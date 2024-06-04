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Из вуза в Беларуси уволили 500 сотрудников из-за протестов

4 июня 2024 г.

Около 500 сотрудников БГУ вынудили уволиться по политическим мотивам, говорит ректор вуза Андрей Король на аудиозаписи, опубликованной сообществом "Киберпартизаны".

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Протестная акция преподавателей и студентов БГУ в октябре 2020 года
Протестная акция преподавателей и студентов БГУ (архив)Фото: Stringer/AFP/Getty Images

Около 500 сотрудников Белорусского государственного университета (БГУ) вынудили уволиться в период с 2020 по 2023 год за поддержку массовых протестов против фальсификации выборов президента Беларуси. Об этом говорит ректор вуза Андрей Король в аудиозаписи, опубликованной сообществом хакеров "Киберпартизаны" в понедельник, 3 июня.

Прекращение трудовых отношений с работниками БГУ связано c "проводимой кадровой политикой в области государственных интересов и безопасности", говорит ректор вуза на аудиозаписи. Запись со словами Короля оказалась среди десятков других файлов, доступ к которым "Киберпартизаны" получили после взлома внутренней сети БГУ летом 2023 года.

Заявления ректора БГУ об увольнении около пятисот сотрудников подтверждаются и данными о численности работников вуза с 2018 по 2022 год, к которым хакеры также получили доступ. Из этих данных следует, что с 2020 по 2022 год занимаемые должности покинули более 450 человек.

Давление на сотрудников и увольнения продолжаются до сих пор

Слежка за соцсетями сотрудников, допросы и увольнения по политическим мотивам продолжаются до сих пор, следует из расследования. В частности, на одной из записей, датируемой январем 2024 года, сотрудник КГБ Беларуси и по совместительству проректор по безопасности и кадрам в БГУ Ярослав Черкасский говорит сотруднику вуза о том, что из университета нужно уволить двух лаборантов и сделать так, чтобы после подписания документов они больше не появлялись в БГУ. 

На другой аудиозаписи, датируемой августом 2023 годом, ректор вуза допрашивает двух работников университета. Во время допроса Король просит  их написать объяснительные во время которого он заставляет сотрудников писать объяснительные об их политической позиции и о причинах нахождения в местах массовых протестов. 

 

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