FreeIrdorath: как немецкие музыканты спасают белорусскую фолк-группу

Вот уже более недели в немецких соцсетях активно распространяются призывы под хэштегом #FreeIrdorath. Немецкие музыканты и люди искусства обращаются к поклонникам с просьбой информационной и финансовой поддержки брутально задержанных 2 августа на даче под Минском участников белорусской фолк-группы Irdorath и гостей, которые собрались на празднование дня рождения вокалистки Надежды Калач. Шесть человек стали фигурантами уголовного дела якобы за "организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

"Перемен" Виктора Цоя на волынках в Беларуси

Все дело в том, что музыканты принимали участие в прошлогодних мирных акциях протеста и играли при этом на волынках. "Именно это им и не могут простить", - говорит вокалист группы Corvus Corax Карстен Лим (Karsten Liehm), известный также под творческим псевдонимом Кастус Рабензанг. Их называют Rolling Stones Средневековья и немецкой легендой средневекового фолка.

Надежда Калач, группа Irdorath

Я написала музыкантам после акции солидарности, которую они устроили в поддержку Irdorath напротив посольства РБ в Берлине 16 августа. Группа отправлялась в турне, так что мы договорились о видеоконференции. Карстен Лим включил камеру и гордо показал уголок, где красовались аккуратно развешенные самодельные волынки: "Моих коллег в Беларуси сейчас наказывают за музыку на таких дудельзаках".

В прошлом году Irdorath во время акций протеста исполняли на волынках ставшую уже символом протестного движения в стране песню "Перемен" Виктора Цоя. "Когда мы узнали о том, что произошло с музыкантами в Беларуси, сразу поняли, что надо действовать, и за день тоже выучили эту песню. К сожалению, слова на русском не осилили, так что спеть не смогли", - рассказывает Лим.

Музыканты немецкой группы Corvus Corax

"Режим Лукашенко не вечен" и отголоски ГДР

Карстен Лим признается, что всю ночь перед акцией не мог спать - думал о музыкантах Irdorath и невольно вспоминал свою юность. Берлинский музыкант, выросший в ГДР, на себе испытал цинизм и жестокость полицейского государства. Вокалист Corvus Corax вспоминает, что в молодости год прожил с женщиной из "штази" - тайной полиции Восточной Германии: "Это выяснилось гораздо-гораздо позже, ее буквально приставили ко мне, чтобы она следила и писала доносы… А я жил с ней, думал, что это любовь моей жизни. Это ужасно! Но системы, способные на такое, не могут жить вечно".

Владимир Калач, группа Irdorath

В ситуации с белорусскими коллегами Карстена Лима пугают и многочисленные сообщения о применении пыток в тюрьмах Беларуси, и печальная слава изолятора в переулке Окрестина, долетевшая в сводках новостей и отчетах правозащитников и до Германии. "Мы все надеемся, что их не будут пытать и что им позволяют общаться с другими людьми, ведь авторитарные системы используют много разных способов, чтобы оказывать давление на людей. И чтобы не допустить этого, мы решили действовать. Для начала пошли к посольству, чтобы с волынками привлечь внимание общественности", - продолжает Лим.

К акции присоединились и другие немецкие знаменитости. В частности, вокалист популярной мюнхенской группы Faun, играющей в жанре мидивал-фолк-рок, Оливер Са Тир (Oliver Sa Tyr). Белорусским музыкантам и так непросто зарабатывать на жизнь творчеством у себя на родине, говорит музыкант. В отличие от Германии, в странах Восточной Европы не всегда есть такая развитая инфраструктура. Но уголовные преследования талантливых коллег из Беларуси возмущают немцев.

Немецкая группа Faun

"Мы считаем, что важно помогать нашим друзьям - также и потому, что это просто вопиющая несправедливость. Если говорить конкретно, то я принял участие в акции протеста в Берлине перед посольством Беларуси, публиковал сообщения в соцсетях, сейчас мы думаем над созданием футболок или сумок. Может быть, даже сможем записать песню. Мы делаем то, что в наших силах из Германии, но на данный момент самый эффективный способ - поддержать организацию, которая собирает средства на юридическую помощь в Беларуси. И для этого, на мой взгляд, единственное, что мы можем сделать, - это собрать пожертвования, чтобы были самые лучшие юристы, которые могли бы помочь людям на месте", - поясняет Са Тир.

Солидарность вокруг Irdorath

Irdorath уже многие годы - частые гости на средневековых тематических фестивалях в Германии и других странах Западной Европы. Они стали первой белорусской группой, которая выступила на крупнейшем метал-фестивале Европы Wacken Open Air в Германии.

Wacken Open Air 2019

О солидарности с белорусскими коллегами я решила пообщаться и с другими немецкими музыкантами. Должна признаться, что не ожидала такого внимания со стороны занятых гастролями звезд. Мой адрес музыканты передавали по принципу "сарафанного радио". Я начала получать письма от фотографов, продюсеров, вокалистов, которые солидаризировались вокруг помощи музыкантам.

"Новость об их задержании была, конечно, огромным шоком, - признается Зимон Эрихсен (Simon Erichsen), музыкант фолк-коллектива Mr. Hurley & Die Pulveraffen. - В этот момент осознаешь, насколько это все близко. Мы слышали в соцсетях, что в Беларуси были большие и, на мой взгляд, вполне законные протесты. Но то, что на долю людей, которых знаешь лично, выпадает такое испытание, - это ужасная новость. Это как-то вдруг становится очень реалистичным и перетекает в ваше собственное жизненное пространство. И все, что остается, - это как-то поддержать людей. Конечно, мы стараемся делать это с помощью нашей популярности и аудитории".

Немецкая группа Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Это мнение разделяет и Макс Коппелла (Max Copella) из коллектива Coppelius: "Арестовали людей, которых мы знаем и ценим. Насколько нам известно, это еще не преступление - играть на волынке и мирно протестовать. Просто попасть в тюрьму за это - странная вещь. И я вообще не думаю, что это хорошо, когда за решеткой сидят люди, которые просто мирно протестуют. Даже если у них были шумные волынки. Думаю, что определенная громкость очень даже уместна с учетом обстоятельств. Мы публично проявляем солидарность, чтобы привлечь внимание к происходящему и чтобы собрать пожертвования".

Люси Ван Орг

Немецкие коллеги группы Irdorath не теряют надежды на внимание политиков к ситуации, в которой оказались белорусские музыканты. Берлинская музыкант и продюсер Люси Ван Орг (Luci van Org) считает, что огласка нужна, чтобы о людях не забыли, пока они в тюрьме.

"Я не хочу признавать, что людей сажают в тюрьму только за то, что они делают свою работу. И потому, что я тоже не могу и не хочу признать, что для этих людей невозможно что-то сделать на политическом уровне. Я прошу Хайко Маса (Heiko Maas) и МИД Германии - отнеситесь со всей серьезностью и ответственностью к ситуации и помогите этим людям", - призывает артистка.

"Скандальная съемка задержания"

По данным МВД Беларуси, в отношении шести задержанных на даче музыкантов возбуждены уголовные дела за участие в прошлогодних августовских маршах, в отношении десятерых составлены административные протоколы о неповиновении требованиям милиции. Якобы гости праздника не открыли ворота милиции. При этом, по словам очевидцев событий, которые приводит правозащитный центр "Весна", ворот на даче не было - лишь сломанная калитка. Но это не помешало людям в военной форме, стреляя в воздух, окружить компанию, собравшуюся на шашлыки.

"Это задержание еще и показывали по телевизору, - возмущен вокалист Corvus Corax Карстен Лим. - Это просто ужасно, что они показывают, как вооруженные силовики арестовывают безобидных музыкантов и следят за ними с помощью дрона… Мне кажется, что Лукашенко оторван от реальности. Возможно, он действительно верит, что победил на выборах. Но как эти люди, работающие на режим, вообще могут спать после того, что они делают?"

Видеосъемка задержания - это скандал и вторжение в частную жизнь, считает вокалист группы Faun Оливер Са Тир: "Я думаю, вне зависимости от того, высказывает человек свои политические взгляды или нет, такой реакции не должно быть. Нигде в мире людей не должны арестовывать за то, что они просто высказывали свое мнение на улице и, в данном случае, играли музыку. Неважно, будь то в Афганистане или в Беларуси. Мне все это напоминает Средневековье, но в такую ​​просвещенную демократическую эпоху такого происходить не должно".

Немецкие коллеги Надежды и Владимира надеются, что акция в соцсетях #FreeIrdorath будет набирать обороты. Таким образом они надеются привлечь внимание к ситуации с правами человека в Беларуси. Ведь, помимо музыкантов группы, в стране еще сотни других политзаключенных, которым тоже нужна поддержка. Они предлагают писать им письма и оказывать материальную помощь через фонды.

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