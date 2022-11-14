"J:Морс" в Вильнюсе: главный хит теперь только по-украински

13 ноября белорусская группа "J:Морс" с осенним евротуром приехала в Вильнюс. По словам артистов, в это непростое время музыка и встречи с белорусами - то, что помогает жить и работать, не сойти с ума и верить в лучшее. Полгода лидер группы в эмиграции, выступать в Беларуси при нынешней цензуре просто невозможно. Репортаж DW - о том, как встречали музыкантов в Литве.

Небольшой клуб Paviljonas уже хорошо известен белорусам, которые после 2020 года уехали в Литву. За последние несколько месяцев здесь выступили Лявон Вольский, Анастасия Шпаковская, Владимир Орлов, а в ближайшее время ожидается концерт брестских панков "Дай Дорогу" и белорусских Stand Up-комиков. Послушать "J:Морс" собралось больше ста человек, причем некоторые приехали на концерт специально из Беларуси.

"Мы фанаты "J:Морс", каждый год 14 февраля ходили на их концерт в Минске, - говорит Игорь. Свою поездку в Вильнюс с супругой он специально спланировал так, чтобы попасть на выступление. - Но теперь, чтобы послушать хорошую музыку, нужно куда-то выехать из Беларуси. Так уже было, помню, как на Вольского приезжали тоже в Вильнюс, когда его запрещали в Беларуси. Но теперь, кажется, в самой стране свободных музыкантов совсем не осталось".

"Вроде белорусов в Вильнюсе много, но у каждого своя жизнь, - говорит Ирина. Она переехала в Литву весной, когда сотрудникам ее компании предложили релокацию. - Я люблю приходить на белорусские концерты, чтобы почувствовать связь со "своими". Вот мы сегодня даже "Жыве Беларусь!" покричали, люди с флагами пришли. Соскучилась по такой атмосфере!"

"Белорусы стали нейросетью"

Концерт в Вилюнюсе – пятый в евротуре "J:Морс", до того музыканты выступали в Польше, причем с плотным графиком: новый день - новый город. А в октябре успели отыграть американский тур вместе с Вольским. При этом никакой усталости у музыкантов не чувствуется, с первых же аккордов становится понятно, как артисты и зрители соскучились по живым концертам.

Концерт в Вильнюсе 13 ноября

"Беларусы стали нейросетью, которая распространяется по миру, но я надеюсь, не теряют достоинство, чувство Родины, - говорит со сцены лидер группы Владимир Пугач. - Я вижу огоньки в ваших глазах, и честно говоря, у тех, кто остается в Беларуси, они тоже есть, просто в отличие от нас, они сейчас вынуждены смотреть в землю. К сожалению, пока обстоятельства такие. Поэтому очень важно, что есть те, кто помнит, как это - смотреть вверх".

Последние полгода Владимир Пугач живет в Польше. По его словам, организовать концерт в Беларуси при нынешней цензуре невозможно, особенно если музыканты в 2020 поддержали народ, а не режим. Пугач, например, как лидер "J:Морс" и член основного состава Координационного совета для проекта "Август2020" читал историю Александра, которого после выборов изощренно избивали, стреляли в него упор резиновыми пулями.

"У кого-то закончилась карьера, а у кого-то жизнь, - отметил Пугач. - Многие были вынуждены покинуть страну. То же самое произошло и с белорусскими музыкантами".

"Каждый ищет своих этим летом"

На концерте в Вильнюсе звучали как старые хиты, так и новые песни, которые вышли буквально неделю назад.

"В 1986 году произошла трагедия в Чернобыле. Спустя 35 лет мы решили посвятить этому песню, - рассказал со сцены лидер "J:Морс". - 26 апреля была довольно солнечная погода в Пинске, где я тогда жил с родителями. Помню, звонит мама и говорит, чтобы я не шел в школу и вообще не выходил из дома, мол, случилось что-то страшное, связанное с радиацией. Я спрашиваю: "А что будет?" Взрослый человек отвечает: "Я не знаю". И это действительно страшно. Я почувствовал страх, растерянность и даже злость, потому что не мог повлиять на ситуацию".

Владимир Пугач считает, что подобное каждый испытал в 2020 году. "То, что со мной произошло, когда мне было 10 лет, повторилось, когда мне было 45, - и это довольно грустно. Когда мы закончили работу над песней, даже не поняли, о чем она больше - о 1986-м или 2020-м", - сказал он

И в этот момент десятки человек, которые только что прыгали под "Белорусское золото", замирают и вслушиваются в каждое слово новой песни:

"И все такая же пустота, и такое же небо днем,

Все, как в 1986-м - перегрето.

Мы под утро тебя найдем,

И как будто еще живым,

Каждый ищет своих этим летом".

Когда концерты стали невозможными в Беларуси, музыканты J:Морс решили собрать своих слушателей в Киеве - на 14 февраля было запланировано выступление, проданы все билеты. Тогда украинские пограничники не пустили белорусских артистов. Но по словам Пугача, сотрудники вели себя очень вежливо и даже гостеприимно, музыканты провели в пункте пропуска весь день, пока пытались решить вопрос, однако тщетно.

"Через 10 дней мы узнали, что именно через тот пункт пропуска с территории Беларуси пошли русские танки, – сказал лидер J:Морс. – И мы время от времени думаем: а жив ли пограничник Валентин, который тогда с нами возился… Свою самую главную песню "Не умирай" мы теперь исполняем только на украинском, и так будет, пока не закончится война. И я всем нам желаю, чтобы она закончилась поскорее".

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