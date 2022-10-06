В тюрьму за песню на украинском? История белорусской певицы

Белорусскую певицу Мерием Герасименко, задержанную в начале августа за исполнение на уличном концерте песни украинской группы "Океан Эльзы", обвиняют "в действиях, грубо нарушающих общественный порядок" (ст.342 УК РБ). Об этом во вторник, 5 октября, сообщил правозащитный центр "Весна". Также правозащитники опубликовали заявление о признании Герасименко политзаключенной. Почему выступление певицы не понравилось белорусским силовикам? И что о преследовании Мерием думают ее коллеги?

На Герасименко ополчились журналисты госСМИ

Концерт Мерием Герасименко, из-за которого девушка оказалась за решеткой, прошел 3 августа на террасе минского бара "Банки-Бутылки". Певица, в том числе исполнила песню группы "Океан Эльзы" "Обійми". Видео выступления широко разошлось в социальных сетях и попало в поле зрения журналистов госСМИ и провластных Telegram-каналов.

Они называли концерт "бчбшным шабашем", а Герасименко - "змагарской певичкой". Не понравилось им не только само выступление, но и то, что на девушке была белая майка с красным сердцем. Позже были опубликованы скриншоты постов Мерием в соцсетях, в которых она высказывалась в поддержку протестов 2020 года. Поклонники действующей власти возмущались, как Герасименко "может выступать в центре Минска".

На следующий день в бар, возле которого проходил концерт, пришли проверяющие из санстанции и МЧС. Мерием Герасименко и владельца заведения Андрея Жука задержали. По информации портала "Зеркало", была задержана и жена Жука Мария.

Певица хотела купить Bayraktar?

Задержание Герасименко прокомментировали в Telegram-канале, близком к белорусским силовикам. Авторы утверждают, что ее задержали не за песню на украинском языке, а якобы певица "была давно на контроле" у силовиков, которые "отслеживали ее движение денежных средств", а также, что часть доходов она "направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА BayraktarTB2".

27 сентября появилось так называемое "покаянное" видео с Мерием Герасименко. В комментарии к нему говорится, что она "не просто нарушала закон, перекрывая уличное движение, а еще и больше года агитировала к экстремизму в Сети", что текст одной из ее песен "тянет на статью 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь" (ст.130 УК РБ - "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". - Ред.), а деньги от концерта в Минске должны были пойти "на беспилотники и прочее оружие для явно террористических целей".

Сама Мерием на видео рассказывает, что в августе 2020 года она участвовала в одном из протестных маршей - "стояла вдоль дороги", а также, что не знала, что деньги, заработанные ею, пойдут на покупку беспилотников для Украины. Мерием Герасименко и Андрея Жука несколько раз судили по административным статьям. Андрей Жук, насколько известно, пока не вышел на свободу, Герасименко, по информации правозащитников центра "Весна", выдвинули обвинения "в действиях, грубо нарушающих общественный порядок" (ст.342 УК РБ).

"Запереть за песню в тюрьму - полный бред"

Мерием Герасименко 28 лет, по образованию она юрист: училась в юридическом колледже, после - на юрфаке Белгосуниверситета. Музыка вначале была ее хобби. Мерием участвовала во многих музыкальных телепроектах, в том числе украинском "Голосі країни". Герасименко была основательницей музыкальной школы Music Space в Минске, у нее есть собственный коллектив Meriem Band.

"Я знаю Мерием как очень трудолюбивую, нежную, открытую девушку. Вокруг нее всегда были люди, которые занимались вокалом, росли, познавали себя. Когда мне нужна была студия, чтобы сделать какую-то работу для своей группы, я всегда могла прийти, мне всегда были рады, двери студии были открыты. Я очень ценю солидарность артистов, готовность помогать", - говорит певица, вокалистка белорусской группы Shuma Руся.

Задержание Герасименко она называет вопиющим нарушением прав и свобод человека и демонстрацией со стороны властей готовности запретить в Беларуси профессию артиста.

"Запереть девушку в тюрьму за то, что она поет песню украинской группы - полный бред. Я сопереживаю Мерием, ее семье, друзьям, потому что даже одни сутки в СИЗО - это очень травматично. Желаю Мерием и ее близким, пережить этот опыт, надеюсь, что скоро она окажется на свободе, забудет все это, как страшный сон, позаботится о своей безопасности", - не теряет надежды собеседница DW.

"О таком мы слышали только из рассказов о 1930-х"

Также певица говорит, что многие белорусы сейчас в зоне риска, но артисты тем более, "потому что культура - это глас народа". "Конечно же, государство боится этого рупора, потому что люди ходят на концерты, общаются, вокруг артистов собирается аудитория, которая имеет общие ценности, такие как свобода. Мне очень жаль, что сейчас белорусские артисты переживают такое давление. В ситуации, в которой сейчас находится Беларусь, заниматься культурой крайне сложно, не знаю, как у моих коллег это получается", - добавляет солистка группы Shuma.

"Сейчас никто не в безопасности в Беларуси. Те, кто там остался и продолжает высказываться публично, - смелые люди, но я считаю это неоправданной жертвой", - прокомментировал задержание Мерием Герасименко арт-менеджер минского культурного центра "Корпус", диджей и экс-политзаключенный Александр Богданов (Papa Bo).

Солист группы NaviBand Артем Лукьяненко убежден, что преследование людей культуры недопустимо. "Случай с Мерием - это ужасно и неправильно, за культуру не должно быть никакого преследования, если государство хочет, чтобы культура развивалась. О таком мы слышали только из рассказов наших бабушек или прабабушек о 1930-х. Нас хотят запугать, нам хотят доказать, что черное это белое, но они (власти. - Ред.) не понимают, еще больше подтверждают нашу внутреннюю уверенность в том, что такое правда", - заключает Лукьяненко.

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