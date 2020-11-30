 После вынужденного отъезда: как живут белорусские студенты в Германии? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 21.03.2022

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Беларусь

После вынужденного отъезда: как живут белорусские студенты в Германии?

Многим студентам из-за преследований пришлось покинуть не только вуз в Беларуси, но и страну. Некоторые из них пытаются начать новую жизнь в Германии и даже помогать украинцам. DW поговорила с тремя белорусами.

На одной из студенческих акций протеста в Минске, 2020 год

На одной из студенческих акций протеста в Минске, 2020 год

Все трое героев этой статьи еще недавно учились в Минске. Сегодня они вынуждены продолжать обучение в Берлине, Тюбингене и Дрездене - привыкать к новой жизни и преодолевать препятствия. Как им это удается, и сказывается ли на них война в Украине?

Паулина: БГУ - Берлинский университет имени Гумбольдта

"Для меня было важно выходить на улицу, выступать против насилия, против того, что люди закрывают глаза на это", - говорит в интервью DW Паулина. В Белорусском государственном университете (БГУ) она изучала коммуникативный дизайн и должна была перейти на третий курс. Принципиальная позиция побуждала ее участвовать в протестах в Минске, не остановили и угрозы администрации вуза отчислить всех, кто не перестанет выходить на акции, включая студенческий марш 1 сентября 2020 года: "Я сразу решила пойти и забрать документы".

Но переломным моментом для Паулины стало ее задержание 15 ноября после акции в память о Романе Бондаренко в минском дворе "Площадь перемен". "Его убийство меня больше всего шокировало. Он тоже был художником, как и я. Была красивая акция, много цветов, свечей. В воздухе стояла скорбь. Но через некоторое время нас стали брать в оцепление", - вспоминает девушка. Ей с двумя друзьями поначалу удалось отбежать в сторону, откуда они наблюдали, как людей прогоняют  дубинками через "живой коридор" и грузят в автозаки.

В какой-то момент силовики добрались и до них. "Меня повели в отдельный бус. Один из силовиков сказал: "Ну что, поедем в лагерь смерти?" В бусе была я одна и трое омоновцев. Меня начали бить по лицу и в живот, а затем перевели в основной автозак", - голос девушки дрожит. Она провела около 12 часов в Центральном РУВД. Затем последовали суд и штраф. Восстановиться помогали сеансы психотерапии и искусство: в своих картинах Паулина изображала то, что пережила. Но оставаться в стране ей было психологически сложно.

Картина Паулины Das Verstummen (c нем. Онемение) передает атмосферу в день ее задержания в Минске

Картина Паулины "Das Verstummen" (c нем. "Онемение") передает атмосферу в день ее задержания в Минске

Девушке удалось уехать в Германию на два месяца по программе волонтерства: "Мне это помогло понять, что есть какой-то вариант выбраться из всей этой системы и начать жить по-другому". Позже минчанка получила согласие фонда GFPS на стипендию для обучения в Германии. Зная немецкий язык, она подала документы в несколько вузов. Берлинский университет Гумбольдта отозвался первым. Осенью 2021 года Паулина начала изучать искусство на отделении бакалавриата. Стипендия рассчитана только на один семестр, поэтому девушке приходится подрабатывать. Оказывают ли в вузе помощь студентам из Беларуси, она не слышала.

"Несколько раз я писала мейлы с объяснением моей ситуации, например, когда были проблемы с документами, которые долго не идут из Беларуси, но никто не вникал. И мне показалось, что, возможно, это лишнее, и в университете об этом больше не заявляла", - делится Паулина. При этом среди немецких студентов она встречает интерес и сочувствие: "Когда я говорю, что из Беларуси, все в курсе, им даже не приходиться объяснять, что и как было".

Сейчас Паулина старается помочь тем, кому приходится бежать из Украины из-за войны. Она работала волонтером на польско-украинской границе, организовала акцию по сбору денег и оказывает поддержку украинцам в Берлине. Соучастие режима Лукашенко в войне на отношении к ней как белоруске не сказалось, говорит студентка: "Но стало сложнее говорить о своей боли и пережитом мной, потому что кажется, что люди в данной ситуации воспримут это неправильно".

Светлана: МГЛУ - Тюбингенский университет

Минчанка Светлана (имя изменено по просьбе собеседницы) пытается обустроится в Тюбингене на юге Германии. Для нее, студентки Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), 2020 год был выпускным: "Мы уже были на финишной прямой и каждый раз, когда выходили на протесты, нам угрожали исключением". По окончании переводческого факультета Светлана планировала поступать в магистратуру. "Но после того, что произошло в Минске, я не могла продолжать там учиться из-за атмосферы, учиться у людей, которые поддерживают режим", - признается она.

Инфографика: репрессии в отношении студентов и преподавателей в вузах Беларуси

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1 сентября 2020 года, когда силовики разогнали студенческий марш, девушка называет одним из самых тяжелых дней - физически и морально. После этого Светлана вместе с другими студентами пытались выразить протест пением в фойе МГЛУ. "4 сентября нас было человек 30-40 и администрация. Силовики ворвались в здание, арестовали мальчиков. Был задержан мой друг. Ко мне подошел один из людей в черном и сказал уходить, иначе он меня тоже задержит. Потом нашу группу - а у нас половина участвовала в протестах - включили в какой-то список. Старосту вызывали к декану, - вспоминает Светлана. - У меня был большой страх, что могут задержать. До сих пор снятся кошмары, что я в Беларуси и не могу оттуда выехать, что меня сейчас арестуют и я не знаю, куда бежать спасаться".

Когда Светлана узнала от инициативы "Честный университет" о возможности посещать онлайн-курсы немецких университетов, она долго не раздумывала. Так, Тюбингенский университет организует подготовительный курс по программе TÜ-VIPP. "Мне он подходил по специальности, потому что включал и межкультурное общение. Я подала документы, и меня взяли", - рассказывает девушка.

После двух семестров дистанционного обучения она поняла, что уже немного знает вуз и преподавателей, и решила изучать англистику в здешней магистратуре. Решение далось легче с учетом того, что в Тюбингене в числе первых стали говорить о ситуации в Беларуси и оказывать помощь тем, кто попал под репрессии. "Со мной все время поддерживали связь. Дали финансовую помощь на первый семестр от университета, чтобы мне было проще обжиться и податься на стипендию. Международный офис помог мне найти комнату для аренды", - говорит девушка.

В университете, по ее словам, не все студенты знают о проблемах в Беларуси, но при каждой возможности Светлана старается рассказать о происходящем в стране, по которой очень скучает. "Вера в добро и в то, что все может быть по-другому, стала катализатором, который привел к тому, что люди вышли на улицу. Это как будто другие белорусы вышли. Когда иностранцы приезжают, они спрашивают, почему мы никогда не улыбаемся. А нет поводов. Хочу, чтобы у белорусов была возможность не прятать то, какие они есть, и этим добром как-то менять ситуацию", - загадывает девушка. Ее не оставляют равнодушной и события в Украине. В Тюбингене и Штутгарте она ходила на демонстрации против войны, где также познакомилась с другими белорусками, которым пришлось уехать по политическим причинам: "Умные, светлые, образованные и честные люди - самые лучшие уезжают из страны".

Александр: БГУ - Дрезденский технический университет

Александр из Молодечно успел окончить БГУ по специальности "география и демография" до протестов и подключился к первым акциям солидарности. На одной из них 14 июня его с другом задержали. Друг до сих пор находится в тюрьме, а для Александра все обошлось штрафом. Он продолжал участвовать в мирных протестах, пытался зарегистрироваться наблюдателем, подписывался в БГУ на листах против насилия, вставал на одиночный пикет.

Причиной было желание что-то изменить. Например, устаревшую систему образования: "Это заметно и по системе распределения, которая является неформальной формой рабства. Также ситуация с армией - хотя я посещал военную кафедру, я должен был служить полгода вместо того, чтобы развиваться. Кроме того я был наблюдателем на местных выборах в 2017 году и видел своими глазами фальсификации. А самым главным триггером была ситуация с коронавирусом. Люди стали объединяться и сами решали проблему. Зачем тогда такая власть?"

В октябре началось давление, рассказывает студент. Стали звонить из Молодечненского РУВД, вызывать на разговор. Позже участковый пришел домой к Александру и потребовал написать "ознакомился" на документе, где было сказано, что повторные действия будут считаться экстремизмом. Кроме того Александра должны были забрать в армию - несмотря на перенесенную за месяц до этого операцию и хромоту. "Учитывая все вместе взятое, я решил сразу же уехать", - рассказывает молодой человек.

Помогли Александру друзья из Дрезденского технического университета, с которыми он познакомился во время совместного проекта по развитию демократии. "Они поручились за меня, помогли зачислить студентом по обмену, хотя никакого обмена по сути нет, и даже получить стипендию от фонда GFPS на один семестр для прохождения языковых курсов", - рассказывает молодой географ. Александр получил комнату в общежитии и сейчас интенсивно учит немецкий, чтобы поступить в магистратуру уже на регулярной основе.

Пока в его ситуации ясности нет - виза заканчивается в марте. При этом следователь продолжает оказывать давление на родителей парня. В Дрездене ему оказывают поддержку в бюрократических вопросах, а также морально. Проявления враждебности на фоне войны в Украине он не наблюдает: "У меня много знакомых украинцев, которые знают мою личную историю и историю Беларуси. Так что пока никакой ксенофобии я не наблюдаю".

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    Автор: Галина Петровская, Мария Василькова


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