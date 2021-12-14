 Лидеров белорусской группы Irdorath осудили на два года колонии | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.12.2021

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Беларусь

Лидеров белорусской группы Irdorath осудили на два года колонии

Надежду и Владимира Калач из фолк-группы Irdorath, игравшей на акциях протеста в Минске в 2020 году, обвинили в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".

На концерте белорусской фолк-группы Irdorath (фото из архива)

На концерте белорусской фолк-группы Irdorath (фото из архива)

Суд в Минске приговорил основателей белорусской фолк-группы Irdorath Надежду и Владимира Калач к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна" во вторник, 14 декабря.

Супругов обвиняли в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", "обучении или иной подготовке лиц для участия в таких действиях", а также "финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности". Поводом стала игра музыкантов на волынках во время акций протеста в Минске 16 августа, 6 сентября и 25 октября 2020 года.

Надежду и Владимира Калач, а вместе с ними еще 14 человек задержали 2 августа 2021 года на даче под Минском, где супруги и их друзья отмечали день рождения Надежды. До суда музыканты находились в СИЗО. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок заключения составит 1,5 года, отмечается в Telegram-канале BY_culture.

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    Автор: Янина Мороз


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