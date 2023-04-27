Как власти Беларуси используют доносы граждан

С 2020 года доносы белорусов на тех, кто не разделяет их политические взгляды, стали главным каналом коммуникации властей с народом, отмечают опрошенные DW эксперты, объясняя этот феномен.

Пропаганда усиливает чувство страха; пожалуйся первым, иначе другие сообщат властям о тебе - так белорусские эксперты объясняют феномен, который они описывают как стимулирование в стране доносительства. По их мнению, теперь уже недостаточно сообщать властям только об оппозиционерах. Силовики рассчитывают на помощь от бдительных граждан и в отношении возможного нарушения экономического законодательства. Как такая практика изменит белорусское общество - у DW.

Почему люди доносят на тех, кто думает иначе?

Специалист в области стратегической коммуникации Ирина Сидорская обращает внимание на то, что практика массовых жалоб граждан и обращений к властям по политической тематике вернулась в Беларусь в сентябре 2020 года. Тогда страну захлестнули массовые протесты тех, кто был недоволен официальными результатами президентских выборов, и последовавшее в ответ насилие со стороны силовиков.

Участников акций протеста стали задерживать благодаря информации, полученной от сторонников властей, в том числе от соседей, близких знакомых и даже родственников. И если сначала это приводило к административным наказаниям, то вскоре последовали уголовные дела.

В акциях протеста в Беларуси осенью 2020 года участвовали миллионы человек Фото: AP Photo/picture alliance

Дальше - больше. В госорганизациях составили списки тех, кого задерживали в ходе протестов, а потом и тех, кто ставил подписи в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов в президенты. При этом не обошлось и без подсказок от бдительных коллег - и политически "неблагонадежных" уволили. Публичные люди, которые выступили против избиения демонстрантов и пыток задержанных, попали в черные списки - их книги, концерты и просто выступления на ТВ под запретом в Беларуси уже два года. Почему жалобы, обусловленные политической позицией, снова вернулись в жизнь белорусов?

"Вина лежит на системе, которая поощряет доносительство"

"Вина лежит на системе, которая поощряет доносительство и делает его для некоторых людей неизбежными, - констатирует Ирина Сидорская. - Под крылом государства созданы Telegram-каналы, цель которых - находить "врагов народа". Все это сопровождается оскорблениями и призывами "жесточайше" наказать".

По мнению эксперта, в условиях авторитарного режима доносы - неизбежное явление, единственно возможная форма прямой коммуникации властей и общества. Подобные обращения отличаются от обычных сообщений о правонарушениях тем, что в них заложено преследование по политическим мотивам. "Цель пропаганды - разобщение общества, снижение доверия к другим людям, социальным группам и институтам, а донос - средство, которое весьма успешно способствует достижению этой цели", - продолжает собеседница.

Карикатура DW на тему доносительства, апрель 2016 года

С точки зрения психологии, доносы - удобный способ свести счеты с человеком, который не нравится, поэтому авторами могут быть даже родственники, поясняет Сидорская. И уточняет, что в некоторых случаях такое обращение помогает тому, кто его направил, почувствовать себя полезным для общества: "Для власти донос - вроде как одобрение ее действий, поэтому это будет продолжаться. К тому же есть чувство страха: если я не донесу первым, донесут на меня. Сегодня (в Беларуси. - Ред.) недостаточно просто не участвовать в чем-то аморальном, надо показывать, что ты лоялен".

Как на белорусском обществе отразится такая практика?

Социолог Геннадий Коршунов отмечает, что полной картины, сколько жалоб на политических оппонентов ежегодно поступает от белорусов, нет. В 2021 году появилась так называемая "карта доносов" - хакеры опубликовали данные об обращениях в милицию. "За два месяца самых горячих протестов поступило около 2800 звонков. На 7 млн взрослого населения страны - это небольшое количество, - поясняет собеседник. - Зачастую пропаганда преувеличивает масштаб доносительства, чтобы таким образом еще сильнее разделить белорусов. При этом можно отметить тренд на лояльность, и доносы помогают проявить себя".

Геннадий Коршунов Фото: privat

Практика с массовыми жалобами от населения опробована на политических оппонентах, и теперь в Минске готовы применять ее и в других сферах. Так, продолжает Коршунов, в этой связи не остался незамеченным призыв властей сообщать о повышении цен на товары и продукты, когда Александр Лукашенко приказал их контролировать. "И в этом тоже есть политический расчет, - полагает социолог. - Цель власти - втянуть как можно больше людей в поиски "врагов народа".

Следующий шаг - борьба с коррупцией. Генпрокуратура рассчитывает, что работники предприятий и компаний будут жаловаться на свое руководство, которое платит им в конвертах, - и так удастся решить проблему с "серыми" зарплатами. Силовики и ранее предпринимали такие попытки, но не выступали открыто с такого рода призывами к гражданам.

В обществе растет дефицит доверия

Геннадий Коршунов считает, что белорусские власти намеренно создают атмосферу страха, в которой многие вынуждены уходить во внутреннюю эмиграцию, опасаясь открыто обсуждать важные вопросы даже с близкими людьми. Режим, по его выражению, разрушает горизонтальные связи, умение людей самоорганизовываться для решения общих проблем.

"Представить широкое обсуждение по общественным проблемам сегодня просто невозможно, - дополняет Ирина Сидорская. - Люди находятся в постоянном страхе, что их неправильно поймут, кто-то на них донесет, и будут искать, за какой грех зацепиться". В результате растет дефицит доверия в обществе, люди решают для себя, что нужно держаться подальше от политики, общество демотивируется.

"В краткосрочной перспективе режим может расценивать доносы как благо, однако в реальности они увеличивают пропасть между властью и обществом, - предупреждает специалист в области стратегической коммуникации. - Система получает все меньше обратной связи, в отсутствие достоверной информации снизу нарастает число неверных управленческих решений, что приводит к саморазрушению системы".

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