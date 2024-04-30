Есть ли перспективы у белорусского гражданского общества?

Белорусские и немецкие эксперты обсудили в Берлине, в каком состоянии находится гражданское общество в Беларуси и что может привести к прекращению репрессий в стране. Подробнее - в материале DW.

В каком состоянии находится белорусское гражданское общество, что для Беларуси могут сделать Германия и ЕС и какие рычаги влияния остаются у демократического движения в Беларуси - эти вопросы обсуждали на дискуссии, организованной Фондом имени Генриха Белля и Институтом европейской политики. На мероприятии, которое прошло 24 апреля у Берлине, выступили белорусские и немецкие эксперты. DW - с главными тезисами.

Гражданское общество работает несмотря на репрессии

Ситуация с правами человека в Беларуси не просто тревожная - она может быть названа преступлением против человечности. При этом белорусское гражданское общество все еще существует несмотря ни на что - с таких тезисов начала свое выступление Ольга Смолянко, директор Центра правовой трансформации (Lawtrend).

Главный вызов для представителей гражданского общества, которые еще остались в Беларуси, - государственная политика в отношении НГО. "Репрессивные практики можно перечислять до бесконечности. Самое популярное - уголовное и административное преследование активистов, более 100 представителей сектора сейчас в неволе", - отмечает Смолянко и напоминает, что в Беларуси были ликвидированы более 1600 организаций. На их место приходят ГОНГО - организации, финансируемые государством и следующие государственной идеологии. "Так власти конструируют собственное "гражданское общество", а оставшиеся в стране НГО вынуждены мимикрировать под ГОНГО, чтобы продолжать деятельность".

Ольга Смолянко Фото: Privat

Тем не менее гражданское общество работает и дальше. "НГО потенциально могут стать теми организациями, которые составляют основу для изменений, ведь они готовят людей с помощью культурных и образовательных программ", - резюмирует Ольга Смолянко.

2020 год стал толчком для женского активизма

События 2020 года значительно изменили женский активизм в Беларуси, отмечает гендерная исследовательница Елена Огорелышева. Рассказывая об исследовании, проведенном в сентябре 2020 года, эксперт отмечает, что более половины активисток подключились к движению именно на волне событий того периода.

"Мы привыкли думать, что движение должно быть институционализированным, то есть через организации. Но в Беларуси не могут существовать независимые НГО. Поэтому сейчас активизм стал индивидуализированным - 60% женщин действуют от себя, реже от инициатив и еще реже от каких-либо организаций", - рассказывает Огорелышева.

Исследовательница также отмечает развитие женского активизма, из которого выросло много инициатив и СМИ. "Например, Girl Power Belarus сначала было просто телеграм-каналом для анонса женских протестов, а сейчас стало влиятельным медиа. А некоторые активистки, которые начинали самостоятельно, создали коалицию и вместе идут на новые выборы в Координационный совет". Она напоминает, что благодаря женской фракции в КС теперь в списках должно кандидатов должно быть не менее 40% женщин, в исключительных случаях - 20%.

Когда остановятся репрессии в Беларуси?

Волны репрессий в Беларуси всегда были связаны с выборами и приводили к ухудшению отношений с Западом и ЕС, отмечает немецкая исследовательница Астрид Зам (Astrid Sahm) из Фонда науки и политики. "Но чем сегодняшняя ситуация отличается, так это глубиной и величиной репрессий, ведь огромное количество людей вышло на протесты".

По словам Зам, несколько лет перед выборами в стране была либерализация, и сейчас власти считают это ошибкой: "Лукашенко не понимает, чем люди недовольны, он видит общество как неблагодарное. Но для людей Беларуси этот опыт сыграл большую роль, общество развивалось. Однако для властей самостоятельное общество - это начало конца, именно поэтому репрессии сейчас не могут остановиться".

Астрид Зам Фото: Privat

Говоря о возможности прекращения репрессий, Астрид Зам отмечает, что шансов на это мало. К их смягчению могут привети внутренние причины - ухудшение демографической ситуации, нехватка рабочей силы и инноваций. "В среднесрочной перспективе что-то может измениться, если будет запрос, но сейчас я не вижу такой возможности".

Германия продолжает работать с Беларусью

Глава департамента МИД Германии по делам РФ и Беларуси Моника Ленхард (Monika Lenhard) напомнила, что Германия и ЕС не признают Александра Лукашенко легитимным президентом, однако отметила важность работы с Беларусью.

"Мы считаем важным быть в стране, мы ищем пространство для работы с людьми, с родственниками политзаключенных, хотя последние не всегда готовы общаться. Есть также и контакты с официальными лицами, но эти контакты минимальны. Но посольство остается в стране, чтобы лучше понимать, что там происходит, чтобы демонстрировать властям, что мы наблюдаем, мы знаем о репрессиях и поддерживаем тех, кто под них попадает", - говорит Ленхард. По ее словам, Германия много работает с белорусским гражданским обществом, выделяет деньги на поддержку и также выдает немецкий проездной документ живущим в Германии белорусским активистам без действительных паспортов.

Отвечая на вопрос об эффективности введенных санкций, представитель МИДа Германии отметила, что изменений в поведении режима действительно нет, и он еще довольно долго может держаться, хотя страна и будет отсечена от инноваций. "Для немецкого правительства важно делать разницу между Беларусью и Россией. Есть тенденция к уравниванию санкций, но для нас важно дать сигнал населению Беларуси, что мы отделяем Беларусь от агрессора".

Как демсилы и Запад могут поддержать белорусов?

Рассуждая о работе белорусских демсил, Моника Ленхард называет Светлану Тихановскую важным актором на международной арене и отмечает, что демсилы демонстрируют способности к организации и формированию идей. "Однако большой вопрос, насколько это все влияет на ситуацию внутри Беларуси. Думаю, на вопросы о легитимности Тихановской и Координационного совета надо смотреть с перспективы белорусов в стране".

С этим тезисом соглашается и Ольга Смолянко. "Да, перемены будут только внутри Беларуси, но и внешний фактор нельзя отменять. У белорусов в стране нет никакого влияния на политическую жизнь, поэтому все это перекладывается на белорусов в изгнании. Поэтому лоббистская работа офиса Тихановской очень важна".

Директор Lawtrend также отмечает, что, хотя все разговоры о помощи Запада сводятся к санкциям, она уверена, что здесь нужен комплекс мер. "Нужны судебные, международные процессы, но также и поддержка белорусов, например, визовая и образовательная. Когда белорусы внутри и в изгнании не чувствуют поддержки, протестные настроения уменьшаются".