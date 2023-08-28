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Латушко: Минск выдает боевикам ЧВК "Вагнер" новые паспорта

Ольга Лебедева
28 августа 2023 г.

По данным одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко, паспорта с измененными данными боевики ЧВК получают уже месяц. Сколько именно человек получили новые документы, Латушко не сообщил.

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Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси
Лагерь ЧВК "Вагнер" в БеларусиФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Власти Беларуси выдают боевикам ЧВК "Вагнер" новые паспорта с измененными именами и фамилиями. Об этом заявил в интервью польскому агентству PAP в понедельник, 28 августа, один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, сославшись на свои источники.

Паспорта выдаются уже месяц

Он сообщил, что такая практика длится уже месяц, и предположил, что она может быть связана с подготовкой диверсий и терактов. По словам Латушко, у него нет данных о том, сколько паспортов уже выдано. "По подтвержденной нами информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта, настоящие документы, но, естественно, оформленные на другие имена. Поэтому они могут просто въезжать на территорию Евросоюза через пограничные переходы", - указал белорусский оппозиционер в эмиграции и глава Народного антикризисного управления (НАУ).

По его информации, в Беларуси остаются несколько тысяч боевиков ЧВК, при этом у правителя страны Александра Лукашенко отсутствуют достаточные финансовые ресурсы, чтобы содержать их большое число. Поэтому одна часть из них отправится в Африку, другая подпишет контракты с Минобороны РФ, а остальные уволятся либо останутся в Беларуси, предположил Латушко.

По его сведениям, с белорусским министерством обороны подписали контракты уже несколько сотен боевиков ЧВК "Вагнер". "Как вариант, они останутся в составе сил специальных операций белорусских вооруженных сил и в дальнейшем могут быть использованы для создания проблем на границе", - считает белорусский политик.

Страны ЕС отгораживаются от Беларуси

Между тем граничащие с Беларусью страны ЕС закрывают погранпереходы на общей границе и усиливают группировки войск в пограничных регионах. В частности, Литва в августезакрыла два из шести автомобильных пропускных пунктов. Тем самым страны принимают меры в связи с сообщениями о присутствии в Беларуси большого числа боевиков ЧВК "Вагнер", приехавших туда после неудавшегося мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина.

Гибель Пригожина при крушении его самолета над Тверской областью, произошедшая 23 августа, не повлияет на планы Польши и балтийских стран, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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Интервью Павла Латушко

Статья PAP
www.pap.pl
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