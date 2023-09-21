Как белорусам за границей живется с "паспортом иностранца"

Недавно принятый указ Лукашенко, запрещающий белорусам за границей менять паспорт в дипломатических представительствах, угрожает оставить без документов политических эмигрантов, которые не могут вернуться в Беларусь и получить паспорт там. Тем временем некоторые страны уже выдают белорусам так называемые "паспорта иностранца" - специальные документы, которые удостоверяют личность.

Белорусы из Литвы и Польши, которые уже получили такой "паспорт", рассказали DW, какие возможности дает этот документ и можно ли по нему зарегистрировать новорожденного ребенка.

Бытовые проблемы с "паспортом иностранца" в Польше

20-летний Максим получил документ в Польше на основании предоставления ему международной защиты. "Ждал примерно две недели, довольно быстро. Однако пришлось еще раз пройти интервью - как при подаче заявления на международную защиту, чтобы подтвердить, что мне угрожает опасность в Беларуси. Как мне сказали, может быть такое требование. Те, кто будет получать этот документ, должны быть в этому готовы".

По словам Максима, он столкнулся с различными бытовыми проблемами внутри Польши с этим документом. "Было сложно найти квартиру. Когда владелец жилья видит этот документ иностранца с польским гербом, но ты говоришь, что из Беларуси, происходит недопонимание. Наверное, не все понимают, что это такое, боятся, что я их "кину".

Указ Лукашенко оставил некоторых белорусов, живущих за границей, без паспорта РБ Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Кроме того, парню отказали в открытии счета в одном из банков с этим документом, хотя у других банков вопросов не возникло. "Были сложности с поиском работы. На двух собеседованиям мне отказали, просто не понимали, что это за документы и как меня оформить. Но другая компания запросила подтверждения в "ужонд" (Urząd, польский государственный орган - Ред.) и потом приняла меня на работу", - делится опытом Максим.

С "паспортом иностранца" нужно получать визы во все страны вне ЕС

Как рассказывает правозащитница из центра "Весна" Наталья Сацункевич, паспорт иностранного лица в Литве она уже получала дважды. Хотя ее белорусский паспорт действителен еще несколько лет, в нем осталось совсем мало страниц для штампов о пересечени границы, а Наталья регулярно путешествует по работе. "Первый "паспорт иностранца" я получила в 2022 году на основании моего гуманитарного вида на жительство (ВНЖ), и мне довольно быстро его сделали на срок до конца действия ВНЖ. Но когда я пришла за вторым паспортом со своим новым ВНЖ в феврале 2023, мне отказали, мол, белорусское консульство оказывает услуги по замене паспорта", - рассказывает она.

Правозащитница собрала документы о том, что она не может вернуться в Беларусь или пойти в посольство, и подала заявление снова. После этого "паспорт иностранца" выдали.

По словам Натальи, она много путешествовала с этим документом, он позволяет ей "экономить страницы" для штампов в белорусском паспорте. "Недавно ездила в США, из Литвы я выезжала по литовскому документу, а в Америку въезжала по белорусскому паспорту с визой. Получается, место для двух штампов "сэкономила". По такой же схеме ездила в Грузию". Кроме того, при поездке в Турцию у нее получилось оформить электронную визу для литовского "паспорта иностранца" и предъявлять этот документ как в Литве, так и в Грузии.

В целом, как говорит правозащитница, "паспорт иностранца" - очень хороший инструмент, но есть две проблемы: короткий срок действия, всего один год, и необходимость получать визы во все страны. "Этот "паспорт" просто удостоверяет, что ты человек, по нему нет безвизовых соглашений. Что касается срока действия, в Литве его хотят увеличить до трех лет, и это было бы хорошо. Ведь, получается, что последние шесть месяцев по этому документу нельзя выезжать из ЕС, потому что почти все страны требуют, чтобы паспорт был действительным шесть месяцев после поездки", - говорит Наталья Сацункевич.

В Польше с "паспортом иностранца" можно легализовать новорожденного

У айтишника Игоря из Минска (имя изменено по просьбе героя - Ред.) ребенок родился уже в эмиграции в Польше, и ехать за документом для малыша в Беларусь ни ему, ни его супруге было небезопасно. “На тот момент у меня был постоянный вид на жительство в Польше, а жена только ждала временный. Мы попытались сразу подать заявление на польский проездной документ для ребенка, но нам сказали, что сначала нужно получить для него ВНЖ - ребенок может претендовать на ВНЖ, если он есть у одного из родителей", - рассказывает Игорь.

Однако оформить ВНЖ для ребенка было невозможно без наличия у него хоть какого-то удостоверяющего документа, поэтому Игорю пришлось идти в консульство Беларуси за свидетельством на возвращение. "Мы получили свидетельство, и уже на этом основании подались на ВНЖ. Как только получили ВНЖ, сразу же попробовали подать заявление на польский проездной документ, но опять возникли вопросы. Пришлось доказывать, что мы не можем вернуться в Беларусь, собирать документы, которые это подтверждают".

В итоге рассмотрение заявки длилось около месяца, печать самого документа заняла еще неделю. "Польский документ иностранца действителен только год, потом придется все эти процедуры проходить заново. Но мы уже летали пару раз в этим документом, правда, только в страны Евросоюза, и вопросов никаких не было", - делится опытом Игорь.

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