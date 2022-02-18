 В местных вузах недобор? Где сейчас предпочитают учиться белорусы | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В местных вузах недобор? Где сейчас предпочитают учиться белорусы

Министерство образования РБ считает, что белорусские вузы не пострадали из-за миграции абитуриентов. Так ли это на самом деле? Кто и почему выбирает европейское образование?

Белорусские студенты, поддержавшие протесты против Лукашенко (октябрь 2020 год)

Белорусские студенты, поддержавшие протесты против Лукашенко (октябрь 2020 год)

В Беларуси практически завершается вступительная кампания. Как рапортовало министерство образования, только два белорусских вуза не добрали студентов: 80 свободных мест остались в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий. Между тем после завершения основного набора оставалось около 400 вакантных мест, в 10 вузах провели дополнительный прием.
Несмотря на это, министр образования Андрей Иванец, заявил ранее, что нет оснований считать, что белорусские вузы недосчитались абитуриентов из-за отъезда молодежи за границу

Между тем известный репетитор по физике и математике, руководитель репетиторского центра "100 баллов" Евгений Ливянт на своей странице в Facebook назвал нынешнюю и предыдущую вступительную кампанию в Беларуси провальной: "По моему мнению, вступительная кампания в вузы провалена второй год подряд. По сообщению министерства образования, план приема на бюджет в вузы выполнен почти на 100%, а на платное на 95%. Что это значит? В вузы приняли практически всех желающих, и еще остались места! В большинстве вузов на большинство специальностей конкурса не было или почти не было. Все это означает, что в вузы пришло очень много студентов, которые не в состоянии усвоить вузовскую программу даже первого курса".

В Польше учится более 11 000 студентов из Беларуси

Тем временем многие белорусские абитуренты предпочли иностранные вузы белорусским. И на то есть разные причины. 

"Белорусские вузы мы не рассматривали, прежде всего, из-за нежелания оставаться стране в нынешних условиях. К тому же уровень образования в наших учебных заведениях в последние годы значительно снизился", - рассказывает Наталья (имя изменено). Ее племянница стала студенткой филологического факультета Варшавского университета, обучаться будет бесплатно, поскольку имеет польские корни. "Варшавский университет - первый в рейтинге польских вузов. Если бы не было шансов поступить туда, выбрали бы другой, менее известный университет, - отмечает собеседница DW. - Моя племянница давно изучает польский язык и культуру, в будущем она мечтает заниматься художественным переводом".

В прошлом учебном году в Польше обучалось более 11 тысяч студентов из Беларуси, среди иностранных студентов больше только украинцев - 36 тысяч, сообщает сайт Prawo.pl со ссылкой на данные Центра обработки информации Национального исследовательского института Польши.

Белорусы предпочитают государственные вузы Польши

"Желающих уехать учиться в Польшу в этом году больше, и это ожидаемо, учитывая политическую и экономическую ситуацию. Многие родители отмечают, что стоимость обучения в Беларуси сопоставима со стоимостью обучения в Польше", - рассказывает Надежда, сотрудница одного из минских образовательных центров, помогающих белорусским абитуриентам поступать в польские вузы.

Также она отмечает, что многие университеты предоставляют значительные скидки на учебу для студентов из Беларуси и Украины: "Лодзинский университет - 40%, Люблинская политехника предлагает белорусам учиться за половину стоимости.
У некоторых польских вузов есть собственные конкурсы на бесплатные места для лучших абитуриентов. Когда-то казалось, что учиться за границей - привилегия, сейчас это легко и относительно доступно даже для тех, у кого нет стипендий или преференций для бесплатной учебы, которые дает карта поляка", - добавляет Надежда. По ее словам, если раньше белорусы чаще выбирали частные учебные заведения, то сейчас - государственные вузы.

90% абитуриентов в ЕГУ - белорусы

Выросло и количество желающих поступить в Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), находящийся в Литве. "Если в 2021-22 академическом году ЕГУ в рамках основной и дополнительной вступительной кампании зачислил 281 студента, то сейчас только в рамках основного приема мы рекомендовали к зачислению 445 студентов, 381 человек зачислен. Мы связываем эту тенденцию не только с непрерывным развитием образовательного продукта ЕГУ, но и, конечно, с геополитическими факторами, с войной России в Украине, постэлекторальными репрессиями, которые продолжаются в том числе и в Беларуси. Это влияет на интерес родителей и молодежи на получение образования за рубежом в более предсказуемой геополитической обстановке. Более 90% абитуриентов - из Беларуси, есть поступающие из России и Украины", - комментирует руководитель отдела коммуникации и развития Анастасия Родионова.

До 21 августа в ЕГУ идет дополнительный прием на новую специальность, которую запускает EPAM School of Digital Engineering (ESDE). Здесь будут готовить бакалавров компьютерных наук (Bachelor of Computer Science). По словам Родионовой, вырос интерес к специальность медиа и коммуникации. "В этом году факультет журналистики БГУ практически отменил возможность поступать на платное отделение и позволяет получать только субсидируемое государством образование - бесплатное. Это значит, что возможности для независимой журналистики будут чрезвычайно ограничены, потому как всем ребятам придется отрабатывать распределение после вуза и чаще всего это СМИ, которые прямо или косвенно зависимы от государства", - отмечает Родионова.

Во время нынешней вступительной кампании журфак БГУ не принимает на платное обучение тех, кто хотел бы заниматься телевизионной, печатной и веб-журналистикой. Девять "платников" берут на специальности "Информация и коммуникация", где готовят пиар-специалистов. 

"Сегодня акцент при развитии государственной информационной политики делается в сторону развития государственных СМИ. Бюджетная форма предоставляет право всем абитуриентам на нее поступить по конкурсу, соответственно, затем быть распределенными в любую организацию информационного сектора. В первую очередь, конечно, в организацию, которая является заказчиком кадров", - прокомментировал решение начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.

Смотрите также:

  • Российская военная техника идет в Украину и через Беларусь

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    За пособничество в войне

    После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

  • Белорусское предприятие Пинскдрев

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Древесина, цемент, табак

    ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

  • Банкноты евро

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Банкноты евро

    Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

  • Всемирный банк остановил свои программы в РФ и РБ

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Программы финансирования

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

  • Банк Дабрабыт

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Санкции США

    США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

  • МЗКТ-79221 - продукция Минского завода колесных тягачей

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Оборонный, аэрокосмический и морской сектор

    1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

  • США запретили к поставкам в Россию и Беларусь 600 видов предметов роскоши, включая ювелирные изделия

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Предметы роскоши

    Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

  • Нацбанк Беларуси также подпал под санкции Швейцарии

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Швейцарские санкции

    Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

  • Министр обороны Японии Нобуо Киси и посол Украины в Токио Сергей Корсунский

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Японское эмбарго

    Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

  • МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева)

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Семья Лукашенко в черном списке Австралии

    МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

  • Другие санкции Запада против Беларуси
    Еще по теме

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Другие санкции Запада против Беларуси

    Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?"

    Автор: Анна Шторк


Вопросы к Тихановской: есть ли перспективы у молодых белорусов?

Контекст

''Мы іншыя''. Чаму студэнты ў Беларусі паўсталі на супрацiў і што будзе далей

Адкуль расце студэнцкая непакорнасць і чаму рэжым не здолее знішчыць студэнцкі рух у Беларусі, - у каментары для DW разважае актывістка Задзіночання беларускіх студэнтаў Дар’я Рублеўская.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси: кто пошел за Тихановской и ультиматум Лукашенко. DW Новости (26.10.2020)  

Лукашенко пугает студентов отчислениями, белорусы стоят в цепях солидарности. DW Новости (27.10.20)  

Также по теме

MINSK, BELARUS - OCTOBER 26, 2020: Students take part in a rally in central Minsk. The deadline of Belarusian opposition leader Svetlana Tikhanovskaya's ultimatum to Belarus' President Alexander Lukashenko, demanding his resignation, expired on 25 October. The opposition has called for strikes at industrial enterprises starting from 26 October, with students joining in. Stringer/TASS

Полтора года репрессий в белорусских вузах: кто пострадал и за что? 18.02.2022

Вербовки, аресты, отчисления. Каким репрессиям подверглись студенты и преподаватели в Беларуси за полтора года после выборов 2020 года.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Belarussischer Student Igor Demidko mit Maria Kolesnikova bei Protesten in Minsk, August 2020

"Это не вывоз умов": Учеба в Германии для отчисленных белорусских студентов 06.11.2020

На фоне массовых отчислений шесть немецких вузов приглашают репрессированных студентов из Беларуси на обучение, а бундестаг призывает правительство ФРГ выдать им стипендии.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Россия отказывается забирать из Германии турбину для "Северного потока"  

Комментарий: Взрывы в Крыму разбудили "глубинный народ"  

Германия требует разъяснить присутствие российских сил в Мали  