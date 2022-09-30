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Студенческий протест в Минске 18 октября 2020 года
Студенческий протест в Минске 18 октября 2020 годаФото: Natalia Fedosenko/TASS/imago images
Права человекаБеларусь

Истории белорусских студентов в Варшаве

19 мин. назад

Бывшие студенты белорусских вузов проводят в Варшаве интеграционные встречи. Кто-то из них уехал из Беларуси, чтобы начать учебу за границей, кто-то - чтобы не попасть в армию. Свои истории они рассказали DW.

https://www.dw.com/ru/vernus-kogda-pomenaetsa-vlast-istorii-belorusskih-studentov-v-varsave/a-63196415

Инициатива Teenage club "Суполка" начиналась как проект объединения белорусских подростков, которые недавно переехали в Польшу. Сейчас это серия регулярных интеграционных встреч для молодежи 16-25 лет. Молодые люди оказались в Варшаве по разным причинам. Кто-то уехал, чтобы начать учебу за границей, кто-то - чтобы не попасть после колледжа в армию, у кого-то - родители опасались преследования. Никто из них не был между собой знаком до Польши.

Каждую неделю молодые люди проводят мастер-классы, встречи в известными беларусами или просто играют в настольные игры. "Самая клевая вещь, которую мы делали, - это дебаты. Мы обсуждали смертную казнь, разрешение на оружие. Также у нас был безумно интересный квиз по беларусской культуре", - говорит Аня (имена некоторых героев изменены в целях безопасности - Ред.), которая регулярно приходит на встречи.

Аня: "В Беларуси постоянно начеку"

Аня отчислилась со второго курса. Первокурсницей она участвовала в акциях и видела, как силовики задерживали ее ровесников.

Аня была отличницей: общий результат по ЦТ - 380 баллов. Она не собиралась поступать в Беларуси, пока не началась предвыборная кампания 2020 года. 

"Я думала, что смогу что-то поменять и себя проявить. Отучившись год, поняв, что никто ничего менять не собирается, а моих одногруппников все устраивало… Меня даже спрашивали, почему я отчисляюсь, мол, стипендию же получаешь", - вспоминает девушка.

Студенты на простестах в Минске
Студенческие протесты в Минске в октябре 2020 года Фото: TASS/dpa/picture alliance

Преподавателей, которые поддерживали протестующих студентов, в вузе, по ее словам, почти не осталось. Они либо были уволены, либо ушли по собственному желанию. Оставшиеся про политику не говорили. Среди студентов Аня тоже не могла найти единомышленников. 

Сначала в Польшу выехал отец Ани, которому в конце февраля 2022 года пришла повестка в военкомат. Когда она рассказала об этом одногруппникам, то не получила от них поддержки. "Не хочется видеть, как позиция меняется на "ты же все понимаешь, пора было привыкнуть". Это было моей главной причиной отчисления".

Аня с мамой приехали в Польшу в начале июля - переезд откладывался из-за проблем с визой. Здесь девушка чувствует себя намного спокойней. "Тут время летит быстрее, чем в Беларуси, - говорит она. - Там ты постоянно начеку".

София: "Злость от того, что не было выбора"

София в Польше только с начала августа. Также, как и Аня, она отчислилась из  университета, где училась на программиста. Сейчас занимается волонтерством, а продолжать учебу планирует уже в следующем учебном году.

"24-го февраля началась война, а 25-го в универе вместо пар нас отправили смотреть фильм. На выходе стояли охранники и никого не выпускали из актового зала, за нами закрыли двери. Страх и злость вызывает то, что не было выбора", - рассказывает София.

В ее семье были разногласия между родственниками. Бабушка Софии считает, что политика не касается обычных людей. А ее дядя был задержан во время протестов, семья искала его четыре дня. "Я видела, как бабушка переживала. Мы ездили по судам в поисках. Видели, как проходит процесс за 5 минут. Я надеялась, что на этом примере она поймет, что ее это тоже касается. А в итоге бабушка сказала, что дядя сам виноват - вышел и надел шапку определенных цветов. Как такое можно сказать про близкого человека?"

София уехала из Беларуси одна - к отцу, который работает в Европе.

Никита: "Было страшно переезжать без родителей"

Никита поступил в минский университет в 2019 году. В 2020 начались протесты. Тех, кто участвовал, исключили из университета, посадили, вынудили эмигрировать. Остальные - замолчали. В университете оставалось пару человек, с которыми Никита мог обсудить политические темы. 

Студенты на протестах в Минске с плакатами
Более 200 белорусских студентов были отчислены из университетов за участие в протестах. Фото с акции 27 октября 2020 годаФото: Natalia Fedosenko/dpa/Tass/picture alliance

Когда началась война, студенты активно обсуждали это в группе. Одна из преподавательниц сообщила об этом руководству вуза. Никиту, по его словам, вызвали в администрацию и поставили перед фактом: он должен уйти. В марте 2022 года молодой человек переехал в Польшу.

"Было страшно переезжать без родителей, но выбора не было. Когда ты живешь в Беларуси, то каждый день читаешь эти трешовые новости в "экстремистских каналах", понимаешь, что лучше не становится. Это выматывает, потому что не можешь никак повлиять. Здесь я стал меньше такого читать", - говорит Никита.

В Польше Никита и Аня стали участниками стипендиальной программы Калиновского, которая помогает белорусским студентам поступить в польский вуз.

Вернуться в Беларусь?

Для Никиты очевидно, что в ближайшее время в Беларусь он приехать не сможет: "Я вернусь, если будет работать закон и поменяется власть. Должна произойти смена поколений. Даже у многих наших родственников совковое мышление".

Польские пограчники вдоль новой стены на белорусско-польской границе
Новая стена на белорусско-польской границеФото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

Аня еще более пессимистична: "Допустим, уходит диктатор, но останутся в стране люди, которые были за него, или те, кто придерживается позиции "моя хата с краю". Таких будет много, и пока они есть, ничего не поменяется".

При этом молодые люди не теряют оптимизма. Никита приводит пример: несмотря на почти 30 лет русификации, белорусский язык не забыт, наоборот, все больше людей начинают на нем разговаривать.

Встречи в "Суполке" для них тоже возможность оставаться в белорусской культурной среде, а еще - чувство дома за границей.

"Первоначально, это было для общения, которого нам не хватало, а потом оказалось, что это "кусочек дома", - говорит Никита.

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