"В Беларуси я ходил на Rammstein, а в Германии - на Nizkiz"

Их песня "Правілы" с текстом "Мы выйшлі на вуліцы..." стала одним из музыкальных символов протестов в Беларуст после президентских выборов 2020 года - хотели того музыканты или нет. Но сейчас Nizkiz держатся на отдалении от любых политических движений в стране и за рубежом.

Концертов дома у них, как и у многих других, с 2020 года нет. Но белорусы зарубежья ждут и готовы ехать ради выступления кумиров не то что в другой город - в другую страну. Берлин стал девятым из 11 городов в турне Nizkiz в 2023 году, после него группа отправляется в Лимасол и Тбилиси. В трех городах тура был полный аншлаг, билеты буквально размели.

На концерт - ради ощущения "своих" рядом

В Kulturbrauerei в берлинском районе Prenzlauerberg собралось около двух-трех сотен человек, поклонники группы приехали со всей страны. Многие живут в Германии годами, но когда мы спрашивали, "откуда вы?", чтобы понять, собрались там берлинцы, бременцы или жители Гамбурга, то слышали в ответ: "Из Минска. Из Могилева, как ребята! Из Бреста". Белорусы из разных концов ФРГ приехали и ради музыки, и ради ощущения "своих" рядом. Хотя бы на вечер. В этом DW признавались люди, поодиночке стоявшие на концерте буквально в метрах друг от друга.

На концерт в Kulturbrauerei собралось около двух-трех сотен человек Фото: Privat

Нина несколько месяцев живет в Бемене. На концерт приехала, "потому что одичала", шутит девушка: "В Бремене отличное белорусское комьюнити, но я считаю, что я во временной эмиграции, планирую вернуться в Беларусь, а потому никуда не хожу, не общаюсь. Сегодня приехала, чтобы анонимно побыть со своими, почувствовать атмосферу, спеть вместе".

Надя из Могилева четыре года живет и учится в Лейпциге, но друзей-белорусов там нет. Ради соотечественников и ощущения Беларуси она и отправилась на концерт: "Я могу бывать в Беларуси, не так давно была. Но все равно скучаю. Мероприятий, которые напоминают о доме, очень не хватает". Наталья, глава общества белорусов Швейцарии, специально приехала из Цюриха: "Я люблю белорусскую музыку и могу доехать - так почем бы и нет? Думаем и над тем, чтобы пригласить ребят к нам!".

"Белорусской музыкой я заинтересовался уже в эмиграции"

Большой бело-красно-белый флаг в зале появился под слова "… але хтосці ўздыме сцяг..." из песни "Правілы". Стоявший неподалеку молодой человек представился Димой: "Я из Могилева, уехал еще в 2013 году, а с 2019 живу в Берлине. Мы тут большой компанией белорусов, все из Берлина и все уехали до 2020 года. В Беларуси я Nizkiz не знал. Там я ходил на Rammstein и Offspring и думал о том, что надо съезжать из страны. А в эмиграции я стал больше интересоваться всем белорусским. Теперь тут хожу на "Разбітае сэрца пацана", украинский "Океан Эльзы", российских рэперов".

Кто принес на концерт любимой группы бело-красно-белый флаг Фото: Privat

На другом конце зала - еще одно бело-красно-белое полотнище. Яне из Минска в 2020-м пришлось экстренно уехать в Украину. Причин девушка не называла, но говорит, что силовики до сих пор не оставляют в покое ее семью. В апреле 2022 года Яна планировала прийти на концерт Nizkiz в Киеве. Удалось это лишь спустя год - в Берлине, куда она бежала после начала широкомасштабной войны в Украине: "Мне завтра 30 лет, я очень рада, что именно так провожаю свои 29". Яна улыбается, накидывает на плечи флаг и признается: "Все еще непривычно, что это можно делать без страха".

Немцев на концерте были единицы. "И тех белорусские девушки привели", - шутит Даниэль, который себя назвал "неправильным" немцем: он знает многие белорусские группы, больше 15 лет жил в Беларуси и до 2020 года не собирался уезжать.

"Группу узнала от парня-белоруса, а теперь пою лучше него"

Солист группы Александр Ильин много и с удовольствием общался с аудиторией: учил правильно прыгать и подпевать, интересовался, кто откуда приехал и многие ли зрители на концерте Nizkiz впервые. Оказалось, что таких ползала. В том числе - Аня, которая живет в Берлине больше пяти лет. О группе она узнала после песни "Правілы". На концерт Аня пригласила коллег из Сербии, Китая, Турции. Прислала несколько треков, и им понравилось настолько, что решили прийти всей компанией.

Девушка в фирменной майке Nizkiz, танцевавшая в первых рядах и подпевавшая всем песням, нас удивила: "Я из России! Мой парень - белорус, он любит Nizkiz и меня подсадил. А теперь я песни лучше него знаю", - смеется Лиза. Она в Германии уже семь лет, давно здесь и ее молодой человек Илья.

"В Беларуси я в последний раз был в 2020 году, на выборах. Улетал 16 августа, через неделю после голосования. Nizkiz услышал тогда же. Мне нравится, что они и на белорусском поют, и на русском", - Илья улыбается Лизе. Та добавляет: "А я подпеваю и на белорусском. Текст понимаю. Конечно, звучит он не очень правильно. Но я стараюсь!".

"Цемра сыйдзе" ("Тьма уйдет")

После 2020 года в выступлениях Nizkiz был перерыв до 2022-го, затем - небольшой европейский тур и снова перерыв. "В первую очередь ребята ездят ради публики, чтобы встретиться и поддержать тех, кто уехал из страны", - рассказали нам организаторы. Но гастроли - это и заработок, хотя после 2020 года музыканты своей музыкой зарабатывают не столько, сколько на пике активности, когда собирали тысячные аншлаги в белорусских клубах, разогревали 30 Seconds To Mars в Минске, ездили по соседним странам.

После февраля 2022 года Nizkiz не были ни в России, ни в Украине, где раньше выступали достаточно часто. С журналистами музыканты не общаются. Они обращаются к своей публике, но не больше. Где и как они сейчас живут - тоже не для огласки. "Цемра сыйдзе", - обещает солист со сцены. И благодарит "невероятную" публику от имени "гурта з гораду Магілеву, з Беларусі, з планеты Зямля".

Концертов в Беларуси у группы в ближайшее время не будет. А там - кто знает, может быть, берлинская публика поедет в белорусскую столицу на концерт любимых музыкантов.



Смотрите также: