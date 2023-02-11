Музыканты о запретах в Беларуси: Певице Шер будет приятно

На днях в публичное пространство попал "стоп-лист" исполнителей, чьи композиции запрещены в Беларуси. Его опубликовала белорусская Рада культуры. По ее информации, список, составленный вероятно КГБ, передан в государственные учреждения, связанные с организацией концертов. В "стоп-листе" около 90 исполнителей и групп. Среди них, как "Ляпис Трубецкой" или N.R.M., которых белорусские власти никогда особо не жаловали, так и, к примеру, певица Инна Афанасьева или группа "Тяни-Толкай", раньше часто выступавшие на официальных мероприятиях в РБ. Также в списке можно найти имена украинских и российских артистов и даже мировых звезд. Так, похоже, чем-то не угодили режиму Александра Лукашенко певицы Шер и Lady Gaga.

Руководитель Рады культуры Сергей Будкин заверил DW, что список получен от людей, которые сейчас находятся в Беларуси и что он полностью доверяет этим источникам. В свою очередь, некоторые белорусские музыканты признаются, что публикация очередного "стоп-лист" не стала для них новостью - первые запреты на выступления в РБ появились еще в 2004 году.

Вольский в "черных списках" с 2004

Не первый раз, как он сам это называет, в "почетных черных списках" оказывается Лявон Вольский (VOLSKI), в "стоп-лист" включены его группы N.R.M. и "Крамбамбуля". "Первый запрет был с 2004 до конца 2007 годов (после концерта во время митинга "Нет третьему сроку!" 21 июля 2004 года в Минске - Ред.), потом была короткая оттепель, а после президентских выборов 2010 года снова началось закручивание гаек, потом снова оттепель, но многие ее уже и не восприняли. Например, FM-радиостанции понимали, что это все повторится, поэтому нас не приглашали на эфиры", - вспоминает музыкант.

В то же время, он отмечает, что первые запреты были не такими уже строгими, на какие-то вещи власти закрывали глаза, к примеру, исполнители могли, играть в ресторанах и кофейнях. Но после событий 2010 года это стало невозможно. "Даже, если администрация учреждения на свой риск проводила концерт какого-то исполнителя из "черного списка", то вскоре там появлялась комиссия, которая состояла из санэпидемстанции, пожарных, они находили очень много недочетов в работе и просто давили страшными штрафами. После этого владельцы заведений считали, что лучше не связываться с такими исполнителями", - рассказывает Вольский.

Для кавер-бэндов тоже есть "черный список"?

Сейчас, по словам музыканта, о концертах в Беларуси речи вообще идет, а "за исполнение песни на украинском языке люди получают реальные сроки" (певицу Мерием Герасименко задержали после исполнения на уличном концерте песни группы "Океан Эльзы", затем девушку приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа - Ред.).

Лявон Вольский также обращает внимание на то, что под запретом в РБ оказались не только группы, которые исполняют собственные композиции, но и кавер-бэнды, если их участники "засветились" в коллективах, которые есть в "черном списке".

"Эти музыканты тоже под запретом, для них просто нет работы в Беларуси. У уличных музыкантов также должен быть строго выверенный репертуар. Если в переходе ты сыграешь, например, "Тры чарапахі" (песня группы N.R.M.), за это можно сесть", - считает музыкант.

Ликбез о Беларуси для иностранных слушателей

Что касается попадания в "стоп-лист" исполнителей, которые раньше часто выступали на официальных мероприятиях в Беларуси, то, по словам Вольского, для этого после событий 2020 года достаточно было написать на странице в социальных сетях "Я против насилия".

"Один исполнитель, довольно официальный, насколько я знаю, пожаловался на качество воды в Минске, за это его внесли в этот список", - говорит музыкант. Он считает, что теперь, чтобы не попасть в "стоп-лист", мало не делать каких-то публичных заявлений, надо еще и "доказать свою преданность курсу партии".

"Адекватного объяснения, почему в этом списке оказались мировые звезды, быть не может. В списке 2010 года, помню, был Том Стоппард, Кевин Спейси, Джуд Лоу, которые высказались тогда в поддержку Беларуси. Если Шер или Lady Gaga расскажут, что они в Беларуси в "черном списке", они найдут сначала, где находится страна. Но, думаю, для них это будет приятно", - улыбается Вольский. Он также отмечает, что составляя подобные списки, белорусские власти привлекают дополнительное внимание к "запрещенным" исполнителям на Западе, где люди хотят посмотреть на "страшных музыкантов, которых запрещают". С другой стороны, для иностранных слушателей - это своеобразный "ликбез" для понимания белорусской реальности и "степени абсурда в Беларуси".

Пугач: "Стоп-лист" не влияет на положение дел в Беларуси"

Белорусский музыкант Владимир Пугач Фото: Privat

Лидер группы J:Морс Владимир Пугач также не удивился очередному "черному списку": "Впервые мы попали в ситуацию, когда не могли выступать, когда снимали песни с радиоэфиров в 2006 году, после того, как отказались выступать в поддержку Лукашенко. Тогда нас сняли примерно на полгода. Потом была вроде какая-то оттепель, мы появились вновь, но с начала 2021 мы вообще не можем играть в Беларуси - ни на частных выступлениях, ни на концертах по билетам".

Пугач также отмечает, что запрет на работу на родине стал одной из причин его переезда в Польшу. "Белорусские артисты, очевидно, с их точки зрения - враги, у которых нет возможности работать, а у большинства даже жить на родине. Что касается, например, российских исполнителей, я так понимаю, это те, кто высказывался против войны в Украине, они автоматически становятся и врагами Беларуси", - говорит музыкант. Он, предполагает, что западные исполнители попали в "черный список" по тем же причинам - за то, что высказывались либо против репрессий в Беларуси, либо против войны.

К включению в "стоп-лист" группы J:Морс Владимир Пугач относится философски: "В Беларуси сейчас такое происходит, что это не очень влияет на положение белорусского общества, на положение нашей родины".

В то же время музыкант отмечает, что его группа старается не терять связь с поклонниками на родине. "14 февраля мы делаем наш традиционный концерт, посвященный Дню влюбленных. К сожалению, не в Беларуси, а в Варшаве, но мы готовим онлайн-трансляцию специально для того, чтобы наши белорусские зрители тоже могли посмотреть", - указывает лидер J:Морс.

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