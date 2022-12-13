Почему в Беларуси наблюдается дефицит медиков?

Как белорусские власти намерены решать проблему с нехваткой медработников в стране и что происходит в учреждениях здравоохранения, где изменят условия оплаты труда врачей - у DW.

На встрече с руководством министерства здравоохранения Беларуси 5 декабря Александр Лукашенко призвал кардинально решить проблему с кадрами в медицинской сфере: "Надо делать так, чтобы у нас не было никакого дефицита". Но о причинах нехватки медработников в Беларуси сами власти говорят с неохотой.

Вакансий все больше - особенно в Минске

Дефицит врачей и медицинских сестер в Беларуси продолжает расти. Если верить данным интернет-портала госслужбы занятости, на 8 декабря в стране имелись 4654 вакансии для врачей и 3397 - для медсестер. Еще в начале осени нынешнего года цифры были другие: официально не хватало более трех тысяч врачей и почти трех тысяч медсестер.

На 8 декабря в Беларуси имелись 4654 вакансии для врачей и 3397 - для медсестер Фото: DW

В министерстве здравоохранения выдвинули несколько объяснений сложившейся ситуации. По одной из версий, потребность во врачебных кадрах выросла в связи "с активным развитием и внедрением высокотехнологичной медицинской помощи в регионах, открытием новых объектов здравоохранения и созданием межрайонных центров специализированной медпомощи".

Еще одной причиной в Минздраве называют тот факт, что "некоторые медицинские должности укомплектованы путем внутреннего или внешнего совместительства". Однако, заявляют в министерстве, в соответствии с законодательством, эти должности все равно должны быть отражены в банке вакансий как незанятые.

Обращает на себя внимание и региональный аспект. Больше всего предложений по трудоустройству врачей в белорусской столице (1322 вакансии) и Минской области (726), а вот в Могилевской области, которая считается аутсайдером по показателям экономического развития в Беларуси, врачей требуется значительно меньше (436).

При поступлении в вуз в приоритете - целевики

Судя по всему, решать проблему нехватки кадров в медицинской сфере белорусские власти намерены не только с помощью увеличения числа бюджетных мест в специализированных учебных заведениях, но и упрощенными условиями приема в вузы для студентов-целевиков. Хотя в министерстве образования заверяют, что всю бюджетную подготовку полностью заменить на целевую пока не планируется, в университетах медицинского профиля она уже анонсирована самим Александром Лукашенко.

По его выражению, "движемся к тому, чтобы вообще набирать врачей таких, которые закончат, и мы будем знать, куда они поедут - без всякого распределения, потому что у них есть договор. Надо готовить у себя врачей, которые будут работать на свою страну, на свою родину".

Как пояснили в белорусском Минздраве, целевое направление позволяет студенту бесплатно получить высшее образование, но после окончания вуза выпускник обязан отработать в течение 5 лет на организацию, которая является заказчиком. Кстати, в нынешнем учебном году в Белорусском государственном медицинском университете набрали 340 целевиков на бюджетное обучение, хотя всего бюджетных мест в вузе было 720.

Не исключено, что во время следующей вступительной кампании абитуриентам-целевикам попасть в медуниверситет, где всегда был высокий конкурс, станет еще проще. Как рассказал в интервью государственным СМИ министр образования РБ Андрей Иванец, прием для целевиков будет осуществляться по итогам одного внутреннего экзамена и, скорее всего, в устной форме.

Какая обстановка в больницах в белорусской провинции?

На условиях анонимности DW пообщалась с медиками, которые живут в белорусских регионах. Они подтвердили, что нехватка кадров действительно ощущается. Екатерина работает на полторы ставки в одной из районных больниц в Брестской области и отмечает, что там бы с удовольствием взяли врачей: "И терапевты нужны, и педиатры, и врачи в лаборатории, узкие специалисты. Со средним медицинским персоналом получше обстановка, но тоже есть проблемы".

Брестская областная больница Фото: DW/A. Petrowitsch

По словам Екатерины, ситуация усугубляется, поскольку в больницах много врачей пенсионного возраста, которые со временем уходят на заслуженный отдых. Что касается молодых специалистов, то они проходят ординатуру и стараются перебраться хотя бы в Минск.

"Сейчас особо никто не увольняется: все, кто хотел, уже год-два назад как уехали за границу, в том числе и по политическим мотивам. В небольшом городке, где все на виду, любая активность сразу становится заметной, - отмечает собеседница DW. - После президентских выборов в 2020 году только в нашей больнице десяток врачей либо подверглись преследованиям со стороны администрации и силовиков, либо сами вынуждены были оставить работу. Не помогли даже обращения пациентов, которые пытались защитить врачей".

Екатерина признается, что в белорусских медучреждениях нынешние события в стране и соседней Украине открыто стараются не обсуждать, доверяя самые только очень близким людям по работе.

Медиков будут проверять и менять систему оплаты

Ее коллега Вероника из другого города в Брестской области поделилась собственной историей, когда несколько лет назад пыталась сменить государственную поликлинику на частный медицинский центр. "Предложение было очень заманчивым, но надо было еще отработать полгода по распределению в поликлинике: в итоге мою просьбу о переводе не удовлетворили, - вспоминает Вероника. - Когда теперь говорят, что выпускникам медвузов надо будет пять лет обязательно оставаться на одном месте, их становится жалко. Ведь наперед никогда не знаешь, в каких условиях придется трудиться и как примет тебя коллектив".

В одной из больниц Минска в разгар пандемии ковида Фото: Ales Piletski/Tut.by

Собеседница также добавила, что медперсонал с недоумением воспринимает то ли обещание, то ли угрозу со стороны Александра Лукашенко создать мобильные группы для внезапных проверок белорусских больниц. "Пока мы ничего про это не знаем и даже не представляем, в чем смысл таких проверок, - призналась врач. - А еще очень странно, что эти слова были сказаны как раз в то время, когда Минздрав объявил об изменениях в оплате труда медработников".

По мнению Вероники, предыдущие изменения, когда белорусским врачам и медсестрам отменили "ковидные" доплаты, введя вместо них надбавки к окладу, вызвали неоднозначную реакцию среди работников здравоохранения. Девушка не исключает, что объявленные неожиданные проверки в больницах призваны упредить нервозность среди медиков, если станет ясно, что новая система оплаты труда не решит проблем с заполнением вакансий.

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