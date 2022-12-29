Как Лукашенко пытается удержать в стране молодежь?

Пять лет отработки после вуза, непризнание польских дипломов, отмена отсрочки от службы в армии тем, кто учится за границей. Как власти Беларуси хотят удержать молодежь в стране, и сработают ли их методы?

В Беларуси собираются отменить предоставление отсрочки от призыва в армию для тех граждан страны, которые обучаются в иностранных вузах. Соответствующий документ находится на рассмотрении в парламенте. Поправки в законодательство предусматривают, в частности, что отсрочка от призыва в ВС сохранятся у тех, кто получил ее ранее. Предлагаемые изменения не касаются и белорусов, обучающихся в России по направлению органов госуправления.

Кроме того, в октябре Минск в одностороннем порядке вышел из межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании и степеней в науке и искусстве. Что еще предпринимают белорусские власти, чтобы ограничить отъезд молодежи из страны, и помогут ли эти меры остановить "утечку мозгов"?

"Хочешь в магистратуру - сначала иди в армию"

"Еще в 2019 году депутаты приняли закон об отсрочках, согласно которому белорусы имеют право только на одну отсрочку от призыва в ВС в связи с учебой. Проще говоря, хочешь в магистратуру - сначала отслужи в армии", - поясняет секретарь по внешним связям Ассоциация белорусских студентов (Задзіночання беларускіх студэнтаў, ЗБС) Елизавета Довгилевич.

По ее словам, студенческие активисты, которые отучились несколько лет в белорусских вузах, но были вынуждены уехать из страны по политическим причинам и теперь учатся в Европе, уже потеряли право на отсрочку от службы в армии в РБ.

"Они не могут вернуться домой из-за уголовных дел об уклонении от призыва в армию. Еще надо добавить, что призывникам ограничивают выезд из страны, то есть выпускник университета, который не прошел обязательную военную службу, станет просто невыездным", - добавляет собеседница.

"В РБ видят проблему "утечки мозгов"

Дополнительные сложности возникнут у молодых белорусов и из-за того, что в РБ не будут признавать польские дипломы и другие документы об образовании. "Режим хочет, чтобы абитуриенты оставались в стране, а те, кто уже получает образование за границей, столкнулись с определенными сложностями и захотели вернуться домой. Власти все-таки видят проблему тотальной эмиграции и "утечки мозгов", поэтому и пытаются какими-то своими методами это остановить", - считает Довгилевич.

Обучающиеся в Польше белорусские студенты участвовали в демонстрации в поддержку демократии в РБ Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Между тем односторонний выход РБ из соглашения с Польшей не означает, что белорусским абитуриентам закрыт путь в польские университеты. "Белорусские госорганы не могут влиять на иностранные вузы или министерства образования других стран. Польша игнорирует эти указы, а польские политики хотели бы еще больше упростить бюрократические процедуры для белорусов", - отмечает представитель ЗБС.

"Власти хотят контролировать информационное пространство"

Бывший преподаватель юрфака Белгосуниверситета, ныне научный сотрудник Университета Казимира Великого в польском Быдгоще и приглашенный профессор Таллинского университета Ярослав Кот также убежден, что белорусские власти собираются "выставить железный занавес", чтобы удержать специалистов и полностью "контролировать информационное пространство".

Ярослав Кот Фото: privat

"Лукашенко не раз говорил, что якобы в западных вузах готовят "террористов", "диссидентов" и так далее. Советский страх всего иностранного - вдруг кто-то впитает независимые взгляды и будет оказывать влияние на других? Власти решили не рисковать", - указывает Кот.

По этой же причине в свою пользу в Минске попытались обернуть исключение РБ из Болонского процесса в апреле 2022 года, обращает внимание Елизавета Довгилевич. "Министр образования Андрей Иванец так и сказал, что выход из Болонского процесса во многом сыграл положительную роль. Между тем Болонский процесс для студентов - это мобильность в академической среде, образовательные обмены с другими странами и единые стандарты документов разных вузов, их признание в Европе", - отмечает Довгилевич.

Обязательная "отработка" как привилегия?

Еще один способ удержать молодежь в Беларуси - так называемое распределение молодых специалистов. Его суть в том, что выпускники вузов и сузов, обучавшиеся за счет бюджета, после получения диплома обязаны отработать два года там, куда направит их государство. Если же студент обучался по так называемому "целевому направлению" - по запросу и за счет госорганизации или госпредприятия, то ему придется задержаться на первом месте работы уже пять лет.

Акция протеста студентов в Минске против фальсификации итогов президентских выборов, сентябрь 2020 года Фото: Getty Images/AFP/TUT.BY

"Власти хотят закрыть брешь, которая образовалась в госструктурах, в системе госуправления в связи с политическими событиями (после президентских выборов 2020 года. - Ред.)", - подчеркивает Ярослав Кот. В ноябре председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что министерству образования и вузам поставлена задача "распределять всех", а не только молодых специалистов-бюджетников.

Правда, позже министр образования Иванец уточнил, что пока это не обязательная мера, а скорее привилегия. И пообещал, что при распределении лучшие места будут раздавать не по принципу успеваемости, а за "участие в общественной жизни".

"Дискриминируют со школьных времен"

Ярослав Кот считает, что таким образом "человека хотят максимально привязать к системе". Он также напомнил, что те, кто поступает учиться по целевому направлению, не должны сдавать вступительные экзамены - достаточно собеседования в вузе или сузе. По мнению Кота, это может способствовать коррупции, когда "идеологическая элита может протаскивать в вузы целевиков".

Кроме того, для поступления абитуриентам необходимо будет предоставить характеристику из школы, в которой будет указана не только успеваемость и поведение ученика. "Мало быть отличником, надо участвовать в общественной жизни, в различных структурах, в таких как БРСМ или пионерия и так далее. Фактически тех, кто не участвует в политической жизни страны, начинают дискриминировать со школьных времен, лишать их возможности получить образование",- заключил Ярослав Кот.

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