несколько пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС. Украины полностью закрыла границу с Беларусью 27 февраля 2022 года.

В инфографике DW - информация об открытых и закрытых пунктах пропуска на границе Беларуси. При наведении курсора, можно увидеть название пункта пропуска и виды транспорта, которым разрешено через него проезжать.

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