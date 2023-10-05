Сообщать ли властям РБ о ВНЖ за границей? Мнения белорусов
Сообщать о заграничном ВНЖ или другом гражданстве властям РБ белорусов обязал новый закон "О гражданстве", который вступил в силу 11 июля. Сделать это надо в трехмесячный срок, то есть до 10 октября.
Никаких толкований закона, объясняющих для чего эти данные будут использоваться в Беларуси, опубликовано не было. А онлайн-платформа, которую власти создали для подачи подобных сведений, не открывается за границей. Поэтому основная нагрузка легла на белорусские посольства - именно туда обращаются граждане страны, решившие сообщить о своих иностранных документах. Но все ли планируют это сделать? DW опросила нескольких белорусов, которые много лет живут за границей, какое решение они приняли и почему.
Мнение из США
Айтишник Николай переехал в США еще 2016 году, и теперь работает в крупной американской IT-компании. "Сначала я сотрудничал с ними удаленно из Беларуси, затем они мне помогли сделать рабочую визу. Сейчас я получил Green card и стал постоянным жителем США. В планах - получение американского гражданства", - рассказал он DW.
Николай, несмотря на то, что давно живет за границей, продолжает следить за новостями из Беларуси. "Многие события на родине вызывают у меня тревогу и разочарование. Мое решение переехать в Америку было обоснованным, уже тогда я чувствовал недоверие к действиям своего государства", - объясняет он.
Из интернет-новостей он и узнал о том, что власти ввели обязанность сообщать о своих ВНЖ, однако решил не информировать их о статусе постоянного жителя, а в будущем - и о получении гражданства США. "Боюсь, что это может привести к дополнительным налогам, усиленному контролю или даже отказу в пенсии. Мне кажется правильным не спешить и пока не уведомлять родное государство о своем статусе за границей. Каждый решает сам, что сообщать о своей личной жизни, а что держать при себе".
Мнение из Швеции
Марина много лет живет в Швеции и не понимает, зачем ей снова сообщать о своих иностранных документах, если она уже стоит на консульском учете в белорусском посольстве как постоянно проживающая за границей.
Она напоминает, что недавно вступил в силу указ Лукашенко, по которому белорусы больше не могут обменивать в посольствах паспорта, получать справки, оформлять доверенности.
"Какой теперь смысл в белорусском паспорте? Получается, надо вообще отказываться от белорусского гражданства. Сообщать ли о ВНЖ? Я пока не знаю, для чего. У меня нет ни времени и ни необходимости с этими всеми нововведениями, принятыми в Беларуси, разбираться. Они на мою жизнь никак не влияют", - рассуждает она.
Мнение из Польши
Иван работает в IT-компании в Польше, находится в стране по рабочему ВНЖ. Он обращает внимание на то, что, по сути, добровольно надо раскрыть белорусским властям личные данные - например, адрес проживания в другой стране.
"Если человек не планирует ездить в Беларусь, то я не понимаю рисков, которые он несет, не сообщив о ВНЖ, и не понимаю, зачем ему вообще это делать. А если человек все же пересекает границу, то власти и так будут знать о наличии ВНЖ, нет смысла это скрывать. Карточку (ВНЖ на границе - Ред.) сканируют все равно - данные на ней есть. Соответственно, почему бы не сообщить?"
Виталий живет и работает в Познани и уже принял решение подать данные о своем ВНЖ, так как ездит в Беларусь к родителям. У родных в Беларуси нет шенгенских виз, единственный способ с ними увидеться - приехать в гости самому. Он рассказывает, что при последнем въезде и выезде из Беларуси на границе его просили показать польский ВНЖ, и объяснить, на основании каких документов он собирается возвращаться обратно в Польшу.
Мнение из Германии
Елена уже подала данные о своем немецком ВНЖ в белорусское посольство: "Я руководствовалась несколькими принципами: первое: я все равно когда-нибудь должна поехать Беларусь. Второе: все мои документы явно уже отсканированы на границе, следующим шагом будут какие-нибудь штрафы".
Ее знакомые-белорусы, живущие в Германии, активно обсуждали проблему: сообщать о ВНЖ или нет. "Некоторые решили: да, сообщаем, но больше в Беларусь не ездим и получаем немецкое гражданство. Они опасаются, что, если не сообщить о ВНЖ, в последствии будут проблемы с выходом из белорусского гражданства", - объясняет она.
Елена рассказывает, что при подаче документов возникают сложности у тех, чьи дети получили немецкое гражданство по рождению. Дату принятия гражданства нужно подтвердить справкой из немецкого ведомства, однако форма, выдаваемая в Германии, посольским сотрудникам не походит.
"Я еще не знаю никого, у кого бы приняли документы на ребенка", - говорит она.
Мнение адвоката
Чешский адвокат, специалист в области международного правового сотрудничества Алесь Михалевич сразу предупреждает: как адвокат он не имеет право рекомендовать не исполнять закон. Однако он подчеркивает: "Но мы понимаем, что Беларусь является недемократической страной, что целью этой меры является фиксация данных граждан и применение к ним мер репрессивного характера".
Алесь Михалевич повторяет известное выражение: "Незнание законов не освобождает от ответственности". Но дополняет, что ответственности как раз пока никакой нет: "Есть просто норма, что гражданин обязан это сделать, но нигде не сказано, что будет, если он этого не сделает".
Он напоминает, что еще недавно постановка на консульский учет имела смысл. "Это была не только обязанность, человек приобретал новые права, например, мог менять паспорт в консульстве, голосовать на территории посольства во время выборов. Все эти преимущества закончились, имеет ли смысл сегодня становиться на консульский учет?"
Исходя из своей практики, Алесь Михалевич считает, что лучше ни в какие "дополнительные базы" не попадать.
"Накажут вас или нет за то, что вы не сообщили о своем виде на жительство - это вопрос. Находясь за границей, пока не введены какие-то санкционные меры административного или уголовного характера, я бы о ВНЖ или гражданстве не сообщал. Попадание в любые дополнительные базы чревато тем, что будут применяться какие-то специальные меры, например, налоговые или связанные с оплатой коммуналки в Беларуси".
Адвокат считает, что, если человек планирует ехать в Беларусь, пока не введена отвественность, то сможет подать данные о ВНЖ и после приезда. Михалевич также напоминает, что въезжать в РБ можно не только из стран ЕС, а, например, через Россию, лететь из Грузии, Турции - в этом случае иностранные виды на жительство интересовать, по его мнению, никого не будут.
При этом юрист подчеркивает, что, если человек находится в Беларуси, работает в государственных органах, и у него есть ВНЖ другой страны, например, карта поляка, правильным было бы, не затягивая, сообщить о ее наличии либо отказаться от нее.
Смотрите также: