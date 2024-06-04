Граница РБ и Литвы: белорусам запретили провозить продукты

А в очереди на въезд в Польшу можно простоять более 30 часов. О ситуации на границе Беларуси в первые дни лета - в материале DW.

С 3 июня Литва запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Беларуси. Под новые ограничения попали в том числе обычные путешественники, которые взяли с собой продукты в дорогу или в качестве гостинца родным. Что происходит на границе Беларуси с ЕС в первые дни июня и чего ждать от летнего сезона - у DW.

Литовская таможня: ограничения касаются и физлиц тоже

3 июня в Литве вступил в силу запрет на поставки сельскохозяйственной продукции из Беларуси и России. Первыми на себе его почувствовали обычные путешественники, которые в этот день пересекали белорусско-литовскую границу. На фотографиях из пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный лог" - с белорусской стороны), опубликованных в Telegram-канале "МотолькоПомоги", видны горы продуктов, оставленных на границе. Судя по фото, путешественники не смогли провезти даже хлеб, зефир, конфеты, воду, сок.

Всего под запрет попали более 2,8 тысяч товаров, в том числе овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и рыба, яйца, напитки, сахар, орехи, табак и продукты его переработки, кондитерские изделия. В литовской таможне DW подтвердили, что ограничения на поставки сельхозпродукции касаются не только юридических, но и физических лиц. "Это правда, что нельзя везти с собой продукты питания, произведенные в Беларуси", - ответили по телефону.

Согласно постановлению, запрещается именно ввоз перечисленной продукции. Ее транзит, указано на сайте таможни, должен быть разрешен. В телефонном разговоре сотрудник таможни, однако, рекомендовал ничего не везти с собой, даже если путешественник в Литве проездом. По его информации, из-за запрета на ввоз продуктов досмотр пассажиров проходит дольше обычного, "но не намного".

На границе Беларуси и Литвы остаются открытыми два перехода. Пункт пропуска "Шумскас - Лоша" Литва закрыла в августе 2023 года Фото: Petras Malukas/AFP

Что делают белорусские демсилы?

В офисе Светланы Тихановской распространение ограничений на белорусов, которые въезжают в Литву, назвали "ошибкой" . По данным Алеся Алехновича, советника Тихановской по экономическим вопросам, в 2023 году импорт в Литву из Беларуси достиг исторического минимума: было ввезено товаров на 302 миллиона долларов, это 0,6% от всего объема импорта. По мнению Алехновича, новые ограничения имеют политический, а не экономический характер. Но "такие действия наносят больший урон обычным белорусам, а не режиму Лукашенко", уверен советник: "Ограничения в отношении физических лиц - это ошибка, и мы будем обращаться к литовской стороне с предложением пересмотреть работу таможенной службы".

С просьбой обратить внимание на ситуацию на границе Валерий Ковалевский, представитель Объединенного переходного кабинета демсил по международным делам, обратился в МИД Литвы. По его информации, 4 июня министерство сельского хозяйства и таможня планировали провести межведомственные консультации по этому вопросу. Их результаты пока неизвестны.

"Не думаю, что литовские власти планировали создать ситуацию, которая так ударила по людям. Нам было важно обратить внимание, как на практике реализуются новые меры и как исправить эту ситуацию", - говорит Ковалевский.

Есть ли у демсил возможность повлиять и скорректировать решение литовского правительства? Валерий Ковалевский говорит, что ответить на этот вопрос сейчас сложно. "То, что происходит, унижает достоинство людей. Это создает и практические неудобства. Пересечение границы с Литвой - задача не из простых. Порой люди часами стоят в очередях, люди путешествуют семьями, с маленькими детьми. Как тогда организовываться и подстраиваться под эту ситуацию? На мой взгляд, такого вопроса в целом стоять не должно", - считает он.

В это время на польской границе: ожидание до 35 часов

Литва - пока единственная страна ЕС, которая запретила белорусам иметь при себе продукты питания при пересечении границы. Польша подобных ограничений не вводила. Тем не менее, белорусам попасть в ЕС через польскую границу сложнее из-за огромных очередей: ожидание в них составляет от 7 до 35 часов.

Участники чатов, в которых делятся информацией о пересечении границы, рассказывают, что в первые выходные лета выезда из Беларуси в Польшу на переходе "Брест - Тересполь" ожидали более 50 автобусов.

"Стали в очередь. Автобусов было более 50. Вышли, пересели в шестой по счету. Итог - 13 часов. Автобус, в который пересели, простоял 16 часов, чтобы стать шестым от въезда", - поделился один из участников чата.

Ожидание на границе с Польшей может продлиться 35 часов Фото: Ales Petrowitsch/DW

Дорога из Минска в Варшаву (расстояние между городами около 600 километров) на автомобиле у некоторых путешественников заняла 37 часов. "Сегодня (понедельник, 3 июня - Ред.) в восемь часов приехал в Варшаву. Выехал из Минска в субботу в 19.00", - поделился своим опытом один из водителей.

Однако, судя по сообщениям в чатах, существуют способы ускорить ожидание на границе. Так, некоторые участники за деньги предлагают уступить свое место в очереди. DW связалась с автором одного из таких объявлений. Купить место в 200 метрах от въезда в пункт пропуска он предложил за 120 долларов. По его словам, чтобы так близко подъехать к шлагбауму, ему понадобилось 33 часа.

"Я выезжаю с места, вы заезжаете на мое, - объясняет, как устроен обмен, автор объявления. - Люди реагируют, если влазит машина перед машиной. А если меняемся - в этом ничего страшного нет. И все понимают, что отстояли честно, уже 33 часа".

Польша заговорила об открытии пункта пропуска, но передумала

В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что польская сторона рассмотрит возможность открыть КПП "Бобровники - Берестовица" - его закрыли в ответ на приговор журналисту и активисту "Союза поляков Беларуси" Анджею Почобуту, которого приговорили к 8 годам лишения свободы. По словам Туска, такое решение могло бы помочь польскому среднему и малому бизнесу, который продолжает торговать с белорусским населением.

Однако 3 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что открытие перехода в Бобровниках "пока не планируется". "Мне бы тоже хотелось, чтобы наши предприниматели могли вести нормальный бизнес. Но это Лукашенко и Путин ведут гибридную войну с Европой, а не наоборот", - заявил он.

На данный момент для пассажирского движения на границе Беларуси с ЕС открыты всего четыре пункта пропуска: два - на литовской границе, по одному - на границе с Польшей и Латвией.