Белорусы о карте поляка: "Не стану отказываться от корней"

Около 140 тысяч граждан Беларуси (около 1,5% населения) имеют карту поляка. Почему белорусы не спешат от нее отказываться, несмотря на призывы и угрозы властей?

В МВД Беларуси зафиксировали "более 100" обращений граждан, которые хотели отказаться от карты поляка. Такие данные в эфире гостелеканала ОНТ 18 января озвучил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Он также рассказал, что власти предпринимают "ряд шагов для того, чтобы минимизировать желание граждан Беларуси получать карту поляка". В частности, белорусов пытаются убедить, что этот документ наносит ущерб национальной безопасности РБ.

"А Польша тоже реагирует со своей стороны. У них в законодательстве нет механизма отказа от карты поляка. Мы в установленном порядке направляем соответствующие документы с уведомлением и фиксируем эти факты со стороны наших граждан. Такая небольшая дипломатическая война", - добавил милицейский начальник.

А согласно новому закону "О гражданстве", который вступил в силу в Беларуси в июле 2023 года, белорусы в течение трех месяцев должны были сообщить властям о наличии заграничного ВНЖ, другого гражданства или карты поляка. Что об этом думают белорусы?

За отказ сдать карту поляка не продлили контракт

О случаях отказов от карты поляка известно инициативе "Рабочы рух" ("Рабочее движение"), созданной в 2020 году для защиты прав и свобод работающих людей в РБ.

По неподтвержденным данным, на предприятии "Гродноазот" более 80 человек сообщили о временных видах на жительство за границей и более 30 отказались от карты поляка.

Карту поляка имеют около 140 тысяч граждан Беларуси Фото: gemeinfrei

Также, по сведениям представителей "Рабочага руху", сотруднику гродненского предприятия "Химволокно", который отказался сдать карту поляка "на хранение" в отдел кадров, не продлили трудовой контракт.

По словам минчанина Сергея (имя изменено. - Ред.), который работает на крупном государственном предприятии, одному из его начальников из-за наличия карты поляка не стали продлевать трудовой договор. У самого Сергея также есть карта поляка, но руководство об этом не знает, и сообщать о ней властям он тоже пока не планирует.

У документа вскоре заканчивается срок действия, и минчанин признается, что постарается его продлить, "несмотря ни на что". Собеседник DW пока не знает, получится ли это сделать в Беларуси или придется ехать в Польшу.

"Не считаю, что это предательство родины"

Сотрудница частной компании Ирина (имя изменено. - Ред.) также пока не сообщала властям о карте поляка. "На данный момент никакой ответственности нет, соответственно я могу расценивать это как выбор: хочу - сообщаю, хочу - не сообщаю", - поясняет белоруска.

В то же время она говорит, что никогда не скрывала наличие этого документа, и тем более у нее нет мысли отказаться "от своих корней, истории своей семьи". По словам Ирины, она знает немало людей, которые работают на государственных должностях и имеют карту поляка. "Наверняка, они скрывают этот факт", - предполагает собеседница.

"Не собираюсь возвращать (карту поляка. - Ред.), только если заставят. Не считаю, что это предательство родины или что-то в этом роде", - говорит владелица небольшого бизнеса Наталья (имя изменено. - Ред.). По мнению девушки, многие люди не понимают, что карта поляка это не гражданство, и она "не приравнивает обладателей к гражданам Польши".

"Карта поляка указывает на корни. Мой отец поляк, по маминой линии бабушка и дальше все родственники поляки. Я получала карту поляка в свое время, чтобы без визы посещать Польшу и чаще общаться с родственниками", - поясняет Наталья.

В сельсоветах не дают документы о польском происхождении

"Как только выходит что-то (распоряжения белорусских властей. - Ред.) про карту поляка, нам людей звонит еще больше", - рассказали DW в генеалогическом бюро "Shukaj Radzimu" ("Ищи Родину"), которое помогает белорусам с поиском польских корней и оформлением документов на получение карты поляка. По наблюдениям собеседников, чем больше власти запугивают людей, тем больше они хотят уехать из Беларуси.

Сотрудники компании также отмечают, что в последнее время сельские советы не хотят выдавать справки и архивные копии документов, подтверждающие польскую национальность, ссылаясь "на внутренние инструкции", хотя это нарушает закон. По словам генеалогов, в частной беседе работники органов власти им часто признаются, что отказываются выдавать документ, потому что "не хотят в тюрьму".

В бюро "Shukaj Radzimu" также рассказывают, что бывали случаи, когда родители отказывались давать детям для получения карты поляка документы, подтверждающие польское происхождение, объясняя это тем, что "на госслужбе их предупредили (об ответственности. - Ред.)".

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