 Врачи в тюрьме: истории белорусских медиков-политзаключенных | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 20.07.2022

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Беларусь

Врачи в тюрьме: истории белорусских медиков-политзаключенных

Среди белорусских политзаключенных - больше десяти медиков. Почему они оказались в тюрьме и в "списке терористов", и что их ждет? Истории двух врачей, находящихся в заключении, - у DW.

Александр Лукашенко беседует с сотрудниками одной из больниц Минска (октябрь 2021)

Александр Лукашенко беседует с сотрудниками одной из больниц Минска (октябрь 2021)

 В Беларуси, по данным Государственной службы занятости, на 20 июля 2022 года не хватает почти четыре тысячи врачей и более трех с половиной тысяч медицинских сестер. Тем не менее репрессии среди медработников продолжаются: 19 июля стало известно о задержании врача-гастроэнтеролога в Барановичах (Брестская область) Александра Трофимова. Причина неизвестна, но может быть связана с гражданской позицией Трофимова.

Также на днях был задержан врач-анестезиолог онкологического диспансера в Могилеве Дмитрий Морозов. В 2020 году он вышел из официального профсоюза и собирался создать собственный.
Также, по данным Telegram-канала медицинской инициативы "Белые Халаты", в заключении до сих пор остаются несколько человек, задержанных в марте по "делу травматологов". Кроме того, как сообщили DW в Фонде медицинской солидарности, тринадцать медиков-политзаключенных были осуждены или обвиняются по уголовным статьям.

Хирурга Андрея Любецкого приговорили к пяти годам колонии и внесли в "список террористов". Анестезиолог-реаниматолог Татьяна Толочко в заключении больше двух месяцев, 25 дней она провела в чудовищных условиях на Окрестина. DW поговорила с родными политзаключенных.

Помогла избитому силовиками подростку?

Врача анестезиолога-реаниматолога Детской городской клинической больницы №2 Минска Татьяну Толочко задержали 12 мая 2022 года. Ее обвиняют в нарушении общественного порядка (ст. 342 УК) и в подделке документов (точно назвать номер статьи ее родные не смогли. - Ред.).
По их словам, силовики считают, что в 2020 году Татьяна помогла спастись от уголовного  преследования подростку Тимуру Мицкевичу.

12 августа 2020 года несовершеннолетний Мицкевич оказался в реанимации после избиений и пыток силовиков, врачам пришлось ввести подростка в медикаментозную кому. 3 сентября Мицкевича вызвали на допрос в Управление Следственного комитета (СК) по Минску. По мнению следователей, он участвовал в массовых беспорядках 10 августа на улице Притыцкого и был причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. Во время одного из допросов Мицкевичу стало плохо, он снова попал в реанимацию. Через несколько дней Тимур исчез из больницы. Подростку удалось бежать из страны. Сейчас 19-летний Мицкевич воюет на стороне Украины в белорусском Полку Кастуся Калиновского.

Мужа избивали в ГУБОПиК, чтобы врач подписала признания

Татьяна Толочко была лечащим врачом Тимура Мицкевича. "ГУБОПиК не смог его допросить в больнице, через трое суток силовики не нашли, в чем его обвинить, сняли конвой и парень сбежал, если верить коллегам Татьяны, уже не из ее отделения, - рассказывают родные врача. - Мы не знаем наверняка, но видим это так: Таня входила в состав комиссии, которая приняла решение о том, что Мицкевича нельзя допрашивать, т.е. ее подпись теоретически должна быть под этим решением, как и подписи других врачей. Видимо, силовики считают, что Таня могла дать Мицкевичу какие-то препараты или иными действиями сделала так, что его состояние ухудшилось, и врачебная комиссия приняла решение, что допрос проводить нельзя".

Насколько известно родным, из всех сотрудников больницы задержали только Толочко.
По словам собеседников, после задержания Татьяна 25 дней провела на Окрестина - вначале в Центре изоляции правонарушителей, после в Изоляторе временного содержания - без передач, писем, в переполненных камерах с бомжами.

Также ГУБОПиК задерживал мужа Толочко. Собеседники DW говорят, в отделении мужчину избивали, чтобы это слышала Татьяна и подписала нужные силовикам признания. 
Сейчас врач находится в СИЗО №1 по улице Володарского. Здесь, отмечают близкие Толочко, условия содержания значительно лучше, чем на Окрестина: в камере четыре человека, есть маленький телевизор и вентилятор, арестантов водят на прогулки, Татьяне передают письма, она может встречаться с адвокатом. Когда медика начнут судить, родным неизвестно.

Хирурга Любецкого внесли в "список террористов"

Известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого, который 18 лет отработал в детской больнице №4 Минска, задержали 4 мая 2021 года. Из Беларуси вынуждена была уехать жена врача Наталья - в "расследовании" гостелеканала ее обвинили в передаче подставных "секретных документов" экс-алмазовцу Игорю Макару.

В конце марта 2022 расследование в отношении Любецкого было завершено, его обвиняли по четырем уголовным статьям - в нарушении общественного порядка (ч. 1 ст. 342), разжигании социальной вражды и розни (ч. 1 ст. 130), оскорблении представителя власти (ст. 369) и оскорблении президента (ч.1, 2 ст. 368).

Как сообщал правозащитный центр "Весна", по версии следствия, хирург "неоднократно публично высказывался о принятом решении нарушить данную им медицинскую клятву... и всячески препятствовать оказанию медицинской помощи сотрудникам милиции и членам их семей, призывал своих коллег к подобным противоправным действиям". Любецкого также обвинили в участии в восьми протестных акциях, кроме того, посты врача квалифицировали как оскорбление и разжигание вражды.

18 апреля его приговорили кпяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
"21 июня была рассмотрена апелляция в Верховном суде - приговор оставлен в силе. В начале июня мы уже знали, что отбывать наказание Андрей поедет в ИК-2 в Бобруйске, - рассказала DW сестра Любецкого Наталья. - Про то, что Андрея добавили в "список террористов", мы узнали в день его рождения, 7 июля. Состояние шока, непонимания, до сих пор еще не переварили эту информацию. Известно ли об этом самому Андрею, я не знаю".

Также Наталья говорит, что ее брат никогда не жалуется. "Андрей читает, продолжает учить немецкий, занимается спортом. В письмах даже шутит, уверен, что "всё будет хорошо", - отмечает женщина.

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    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 45:01

Тысяча политзаключенных в Беларуси: что заставит Лукашенко их освободить?

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