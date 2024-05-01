От вербовки до аниме. Белорусы написали 40 тысяч доносов?

"Киберпартизаны" взломали сайт КГБ и опубликовали 40 тысяч обращений, поступивших в ведомство с 2014 по 2023 годы. Что писали белорусы и граждане других стран и почему на самом деле доносов не так уж и много?

Белорусская инициатива "Киберпартизаны" взломала сайт КГБ Беларуси и выложила в сеть сообщения, которые ведомство получило с 2014 по 2023 годы. Всего за это время в КГБ обратились 40 тысяч раз. "Самый большой провал спецслужбы", как назвали свою операцию "Киберпартизаны", принялись активно обсуждать в белорусском медиапространстве. Основная мысль обсуждений: не только власти ответственны за репрессии, раз сами белорусы написали "40 тысяч доносов в КГБ". Однако действительно ли белорусы написали так много доносов в КГБ и насколько доносительство - нормальное явленияе для общества?

От предложений вербовки до жалоб на пришельцев

Во взломанной базе обращений КГБ люди часто просят проверить своих знакомых, соседей, коллег и даже продавцов на маркетплейсе Kufar.by на предмет "участия в антигосударственной деятельности", а также присылают ссылки на чаты или странички в соцсетях. К примеру, педагог Юлия из Минска жалуется на директора учебного заведения, где она работает. Он, по словам Юлии, "проводит идеологическую работу, высказывается против действующей власти, призывает выходить на митинги и одеваться в красно-белую одежду".

Другая Юлия из Минска просила КГБ "дать правовую оценку" высказываниям Сергея Чалого и Ольги Лойки в одной из статей на портале tut.by. А минчанин Олег в 2018 году жаловался на активистов Дмитрия Дашкевича, Эдуарда Пальчиса (оба сейчас политзаключенные - Ред.), которые устроили акцию протеста из-за названия принадлежащего ему барбершопа "Чекист".

Авторы некоторых писем даже предлагали КГБсотрудничество в качестве "агента международной разведки". " Никто не вербует - беру инициативу в свои руки", - писал Максим из Тагила в 2016 году. В свою очередь, Алексей из Могилева в обращении, больше похожем на резюме, рассказывает о навыках работы с информацией в надежде устроиться на работу "в отделы, занимающиеся пропагандой в интернете".

Впрочем, говорить о том, что за 9 лет белорусы написали 40 тысяч доносов в КГБ, было бы неверно. Значительное количество (если не большинство) обращений - это заявления с просьбой о поиске информации о репрессированных родственниках и их реабилитации, сообщения об уголовных преступлениях, а также выражения негативного отношения к работе самого КГБ, особенно в 2020 году.

Есть среди обращений и откровенный спам - люди жалуются на аниме, пишут о пришельцах и требуют от КГБ немедленно привезти им 150 млн долларов США. "У меня нет никаких голосов! Эти гниды-пришельцы издеваются надо мной! То ленточный червь, то радиация, то голоса, то радиоволны для суицида, то мышь мне в желудок подсовывают", - писал Григорий из Минска в КГБ в 2019 году.

Немало обращений поступали от граждан других стран. Например, корреспондент РИА "Новости" Алексей жаловался, что в 2016 году КГБ не пустил его на пресс-конференцию. А Олег из Риги в апреле 2023 года писал, что не может направить электронное обращение Лукашенко без белорусского номера телефона, и советовал силовикам "начинать работать" и перестать "гоняться за всякими обозленными "пустыми" эмигрантами".

"Киберпартизаны": "Доносить могли и через другие средства связи"

Некоторые из обращений "Киберпартизаны" публикуют в своем Telegram-канале. В основном это классические доносы. Как рассказала DW пресс-секретарь инициативы Юлиана Шеметовец, письма в КГБ для публикации "Киберпартизаны" выбирают по ключевым словам. "Наши коллеги анализируют информацию. Естественно, нас интересует все, что связано с возможным предложением о сотрудничестве, о предоставлении информации, в том числе, об Украине - такие сообщения тоже встречались".

Юлиана Шеметовец Фото: Privat

Полученную информацию Шеметовец называет очень ценной, ведь заявители могли быть реально завербованы и сейчас продолжать сотрудничество с КГБ. "Но надо также учитывать, что это не единственный способ связи с КГБ - есть еще личные способы донесения информации или звонки. То есть реальных доносов может быть и больше", - подчеркивает она. Кроме того, доносить можно и в МВД - в 2021 году "Киберпартизаны" уже выкладывали карту доносов, поступавших в МВД на пике протестов в 2020 году.

Юлиана Шеметовец также отмечает, что к анализу обращений активно подключились журналисты, публикующие самые разные обращения - от шуток над КГБ до выражения недовольства действиями официальных лиц. "Там есть люди, которые просто на постоянной основе пишут какие-то заявления - скорее всего, у них есть ментальные проблемы. На самом деле, реальных доносов не очень много, их далеко не 40 тысяч. Мы понимаем, что сделали довольно яркий заголовок, но доносов довольно мало, особенно среди белорусов, что очень радует", - говорит пресс-секретарь "Киберпартизан".

В Беларуси практика доносов не распространена

Рассуждая о социологической природе доносов, социолог, аналитик Центра новых идей Геннадий Коршунов отмечает, что в разных культурах этот феномен работает по-разному.

"Скажем, в демократических странах обращения в полицию по поводу возможного преступления - это норма, таким образом люди поддерживают порядок. Другой вопрос, конечно, степень политизации этих доносов - и тут у нас ситуация довольно специфическая", - говорит социолог.

Впрочем, социолог отмечает, что практика доносов существует и в европейских странах. Он приводит в пример недавнюю новость о молодом немце, который написал почти 4 тысячи доносов в полицию и очень этим гордился.

Геннадий Коршунов Фото: privat

Коршунов считает, что доносов в Беларуси не очень много. Ссылаясь на анализ уже ранее опубликованной карты доносов из звонков в милицию, социолог говорит, что значительную их часть написали "лукашенковские активисты", которые этим чуть ли не профессионально занимались.

"На некоторых территориях, в некоторых районах Минска доносов не было вообще. И опять же, если за 9 лет в КГБ написали только 40 тысяч обращений, из которых далеко не все доносы и далеко не все от белорусов, то нельзя говорить, что в Беларуси практика доносов чрезмерно распространена. Я даже думаю, что есть повод гордиться тем, насколько их мало", - подытоживает Геннадий Коршунов.