Агурбаш: Надеемся, что Путин перестанет поддерживать режим Лукашенко

Анжелику Агурбаш попросила экстрадировать из России генпрокуратура Беларуси. На родине на нее завели уголовное дело за разжигание розни и оскорбление Александра Лукашенко. Певица из Беларуси сейчас живет в России, но неоднократно выступала в соцсетях в поддержку протестов в ее родной стране, а также приняла участие в пикете у белорусского посольства в Москве в сентябре 2020 года, где ее пытались задержать.

Константин Эггерт: Анжелика, вам предъявлены обвинения в Беларуси. Вы заочно арестованы, и вам грозит около 12 лет тюрьмы за разжигание розни и оскорбление президента. Что вы почувствовали, когда об этом узнали?

Анжелика Агурбаш: Я не ожидала, что мне будут инкриминировать такие серьезные статьи, но и Лукашенко, и силовые структуры неоднократно заявляли, что доберутся до каждого, кто в той или иной степени высказался неправильно в его адрес или адрес его действий. В Беларуси ежедневно задерживают и судят людей. Эта репрессивная машина уже не щадит никого. Меня пригласили в прокуратуру и дали возможность ознакомиться с материалами дела. Сейчас идет абсолютно рядовая проверка. Естественно, меня успокоили, что никто меня не собирается арестовывать, тем более выдавать.

- Вы не боитесь, что, учитывая тесные отношения Путина с Лукашенко, российская властная машина найдет повод сказать: "Вы не так гражданство получили", и вас все-таки могут экстрадировать?

- Я уже ничего не боюсь. И изначально не боялась, когда я только вступилась за белорусов и высказалась против творящихся агрессии и беззакония. Моя позиция за год не изменилась. Я не нарушала закона и придерживалась прав, которые мне даны конституцией: права на выражение своего мнения. Я абсолютно уверена, что Россия меня не экстрадирует.

Во всяком случае меня успокоили, что оснований для моей выдачи они (российская прокуратура. - Ред.) не видят, а белорусская сторона не предоставила никакой доказательной базы. Но вопрос, который я задаю себе и задавала в прокуратуре: "Зачем надо было Александру Лукашенко и Генпрокуратуре Беларуси отправлять документы в Российскую Федерацию на мою экстрадицию?".

- Ваше объяснение, почему?

- Первый вариант - сейчас такая репрессивная машина идет по кругу и всех гребет в свои жернова. Сначала разобрались с журналистами, потом со спортсменами, сейчас добрались до творческих людей. Вторая теория - вполне вероятно, что Лукашенко может использовать меня в каких-то своих интересах и в каких-то своих постановках. Запрос на мою экстрадицию - это уже конфликт, на который вызывают Россию. Третий вариант - он просто страшно зол на меня и хочет мне закрыть рот. Он официально мне уже закрыл все пути для возвращения. Хотя на 9 мая я очень рвалась приехать. У меня много родных и близких в Беларуси.

Анжелика Агурбаш дает интервью Константину Эггерту

- Пока им не угрожали?

- Слава богу, пока нет. Я очень переживаю и очень надеюсь на то, что с ними ничего не случится.

- Многих поразило, как белорусские силовики ведут себя с гражданами. Как удалось создать такую преторианскую гвардию, такой корпус вот этих вот абсолютно преданных, абсолютно ни в чем не сомневающихся людей? Можете объяснить?

- Мы все в шоке и не можем ответить на этот вопрос. Мы не понимаем, как Лукашенко за эти 27 лет удалось создать такие структуры и вертикаль (власти. - Ред.), как ему удалось вырастить преданных верных псов, этих зверей, которые так бесчеловечно относятся к своим же белорусам. Это уму непостижимо. Есть предположения, что были созданы какие-то специальные отряды. Специальная пропаганда работала с этими людьми, беря призывников прямо из армии.

- Вы встречались с Лукашенко не раз. Что он за человек?

- Многие люди, которые брали у него интервью, попадают под его обаяние. Я называю это "шизофреническим облаком". Но я абсолютно убеждена в том, что этот человек нездоров психически. Посмотрите на те сценарии, которые он выдает: посадка самолета, Азаренок с отрезанным языком (Григорий Азаренок - белорусский провластный журналист, которого, по словам Лукашенко, хотели похитить и отрезать ему язык. - Ред.).

Его воспаленный мозг все это придумывает. Он искренне верит в то, что он делает все во благо, хватая в репрессивную машину невинных белорусов и перекручивая их в этих жерновах - и всех недовольных, всех неугодных ему и его системе. Это страшно. Я все время говорила в своих первых интервью еще в сентябре 2020 года, что каждый день пребывания Лукашенко у власти опасен для общества, его надо изолировать.

- Изолировать некому.

- Послушайте, я, честно говоря, так не считаю.

- А кто его может изолировать?

- Я ждала, что все мировое сообщество подключится и объявит его в международный трибунал. Где это видано, чтобы в центре Европы, в XXI веке было такое беззаконие, абсолютно очевидное всему мировому сообществу. И оно до сих пор не может остановить одного тирана.

- Вы же понимаете, что без поддержки Москвы Лукашенко очень долго не протянет?

- Когда начались эти жестокие действия, и я, и люди, с которыми я общаюсь, были абсолютно уверены, что в первую очередь Россия и Владимир Путин остановят Лукашенко. Потому что, извините, Россия и Беларусь как родные сестры. Я не теряю надежду, что наконец-то Владимиру Путину надоест слушать его сказки. Мы надеемся, что Владимир Путин перестанет поддерживать Лукашенко и его режим и, наконец-то, перестанет его терпеть. Потому что представители элит, с которыми я здесь общаюсь, говорят, что они сами удивлены, как он до сих пор терпит вот эти маразмы и этот обман. Вообще он бесконечно водит (Путина. - Ред.) за нос, тянет время. Все это видят и все ждут.

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