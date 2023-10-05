Сообщать ли властям РБ о ВНЖ за границей? Мнения белорусов

До 10 октября граждане Беларуси должны подать властям данные об иностранных ВНЖ или гражданстве другой страны. Какое решение приняли те, кто живет за рубежом, - в материале DW.

Сообщать о заграничном ВНЖ или другом гражданстве властям РБ белорусов обязал новый закон "О гражданстве", который вступил в силу 11 июля. Сделать это надо в трехмесячный срок, то есть до 10 октября.

Никаких толкований закона, объясняющих для чего эти данные будут использоваться в Беларуси, опубликовано не было. А онлайн-платформа, которую власти создали для подачи подобных сведений, не открывается за границей. Поэтому основная нагрузка легла на белорусские посольства - именно туда обращаются граждане страны, решившие сообщить о своих иностранных документах. Но все ли планируют это сделать? DW опросила нескольких белорусов, которые много лет живут за границей, какое решение они приняли и почему.

Мнение из США

Айтишник Николай переехал в США еще 2016 году, и теперь работает в крупной американской IT-компании. "Сначала я сотрудничал с ними удаленно из Беларуси, затем они мне помогли сделать рабочую визу. Сейчас я получил Green card и стал постоянным жителем США. В планах - получение американского гражданства", - рассказал он DW.

Николай, несмотря на то, что давно живет за границей, продолжает следить за новостями из Беларуси. "Многие события на родине вызывают у меня тревогу и разочарование. Мое решение переехать в Америку было обоснованным, уже тогда я чувствовал недоверие к действиям своего государства", - объясняет он.

Из интернет-новостей он и узнал о том, что власти ввели обязанность сообщать о своих ВНЖ, однако решил не информировать их о статусе постоянного жителя, а в будущем - и о получении гражданства США. "Боюсь, что это может привести к дополнительным налогам, усиленному контролю или даже отказу в пенсии. Мне кажется правильным не спешить и пока не уведомлять родное государство о своем статусе за границей. Каждый решает сам, что сообщать о своей личной жизни, а что держать при себе".

Закон "О гражданстве" заставил белорусов за границей задуматься об отказе от белорусского паспорта Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Мнение из Швеции

Марина много лет живет в Швеции и не понимает, зачем ей снова сообщать о своих иностранных документах, если она уже стоит на консульском учете в белорусском посольстве как постоянно проживающая за границей.

Она напоминает, что недавно вступил в силу указ Лукашенко, по которому белорусы больше не могут обменивать в посольствах паспорта, получать справки, оформлять доверенности.

"Какой теперь смысл в белорусском паспорте? Получается, надо вообще отказываться от белорусского гражданства. Сообщать ли о ВНЖ? Я пока не знаю, для чего. У меня нет ни времени и ни необходимости с этими всеми нововведениями, принятыми в Беларуси, разбираться. Они на мою жизнь никак не влияют", - рассуждает она.

Мнение из Польши

Иван работает в IT-компании в Польше, находится в стране по рабочему ВНЖ. Он обращает внимание на то, что, по сути, добровольно надо раскрыть белорусским властям личные данные - например, адрес проживания в другой стране.

"Если человек не планирует ездить в Беларусь, то я не понимаю рисков, которые он несет, не сообщив о ВНЖ, и не понимаю, зачем ему вообще это делать. А если человек все же пересекает границу, то власти и так будут знать о наличии ВНЖ, нет смысла это скрывать. Карточку (ВНЖ на границе - Ред.) сканируют все равно - данные на ней есть. Соответственно, почему бы не сообщить?"

Виталий живет и работает в Познани и уже принял решение подать данные о своем ВНЖ, так как ездит в Беларусь к родителям. У родных в Беларуси нет шенгенских виз, единственный способ с ними увидеться - приехать в гости самому. Он рассказывает, что при последнем въезде и выезде из Беларуси на границе его просили показать польский ВНЖ, и объяснить, на основании каких документов он собирается возвращаться обратно в Польшу.

Мнение из Германии

Елена уже подала данные о своем немецком ВНЖ в белорусское посольство: "Я руководствовалась несколькими принципами: первое: я все равно когда-нибудь должна поехать Беларусь. Второе: все мои документы явно уже отсканированы на границе, следующим шагом будут какие-нибудь штрафы".

Ее знакомые-белорусы, живущие в Германии, активно обсуждали проблему: сообщать о ВНЖ или нет. "Некоторые решили: да, сообщаем, но больше в Беларусь не ездим и получаем немецкое гражданство. Они опасаются, что, если не сообщить о ВНЖ, в последствии будут проблемы с выходом из белорусского гражданства", - объясняет она.

Елена рассказывает, что при подаче документов возникают сложности у тех, чьи дети получили немецкое гражданство по рождению. Дату принятия гражданства нужно подтвердить справкой из немецкого ведомства, однако форма, выдаваемая в Германии, посольским сотрудникам не походит.

"Я еще не знаю никого, у кого бы приняли документы на ребенка", - говорит она.

Мнение адвоката

Чешский адвокат, специалист в области международного правового сотрудничества Алесь Михалевич сразу предупреждает: как адвокат он не имеет право рекомендовать не исполнять закон. Однако он подчеркивает: "Но мы понимаем, что Беларусь является недемократической страной, что целью этой меры является фиксация данных граждан и применение к ним мер репрессивного характера".

Алесь Михалевич повторяет известное выражение: "Незнание законов не освобождает от ответственности". Но дополняет, что ответственности как раз пока никакой нет: "Есть просто норма, что гражданин обязан это сделать, но нигде не сказано, что будет, если он этого не сделает".

Алесь Михалевич Фото: DW/E. Daneiko

Он напоминает, что еще недавно постановка на консульский учет имела смысл. "Это была не только обязанность, человек приобретал новые права, например, мог менять паспорт в консульстве, голосовать на территории посольства во время выборов. Все эти преимущества закончились, имеет ли смысл сегодня становиться на консульский учет?"

Исходя из своей практики, Алесь Михалевич считает, что лучше ни в какие "дополнительные базы" не попадать.

"Накажут вас или нет за то, что вы не сообщили о своем виде на жительство - это вопрос. Находясь за границей, пока не введены какие-то санкционные меры административного или уголовного характера, я бы о ВНЖ или гражданстве не сообщал. Попадание в любые дополнительные базы чревато тем, что будут применяться какие-то специальные меры, например, налоговые или связанные с оплатой коммуналки в Беларуси".

Адвокат считает, что, если человек планирует ехать в Беларусь, пока не введена отвественность, то сможет подать данные о ВНЖ и после приезда. Михалевич также напоминает, что въезжать в РБ можно не только из стран ЕС, а, например, через Россию, лететь из Грузии, Турции - в этом случае иностранные виды на жительство интересовать, по его мнению, никого не будут.

При этом юрист подчеркивает, что, если человек находится в Беларуси, работает в государственных органах, и у него есть ВНЖ другой страны, например, карта поляка, правильным было бы, не затягивая, сообщить о ее наличии либо отказаться от нее.

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