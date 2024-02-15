Запретят учиться за границей? Как Лукашенко "встряхнет вузы"

Почему белорусские власти озаботились ситуацией с высшим образованием в стране, как реагируют на происходящее преподаватели и студенты, что думают о возможностях учебы за рубежом школьники и их родители - у DW.

На совещании 13 февраля Александр Лукашенко сначала заявил, что в системе высшего образования в Беларуси "сохранили лучшие советские традиции", а затем жестко раскритиковал ситуацию в этой сфере. По его мнению, необходимо "встряхнуть вузы" и исключить "всякое бегство за пределы страны", имея в виду школьников и студентов, которые собираются продолжить учебу за границей.

За что Лукашенко критикует систему образования?

В своем выступлении Александр Лукашенко фактически признал низкое качество нынешнего белорусского образования. По его словам, "чуть ли не половина" студентов сегодня недовольны качеством обучения: получать необходимые знания им приходится на производстве. Лукашенко также возмутился, что не все выпускники вузов, получив диплом, работают по специальности, а становятся "таксистами и разносчиками пиццы".

На совещании озвучивались требования усилить идеологический контроль и еще больше ограничить свободу преподавателей и студентов. Александр Лукашенко призвал и к новым чисткам в вузах, заявив, что "образование никогда не было и не может быть вне политики". "Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей "режима", то какие выводы я должен делать?", - задался вопросом Лукашенко, обращаясь к ректорам вузов.

Александр Лукашенко Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Кроме того, он с заметным раздражением констатировал, что многие белорусские выпускники стремятся получить высшее образование за границей. "Это что за мода? Или объективный выбор? Как вы за них боретесь?, - интересовался у собравшихся Александр Лукашенко. - Конечно, они могут вернуться, но с совершенно перевернутым сознанием".

По итогам совещания было заявлено, что будет создана рабочая группа, она проверит вузы, которые "закостенели до неимоверности". К 1 сентября белорусские власти должны принять необходимые решения, результатом чего станут "качественные выпускники и отсутствие всякого бегства за пределы страны".

В вузах требуется лояльность, а не качество учебы

Как рассказала на условиях анонимности преподавательница одного из университетов Беларуси, озвученные на совещании проблемы ни для кого из людей, имеющих отношение к системе высшего образования, не стали сюрпризом. "Все эти претензии к качеству обучения, нежеланию выпускников работать после распределения и уход из профессии появились не вчера, - отметила собеседница DW, имеющая более чем 20-летний стаж работы в вузе. - Обвинения преподавателей в недостаточном "патриотизме" тоже имели место раньше, а после событий 2020 года от многих сотрудников в университете избавлялись". Женщина констатирует, что теперь перед руководством вузов главная задача - не повышение качества образования, а обеспечение политической лояльности молодежи.

Информационный стенд в одном из вузов Минска, рассказывающей о возможности учиться в Германии (фото из архива) Фото: DW/A.Timarov

С такой точкой зрения соглашается студент одного из минских университетов Максим. "Теперь очень часто вместо занятий и лекций нас вынуждают посещать мероприятия, которые к образовательному процессу отношения не имеют: это могут быть и хоккейные матчи, и акции БРСМ (Белорусского республиканского союза молодежи), хотя не все студенты входят в эту организацию", - говорит Максим. Кроме того, по словам юноши, в вузах активно мониторят присутствие студентов в социальных сетях. "Могут просто устроить внезапные проверки в общежитиях с участием силовиков, которые заглядывают в ноутбуки и смартфоны на предмет подписки на каналы и чаты, признанные "экстремистскими", - уточняет студент.

Что грозит выпускникам за отказ от работы по распределению?

Не менее активно в студенческой среде обсуждается тема отработки по распределению после получения высшего образования. Для большинства выпускников белорусских вузов, обучавшихся за счет бюджета, такая отработка обычно составляет два года. Однако теперь чиновники предлагают увеличить не только срок отработки для некоторых специальностей.

Выступивший на совещании 13 февраля министр образования Беларуси Андрей Иванец предложил "кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам", которые после вуза не пожелают отрабатывать положенный по закону срок по обязательному распределению. По мнению Иванца, это является хорошим способом "закрепления кадров на рабочих местах" после окончания высшего учебного заведения. Более того, министр заявил, что в отдельных случаях надо полностью исключить возможность возмещения студентам затрат на учебу.

Студенты у здания одного из вузов в Минске (фото из архива) Фото: DW/T. Newedomskaja

Ирина учится в одном из региональных вузов Беларуси. Хотя пока она студентка 2 курса, о будущем распределении задумывается уже сейчас. "Совсем не факт, что направят на работу в родной город, а потому обдумываю разные варианты трудоустройства после окончания университета, - делится Ирина. - Была идея перевестись на платное обучение, но теперь велика вероятность, что обязательное распределение коснется не только тех, кто учится за счет бюджета". Девушка признается, что среди однокурсниц часто обсуждают возможность выйти замуж во время учебы. "Иногда говорим об этом в шутку, но в целом перспектива обязательного распределения не радует", - отмечает Ирина.

Возможность учебы за границей обсуждают все чаще

Озвученные белорусскими властями идеи ограничить выезд молодежи за границу для получения высшего образования взволновали и родителей выпускников, которые задумываются о продолжении учебы за рубежом. У Екатерины, жительницы небольшого города в Брестской области, двое дочерей-школьниц. Старшая закончит учебу в нынешнем году, младшая сейчас учится в 8-м классе.

"Я совсем не в восторге от порядков, которые сейчас насаждаются в белорусской системе образования, - рассказывает Екатерина. - Если раньше со старшей дочкой прикидывали варианты с поступлением в вуз в родной стране, то теперь изучаем возможность продолжить учебу в Польше".

По ее словам, похожие планы имеют немало школьников, которые станут выпускниками в 2024 году. Однако теперь тема получения образования за границей живо обсуждается и теми, чьим детям по 14-15 лет. "В родительских чатах сейчас озабочены, что будет через год-два, если запрет на выезд из Беларуси с целью получения образования станет реальностью", - говорит собеседница. Выход из положения некоторые родители видят в том, чтобы отправить детей на учебу в Польшу уже после 9-го класса. Сама Екатерина отмечает, что пока такой вариант для своей младшей дочери рассматривать не готова. Вместе с тем молодая мама констатирует: еще пару лет назад разговоры о получении образования за границей велись очень редко, а теперь об этом задумываются многие.

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