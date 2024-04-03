"Неблагонадежен". Кого в Беларуси теперь не берут на работу

Чтобы устроиться на госпредприятие или в госорганизацию в Беларуси, нужно получить хорошую характеристику с предыдущего места работы. Но зачастую сотрудники даже не знают, что в ней указано.

Для того, чтобы в Беларуси стать сотрудником госпредприятия или госорганизации, недостаточно быть профессионалом. Прежде всего, необходима характеристика с предыдущего места работы, в которой указывают, как сотрудник относится к власти, не участвовал ли в протестах и что думает о политике "недружественных" стран. Негативный отзыв предыдущего работодателя закрывает путь не только в государственный сектор, частники тоже могут потребовать характеристику. Такой контроль ужесточили в конце 2021 года. Так власти решили наказать неблагонадежных работников, которые вышли на протесты и критиковали чиновников в интернете.

Что указывают в характеристике

Характеристика с предыдущего места работы должна содержать как стандартные сведения - профессиональные и моральные качества сотрудника, достижения и дисциплинарные взыскания, так и дополнительные, идеологические - отношение к власти, участие в протестах, "антигосударственные" проявления на рабочем месте. При этом учитываются данные за последние пять лет.

Руководители госорганов и госпредприятий обязаны изучить эту информацию, прежде чем принять кандидата на работу. У частников также есть право запрашивать характеристику. Кроме того, проверяют, привлекался ли потенциальный сотрудник к ответственности по "протестным" статьям.

Работодатель не обязан показывать сотруднику текст характеристики, как и согласовывать с ним содержание документа. Обжаловать его можно только в суде. Если в характеристике будут неполно отражены сведения о сотруднике, накажут руководителя - от лишения премии до уголовной ответственности, если был нанесен ущерб государственным интересам.

Списки "неблагонадежных" сотрудников

Елена более 15 лет работает в сфере образования. С конца 2021 года, по ее словам, в школах стали составлять списки "неблагонадежных" сотрудников. "Это было требование управления образования, - уточняет она. - По каждому детскому саду, школе спускали цифры, сколько человек нужно уволить. Сначала увольняли тех, кого задерживали на протестах. Но потом в списки включили тех, кто подписывался за Тихановскую и Бабарико. Дальше изучили соцсети, если была малейшая критика власти - тоже включали в списки. Если кто-то в коллективе высказывался против Лукашенко, это еще один риск. В некоторых случаях доходило до того, что нужно уволить до 30% коллектива".

Дальше ситуация развивалась в зависимости от позиции директора, объясняет собеседница: были случаи, когда руководители отказывались увольнять работников списками, просили управление образования гарантировать замену, и через некоторое время давление "сверху" снижалось. "В нашей школе с "неблагонадежными" провели разъяснительную беседу, нужно было написать расписку, где признаешь, что ошибался в своих высказываниях и обязуешься больше так не поступать. Это помогло многим сохранить работу", - говорит Елена.

Если задержали за "политику", сразу увольняют

Если же работника штрафовали или отправляли на сутки по "протестным" статьям, за этим сразу следовало увольнение. "В этом случае в школу ты уже больше не устроишься, потому что на новом месте тебя проверяют по базе, да и характеристика будет негативная. Остается вариант с репетиторством, - объясняет Елена. - Если протокола не было, просто руководство узнало о "неправильных" взглядах, предлагают уволиться по собственному желанию. Тогда можно получить нейтральную характеристику, с которой можно устроиться в школу, но лучше в другом районе. Многое зависит от человечности директора: пойдет ли он навстречу".

Александр занимал руководящую должность на государственном предприятии. В прошлом году на него составили протокол за то, что в соцсетях нашли репосты сайтов, которые теперь власти считают "экстремистскими". "Увольнялся по собственному желанию, но реальной причиной был прогул, - рассказывает он. - Я двое суток пробыл в изоляторе, а потом получил штраф. У меня за всю жизнь не было ни одного взыскания по работе, но в характеристике указано про административное наказание. В отделе кадров сразу сказали, что на государственное предприятие меня больше не возьмут. И частники, которые работают по госзаказам, теперь тоже запрашивают характеристику. Полгода был без работы, понял, что по специальности ничего не найду, поэтому решил пойти в дальнобойщики".

Характеристика как месть бывшим сотрудникам

Власти вводили требования по характеристикам, чтобы отсекать "неблагонадежных" работников, но на практике доходит до того, что работодатели используют это для угроз и даже мести бывшим сотрудникам. Разбираться в такой ситуации даже пришлось главе Совета Республики Нацсобрания РБ Наталье Кочановой, сообщила ее пресс-служба. На прием к ней пришла минчанка Татьяна Рымденок, которая рассказала, что уже несколько месяцев не может найти новую работу из-за негативной характеристики, хотя до последнего увольнения проблем у нее не было. Ситуация осложнялась тем, что женщина одна воспитывает ребенка.

"Бывший наниматель выдал характеристику, содержащую заведомо ложную, отрицательную информацию, - заявила Татьяна на приеме у Кочановой. - При трудоустройстве в одну, вторую, третью, четвертую, пятую организацию я получала отказы из-за негативной информации в характеристике".

Что именно было написано в документе, женщина узнала, только когда обратилась в прокуратуру. "Там указано, что мне не нравится жить в Беларуси, как только представится возможность, я уеду в Польшу, - рассказала женщина. - Что я манипулирую ребенком, плету интриги". Добиться правды Татьяна смогла только в суде, в постановлении указано, что сведения в характеристике являются личным мнением бывшего нанимателя и не соответствуют действительности. Только после этого женщина смогла устроиться на новую работу.

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