Новый срок отработки для врачей. Чего хотят власти Беларуси?

Обучение в ординатуре для врачей в Беларуси стало бесплатным, а срок отработки после него вырос - с двух до пяти лет. Удержит ли это медиков в стране - у DW.

Белорусский правитель Александр Лукашенко подписал новую редакцию закона "О здравоохранении", которая в частности увеличивает срок обучения в ординатуре и длительность отработки после ее окончания. 1 ноября документ опубликовали на Национальном правовом портале.

Ординатура станет бесплатной, а это значит, что после нее всем врачам придется отрабатывать потраченные на их обучение деньги. Срок отработки вырос с двух до пяти лет, в том числе для заочников. За уход с учебы в ординатуре или при отчислении врачу придется возместить затраты на обучение в 2,5-кратном размере. Новая редакция закона вступает в силу через три месяца. Для чего властям понадобились эти нововведения и к чему они приведут - у DW.

Эксперт BEROC: Лучшие кадры будут уезжать за границу

Старший научный сотрудник BEROC и колумнист "Беларусь. Экспертиза" Анастасия Лузгина считает, что изменения законодательства направлены "на удержание врачей в стране и привязку к определенному медицинскому учреждению". В то же время Лузгина не исключает, что новый закон может дать обратный эффект: часть людей, которые хотели поступать в ординатуру, "не будут этого делать, чтобы не попадать в рабские условия".

Анастасия Лузгина Фото: Privat

"Данный документ может, наоборот, простимулировать будущих студентов медвузов и действующих врачей к миграции в другую страну. Снижение заинтересованности абитуриентов из-за таких условий отработки может привести к тому, что в системе здравоохранения останутся те, кому нужно бесплатное образование, а лучшие кадры будут уезжать за границу", - прогнозирует Лузгина.

Беларусь покинули тысячи медиков?

По данным Фонда медицинской солидарности , в 2023 году только на рассмотрении Минздрава Польши находилось более 3000 заявок от белорусских медиков, которые хотели получить разрешение на работу в этой стране по специальности, за пять месяцев 2023-го добавилось еще около 700 запросов.

Координатор фонда, врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин указывает, что отток медиков из РБ происходит давно. Власти не раз заявляли, что пытаются решить проблему предложением доступных кредитов, арендного жилья или общежитий, доплат и увеличения заработной платы, но на деле ничего сделано не было, констатирует Айзатулин.

Рустам Айзатулин Фото: privat

Кроме того, после президентских выборов и массовых протестов второй половины 2020 года многие врачи из-за своей гражданской позиции столкнулись с преследованиями по политическим мотивам - их отправляли под административный арест, штрафовали, увольняли, вносили в списки "неблагонадежных", которые, по словам Айзатулина, очевидно, согласовались не только в КГБ, но и в Минздраве. "В течение одного года одна из семей медработников (вынужденно. - Ред.) поменяла четыре места работы. Не знаю, к чему может стимулировать оставшихся медиков такая карусель", - признается собеседник DW.

Более низкая зарплата и уязвимое положение

Пытаясь сдержать отток кадров, власти, по выражению Рустама Айзатулина, решили "превратить медика в раба", который не может свободно поменять работу, получить специализацию, доступ к высокотехнологическим исследованиям или операциям.

Во время учебы в ординатуре, которая теперь будет длиться от 3 до 5 лет, и следующей за ней пятилетней отработки врач будет получать более низкую зарплату и находится в уязвимом положении. "15 лет (обучение в вузе и ординатуре плюс отработка после нее. - Ред.) ты в таком социальном, финансовом рабстве без права голоса. Любой чиновник, завотделением может приказать сделать все, что придет в его голову, и ты не вправе отказаться, потому что попадаешь в финансовую зависимость", - поясняет Айзатулин.

И уточняет, что в случае прерывания учебы в ординатуре или отработки врач должен выплатить более чем двукратную компенсацию за свое обучение - но при этом совершенно не учитывается то, что все это время человек не только учился, но и работал на благо государства.

Откуда взялись такие сроки?

Что касается новых сроков отработки после ординатуры, то, по словам Айзатулина, они могут быть связаны с тем, что несколько лет назад в РБ вместо ординатуры и резидентуры собирались создать 5-6 летнюю медицинскую аспирантуру и привести систему медицинского образования в стране к мировым стандартам, но это требовало много сил и средств и об этих планах, вероятно, забыли.

"Возможно, срок в 5 лет, который сейчас озвучивается, - это попытка дать понять обществу, что мы будем 5 лет учить человека и получим хорошего специалиста. На самом деле программа и протоколы как были столетней давности, так и остались", - сетует Айзатулин.

Александр Лукашенко на встрече с врачами одной из больниц Минска, октябрь 2021 года Фото: Andrei Stasevich/BelTA/dpa/picture alliance

Он также не исключает, что белорусские чиновники просто мыслят "пятилетками". По оценке Айзатулина, реакция на нововведения у белорусских медиков и студентов медвузов негативная: "Мы говорим про аналог рабства, касающегося сферы здравоохранения. Многих это заставит подумать несколько раз о том, поступать ли в ординатуру".

Собеседник DW считает, что меры, которые принимает государство, вряд ли остановят отток медиков из Беларуси. "Уехал большой, прогрессивный, свободно мыслящий класс людей, которые могли бы как-то повлиять на систему здравоохранения и медицину в Беларуси. Волна миграции даже на фоне новых принятых законов будет продолжаться. Может, не в таком количестве, как раньше, но если человек захочет уехать, он найдет возможность и средства", - убежден Рустам Айзатулин.

"Врач будет лишен мотивации"

Такого же мнения придерживается и еще один белорусский врач, который согласился пообщаться с DW на условиях анонимности. Собеседник был уволен с работы в государственном медучреждении из-за своей гражданской позиции, но до сих пор остается в РБ. Он отмечает, что многие врачи, которые собирались поступать в ординатуру, сейчас задумались о том, надо ли это делать.

По мнению медика, поправки в закон никак не улучшат ситуацию с медкадрами - доктора как уезжали, так и будут уезжать. Он не исключает, что в ближайшем будущем станет меньше желающих поступать в медицинские вузы.

Собеседник также обращает внимание на то, что поправки в закон включают механизмы манипуляции в отношении молодых врачей: чтобы не платить огромные штрафы за незавершенное обучение или отработку, человек будет вынужден "работать молча, выполнять работу, которая ему не очень нравится".

"Он будет лишен мотивации. Не хочется попадать на лечение к доктору, у которого нет мотивации, который работает, лишь бы отработать положенный срок", - делится собеседник. И не исключает, что власти хотели, чтобы поправки в закон "О здравоохранении" выглядели бы как попытка реформирования медицинского образования. "На самом деле это очередное насилие, давление, лишение свободы выбора. Вместо того, чтобы проанализировать причины, почему доктора уезжают, создавать условия, чтобы здесь работали, все решается способом, который чаще всего применяется нынешней властью во всех сферах", - подвел итог медик.

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