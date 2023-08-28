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Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Дарья Бернштейн
28 августа 2023 г.

В условиях большой текучки кадров на рынке труда в Беларуси вузы стремятся набрать как можно больше студентов-целевиков - их можно намного дольше "привязать" к предприятию. Но удержать молодых специалистов все труднее.

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Александр Лукашенко выступает перед выпускниками школы по видеосвязи
Лукашенко выступает перед выпускниками школы по видеосвязи (сентябрь 2022 года)Фото: t.me/minzdravbelarus/6740

Вступительная кампания для абитуриентов, поступающих в белорусские высшие и специальные учебные заведения на условиях целевого набора, в этом году впервые проводилась отдельно. Увеличили для них и квоты: 80 процентов на медицинские специальности, 70 процентов в вузах, выпускающих специалистов в отрасли сельского хозяйства, до 50 процентов - в остальных учебных заведениях. Таким образом власти пытаются закрыть кадровые дыры. Тем не менее, половина специалистов после необходимой отработки сразу же увольняется. С какими проблемами сталкиваются студенты в Беларуси, выбравшие целевое обучение, - в материале DW.

Целевое обучение гораздо дороже платного

В 2023 году план целевого набора выполнен на 74%, отмечают в министерстве образования. Набор для целевиков проводили в начале июня, чтобы университеты могли выставить на общий конкурс места, оставшиеся незанятыми. Упростили для целевиков и экзамены: абитуриенты сдавали только два предмета на централизованном экзамене (ЦЭ) и один внутренний экзамен по профильному предмету, который мог совпадать с уже сданным на ЦЭ. Проходной бал у целевиков, как правило, ниже, чем у остальных бюджетников. И есть второй шанс на поступление: если не получилось набрать необходимое количество баллов на целевом конкурсе, можно подавать документы на общий. 

Правитель Беларуси Александр Лукашенко
Александр Лукашенко поручил увеличить число студентов-целевиковФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Лукашенко поставил задачу: целевиков должно быть как можно больше - таких выпускников можно надолго привязать к рабочим местам. Раньше целевиков могли отправлять в вузы только из сел и малых городов, теперь ограничение снято. 

Если абитуриент поступил в учебное заведение в рамках квоты, деньги на его обучение возьмут из бюджета. Будущего работодателя можно выбрать из списка, который предоставят в университете. В других случаях за него платит предприятие, с которым заключен договор, - чаще всего, государственное. Обязательная отработка после вуза - 5 лет: 3 года после вуза и 2 года после ПТУ. 

Если студента отчисляют или он не отработал положенный срок, ему придется заплатить немалую сумму: она может превышать тариф на платное обучение в два-три раза. Университет включает в расчет и зарплату преподавателей, и коммунальные услуги, и материалы для обучения, и транспортные услуги, - в итоге, как показывает судебная практика взыскания долгов, за год набегает от трех до девяти тысяч евро. 

Неустойки для студентов-целевиков

Самые внушительные суммы "неустойки" - у выпускников "силовых" вузов. "После Академии МВД отработать нужно пять лет, - рассказывает бывший милиционер, который в 2020 году покинул службу из-за несогласия с действиями властей. - Если уходишь раньше, придется заплатить и за жилье, и за обучение, и за форму. Многие вынуждены работать и закрывать глаза  и на издевательства начальства, и на нарушения закона. Потому что нет денег, чтобы заплатить государству. Мне повезло - поддержали семья и друзья".

Если целевик отказывается возместить средства, их взыщут через суд. А если и в этом случае долг не будет погашен, наложат арест на имущество и счета, заберут водительское удостоверение и запретят выезд из страны.

Объявление о поиске кухонного работника в кондитерский цех
На рынке труда Беларуси проблема с кадрамиФото: Ales Petrowitsch/DW

Бывшая студентка журфака Марина на третьем курсе уехала на подработку в США - и решила не возвращаться. От родителей она узнала, что ей нужно вернуть деньги за учебу. Суд прошел без нее. "Я не собиралась поступать на журфак, через знакомых предложили заключить договор с районной газетой, - вспоминает собеседница DW. - Позже я узнала, что туда каждый год распределяют выпускников, но до нашего маленького "чернобыльского" города они не доезжают. Когда подписывала договор, слабо представляла, чем буду заниматься через пять лет, главное было - поступить на бесплатное". 

"Государство дает льготу, чтобы ты ему верно служил"

В министерстве сельского хозяйства не скрывают, что после пятилетней отработки почти половина молодых специалистов увольняются. Сейчас отрасли не хватает около двух тысяч работников. Данные Минздрава говорят о том, что около 15% медработников не доезжают до места целевого распределения.

Как удержать молодых специалистов? В профильном ведомстве говорят, что нужно предоставлять арендное жилье, повышать зарплату и надбавки. Кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич отмечает, что в рыночной экономике целевой набор может быть успешной моделью в том случае, если со стороны работодателя четко обозначен запрос к учебным заведениям - без вмешательства государства. В Беларуси же, по словам эксперта, сложилась практика тотального контроля. При этом для многих абитуриентов целевой набор - единственная возможность попасть в университет. 

"Такая льготная система формирует у людей соответствующий тип поведения - послушание, - говорит собеседница DW. - Власти дают тебе преимущество, но чтобы ты при этом чувствовал, что должен государству и верно ему служил. Это закладывает тихое сопротивление, в первую очередь, со стороны самих специалистов. Чем это грозит? Еще больше белорусов будут уезжать на учебу и работу за рубеж". 

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