Как на предприятиях Беларуси решают проблему дефицита кадров

На многих предприятиях Беларуси серьезная нехватка квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей. И происходит это на фоне заявлений властей о росте экономики после затяжного спада.

Согласно официальным данным, число незанятых вакансий в целом в Беларуси на 1 декабря 2023 года превышало 137 тысяч, а с начала нынешнего года экономика страны потеряла более 58 тысяч работающих. Как власти и частные компании пытаются разрешить кадровую проблему, и что им в этом мешает - у DW.

Чем могут завлечь на работу государственные предприятия

Для решения кадровой проблемы предприятия Беларуси порой идут на необычные меры. Так, на Минском тракторном заводе (МТЗ) с 1 декабря запустили акцию "Приведи друга - получи 500 рублей", с помощью которой поощряют тех своих сотрудников, кто поможет с трудоустройством новых.

Сейчас МТЗ остро нуждается в водителях, кузнецах, наладчиках, операторах станков, токарях и представителей других рабочих специальностей. Суть акции в том, что если новичок отработает три месяца без нарушений трудовой и производственной дисциплины, то сотрудник, который привел его на завод, получит 500 белорусских рублей (примерно 146 евро в пересчете).

Вокзал в Бресте. БЖД готов обучить проводников пассажирских поездов и сразу отправить в рейс Фото: Ales Petrowitsch/DW

О дефиците кадров в открытую говорят и на предприятиях, подчиненных Белорусской железной дороге (БЖД). На проходившей в конце ноября электронной ярмарке только вагонный участок БЖД в Бресте заявил о более чем двух десятках вакансий. При этом желающих стать проводниками пассажирских поездов готовы обучить сразу и отправить в рейс. Правда, предложенный заработок в размере 800-1220 белорусских рублей (233-356 евро) мотивирует к трудоустройству далеко не всех.

Свои бонусы предлагают многие сельхозпредпрятия Беларуси, которые привлекают потенциальных животноводов и трактористов предоставлением бесплатного жилья и соцпакетом. Однако и здесь обещанная зарплата в редких случаях превышает 1000 рублей. Между тем, по версии Национального статистического комитета, номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за октябрь 2023 года (до выплаты налогов) составила 1971 рубль (примерно 576 евро).

Будущих работников ищут даже среди школьников

О том, насколько остро стоит проблема дефицита кадров в регионах Беларуси, свидетельствует тот факт, что в крупном по масштабам страны и промышленно развитом городе Барановичи этой теме пришлось посвящать специальное совещание.

По озвученной местными властями информации, на данный момент в Барановичах официально зарегистрировано только 98 безработных. В тоже время на предприятиях и организациях города имеется 2800 вакансий, многие из которых не удается закрыть уже достаточно давно.

Решить кадровый вопрос предлагается за счет создания в школах профильных классов, а учащихся колледжей и техникумов намерены отправлять на производство едва ли не с первого дня их учебы. Власти также призывают руководителей заводов и фабрик доплачивать, проходящим у них практику студентам.

"Пытаемся решить вопрос за счет того, что поднимаем зарплаты"

Впрочем, такие способы заинтересовать молодежь уже активно применяют крупные частные компании. Так, на предприятии "Санта Бремор" в Бресте, специализрующемся на переработке рыбы, решили финансово поощрять даже школьников. Их готовы за счет фирмы и с дополнительными выплатами обучить востребованным профессиям в местном колледже, гарантируя трудоустройство.

На предприятии "Санта Бремор" в Бресте решили финансово поощрять даже школьников Фото: Ales Petrowitsch/DW

В целом же на дефицит кадров жалуются не только в госсекторе. Представители бизнеса также сетуют, что не могут полноценно развиваться из-за отсутствия квалифицированного персонала. На условиях анонимности руководитель крупной компании, занимающейся оптовой торговлей, рассказал DW, что поиск новых сотрудников стал одной из самых больших проблем. По его словам, сейчас найти работника стало гораздо сложнее, чем два-три года назад.

"Пытаемся решить вопрос за счет того, что поднимаем зарплаты, и это вынужденная мера, у которой нет экономического обоснования: просто надо удержать кадры", - поделился собеседник.

В чем причина нехватки кадров в Беларуси?

Как считают эксперты, на нехватку рабочих и специалистов в нынешней Беларуси влияют два основных фактора. Первый связан с массовой миграцией из страны людей трудоспособного возраста. По разным оценкам, только за последние три года из Беларуси уехали не менее 250 тысяч человек. Причем эта цифра основывалась в большей степени на данных 2022 года, а в нынешнем году этот процесс продолжается.

Другим фактором считается демографическая яма. Сейчас на пенсию отправляется довольно многочисленная группа людей, родившихся в относительно благополучный периода развития СССР, а на рынок труда выходит поколением 90-х, когда рождаемость в Беларуси заметно упала.

Но есть и еще одна причина, которая влияет на децифит кадров в стране. Речь о продолжающихся увольнениях по политическим мотивам - работу теряют те, кто попал в число "неблагонадежных" после событий второй половины 2020 года, когда в стране состоялись президентские выборы, а потом и массовые протесты против фальсификации их результатов.

Один из сотрудников того же МТЗ сообщил DW на условиях анонимности, что на заводе продолжаются "чистки", жертвами которых могут стать и рабочие дефицитных профессий. "В этом весь парадокс - ищем кадры, чтобы заполнить вакансии, и в тоже время расстаемся с квалифицироваными специалистами, если они нелояльны нынешним властям", - отмечает сотрудник МТЗ.

При этом во многих госорганизациях существует своеобразная фильтрация при приеме на работу новых сотрудников. Как подтвердил DW один из бывших белорусских политзаключенных, который остался в стране после отбытия наказания, бывшие осужденные по так называемым "протестным статьям" фактически теряют возможность трудоустроиться на предприятия, где есть доля государства. "Даже частный бизнес берет таких людей с большой опаской", - констатирует бывший политзаключенный.

Помогут ли обязательная отработка и повышение зарплаты?

Для бизнеса особую остроту кадровый вопрос приобретает в таких сферах, как транспорт и логистика, строительство, розничная торговля и сфера общественного питания. Об этом DW сообщил эксперт, анализирующий ситуацию на рынке Беларуси и попросивший не называть его имени.

"В 2022 году на фоне введенных Западом санкций против Беларуси количество вакансий серьезно сократилось: было много сомневающихся в том, стоит ли продолжать бизнес в стране, - поясняет эксперт. - Тогда же была тенденция к сокращению персонала. Однако в нынешнем году наблюдается рост числа вакансий почти на 60% - это много. Можно предположить, что шок от санкций прошел, появились новые рынки и теперь бизнесу нужны люди. Но соискателей рабочих мест стало меньше".

Больница в Островце. Сейчас в Беларуси около 5 тыс вакансий врачей-специалистов Фото: Ales Petrowitsch/DW

Собеседник добавляет, что дефицит на рынке труда затрагивает и другие сферы, где ощущается весьма сильно. Например, это касается белорусской медицины. В общереспубликанском банке вакансий на данный момент имеется 4875 предложений по трудоустройству врачей-специалистов. Хотя еще в начале лета 2022 года таких вакансий было 3863.

Власти наличие этой проблемы не отрицают, но решать ее пытаются методом принуждения - в частности увеличивая срок обязательной отработки после окончания медицинских вузов. Однако такие меры, по мнению эксперта, вряд ли дадут долгосрочный эффект. Также как и попытки нанимателей привлекать новых работников, предлагая зарплату, которая никак не связана с производительностью труда.

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