Рок-звезды в опале. Власти в Беларуси мстят музыкантам, поддержавшим протесты

Белорусские музыканты, поддержавшие протесты, которые проходят в стране после президентских выборов в августе 2020 года, ощутили на себе давление властей и, практически, оказались под запретом. Кому-то из них не выдают гастрольные удостоверения, кому-то за день до концертов объявляют о технических проблемах или вспышке коронавируса на площадке, где планировалось выступление. Опальные артисты практически исчезли и из радиоэфира. За что вносят в "черные списки" и чем нынешняя ситуация отличается от гонений на музыкантов десять и двадцать лет назад, разбиралась DW.

Запрет на гастроли - наказание за дворовые концерты

У группы "Крама", одного из старейших рок-коллективов Беларуси, недавно сорвалась презентация нового альбома "Зацменны блюз". Концерт должен был пройти в Минске, но музыканты не получили гастрольных удостоверений. "Объяснения были детские: гастрольные удостоверения не дают тем, кто участвовал в дворовых концертах (многие жители Минска поддержали протесты в Беларуси, они устраивали во дворах флэшмобы, концерты, благоустраивали территорию. - Ред.)", - рассказывает лидер "Крамы" Игорь Ворошкевич. Музыкант добавляет, что отыграл шесть таких концертов, и, по его словам, "ничего даже близко похожего на митинги там не происходило, просто люди выходили в свой двор послушать музыку".

Игорь Ворошкевич

К давлению властей группе не привыкать. "Впервые мы столкнулись с этим в 1996 году, но тогда концерты еще не запрещали. К 10-летию Чернобыльской трагедии запретили показ клипа на песню "Гомельский вальс". В этом же году телевидение не отдало нам запись с концерта по случаю пятилетия группы, - вспоминает Ворошкевич. - В 2004 году "Крама" оказалась под запретом, причем, за концерт, на который нас не даже приглашали, но почему-то запретили вместе с другими его участниками". (Речь идет о концерте во время митинга "Нет третьему сроку!"- Ред.)

В 2000-е годы, продолжает лидер "Крамы", во время запретов у музыкантов была возможность выступать в соседней Польше, на каких-то корпоративах, играть каверы. "Сейчас ситуация критическая, но я к ней был морально подготовлен, - говорит Ворошкевич. - У меня почти нет работы с начала первой волны коронавируса. Спасало то, что нашу музыку хоть ночью, но крутили на радиостанциях, мы получали авторские, в последние месяцы это были какие-то копейки, в прошлом - вообще ничего", - говорит Ворошкевич.

Сейчас "Крама" планирует онлайн-концерт, на котором должна состояться презентация нового альбома. "Специально к политической ситуации мы его не привязывали, но из-за того, что произошло в Беларуси, несколько песен приобрели совершенно иной смысл", - отмечает музыкант.

Чиновники на местах перестраховываются

Владимир Пугач

О срывах концертов рассказал DW и лидер группы J-МОРС, член Координационного совета белорусской оппозиции Владимир Пугач. "Последний случай произошел в Гродненской области, отменили три концерта подряд: в Гродно, Слониме и Лиде. Сразу на двух площадках возникли технические сложности, на третей произошла вспышка коронавируса".

По словам музыканта, это не единственный запрет, с которым его группа сталкивается в последнее время: в сентябре в Модечно концерт отменили за день до назначенной даты. Под угрозой были и выступления J-МОРС в Минске и Могилеве, но каким-то чудом их удалось провести.

"Гастрольные удостоверения для Могилева мы получили заранее, билеты были проданы, буквально за два дня до концерта нам сообщили, что на площадке искрит проводка и починить ее никак нельзя, - вспоминает Пугач. - Тогда мы смогли перенести концерт в другой зал. Это произошло неожиданно и внезапно для властей города, мы просто, что называется, проскочили. Похожая история была с концертом в Минске: мы его провели, а на следующий день персоналу клуба устроили разнос".

Владимир Пугач считает, что решение о запретах, с которыми сталкиваются музыканты J-МОРС, принимается не на "высочайшем уровне", а на местах - чиновники среднего и низшего звена "считывают" повестку в стране и перестраховываются.

Музыкант говорит, что похожая ситуация была в 2010 году, когда власти в отместку за отказ участвовать в агитационном туре в поддержку Лукашенко попытались запретить один из концертов группы. Правда, в итоге он все же состоялся.

"Что будет сейчас, непонятно. Мы все еще надеемся, что в мае пройдет концерт в Витебске. Наш новый альбом "Здравствуй" вышел осенью 2020 года. И пока он самый "обделенный" по числу концертов. Если ничего не получится с живыми выступлениями, мы просто сделаем серьезный онлайн-концерт на большой сцене", - говорит Пугач.

Всемирный онлайн-тур с презентацией нового альбома "Трибунал" сейчас проводит белорусский музыкант Лявон Вольский (VOLSKI). Альбом, за исключением одной песни, написан после августа 2020 и посвящен событиям в Беларуси. Несмотря на то что онлайн-концерты проходят довольно успешно, Вольский считает, что за год пандемии люди соскучились по живому общению с артистами.

Лявон Вольский

Но живых концертов в Беларуси у музыканта в ближайшее время не предвидится. "Мы подавали заявку на несколько концертов, но получили отказ", - рассказывает Вольский. Меньше его музыки стало звучать и в радиоэфире, это видно по авторским отчислениям, говорит исполнитель. "Если возвращаются "черные списки", то они возвращаются повсюду. А так-то они существуют очень давно, еще в 2010-11 годах была жесткая инструкция, чью музыку не ставить и кого не приглашать в эфир", - отмечает музыкант.

Пока в Беларуси существует нынешняя государственная система с контролем и запретами, никакого живого шоу-бизнеса не будет, уверен Вольский. Он долго может рассказывать о запретах, с которыми сталкивался в течение своей карьеры. Периоды оттепели в белорусской культуре сменялись еще более жестким давлением, говорит он: "Если с 2004 по конец 2007 года можно было сыграть в ресторане, кофейне или клубе, на это особенно не обращали внимания, то во время запретов 2010 года, а потом - в 2017-18 годах таких лазеек не было. Контролирующие органы насылали проверки, комиссии, люди знали, что некоторых исполнителей лучше не приглашать, могут быть серьезные последствия. Сейчас тоже идет закручивание гаек".

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