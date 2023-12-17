Нужно спасать людей: в ФРГ говорили о политзаключенных РБ

В дискуссии, организованной 15 декабря Форумом Льва Копелева в Кельне, приняли участие бывший министр внутренних дел Германии Герхарт Баум (Gerhart Baum), сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич и бывший адвокат политзаключенной Людмила Казак.

"Автократы и диктаторы хотят наказать людей, которые борются за демократию и права человека, бросают их в тюрьму, или даже ведут против них ужасную войну, как это делает Путин. Оба диктатора - в России и Беларуси - хотят уничтожить тех, кто борется за свободу. Они хотят, чтобы эти люди просто исчезли и чтобы мы их забыли. Мы сегодня здесь для того, чтобы сказать: мы никого не забываем", - начал мероприятие Томас Рот (Thomas Roth), публицист и журналист, работавший в том числе в России и Беларуси.

Он напомнил о том, что в Беларуси около 1,5 тысяч политзаключенных. И одна из них - Мария Колесникова, имя которой хорошо известно и в Германии. "Молчание и забвение было бы для Марии Колесниковой настоящей опасностью", - считает Рот.

"Она отважная женщина"

Политик, правозащитник, бывший глава МВД Германии Герхарт Баум рассказал, что был знаком с Колесниковой, когда она жила и работала в Штутгарте, а он и его жена поддерживали музыкальные инициативы. "Затем она уехала в Беларусь, чтобы организовать вместе с Виктором Бабарико культурный центр. Она женщина культуры в том числе (Колесникова - профессиональный музыкант, флейтистка - Ред.), после ушла в политику. Я так и вижу ее перед собой, как она сияет, и спрашиваю себя: "Что с ней сейчас, как она выглядит?"

Фонд Герхарта и Ренаты Баум присудил Колесниковой премию, посвященную правам человека. "Она отважная женщина, одна из тех, кто делал революцию в Минске, кто являлся ее движущей силой, - рассказал Баум. - Мы также пытались поддержать белорусских адвокатов, которые защищали этих людей и потеряли лицензию. Наш интерес сфокусирован на Беларуси".

"Вы являетесь примером для многих здесь", - обратился ведущий дискуссии к немецкому политику. "Нет, вот примеры", - указал Баум на Татьяну Хомич и Людмилу Казак.

"30 минут прогулок в день"

Сетра Колесниковой Татьяна Хомич рассказала, что информации о Марии нет с середины февраля этого года, когда адвокат смог посетить ее в последний раз. Не приходят письма, нет звонков родным, свиданий с близкими или встреч с адвокатом.

"Мы смогли получить анонимную информацию, что Мария находится в одиночном заключении, помещении камерного типа, - объяснила Хомич. - Это значит, что у нее нет возможности общаться с другими людьми. Хотя общие условия в колонии позволяют жить рядом с другими женщинами, видеть людей, видеть небо, хотя бы выходить на улицу, наблюдать смену сезонов года, смотреть на солнце - такие простые вещи".

Хомич описала условия, в которых Колесникова, скорее всего, находится сейчас: максимум полчаса прогулки в день, 20 минут на посещение душа в неделю: "Я надеюсь, что хотя бы есть доступ к книгам. Там нет телевизора, радио, интернета - это условия, напоминающие советские тюрьмы, колонии, там мало чего изменилось".

Мария Колесникова после операции в заключении, декабрь 2022 года Фото: t.me/zheltye_slivy_premium

Около года назад из штрафного изолятора (ШИЗО) Колесникова попала в больницу с прободной язвой и была прооперирована. "В ШИЗО условия еще более жесткие - и через это проходят сотни и тысячи людей в разных колониях и тюрьмах, - говорит Хомич. - Камера намного меньше, около 3 квадратных метров, нары пристегиваются в течение дня к стене, нет возможности сидеть или лежать. Мария там была минимум 10 суток, было так холодно, что она не могла спать. В ШИЗО выдают лишь сменную одежду - нет никаких личных и теплых вещей". По словам Хомич, спустя несколько дней в таких условиях Мария начала терять сознание, жаловалась на боль в желудке, давление, но ей не оказывали помощь. "Видимо, когда ситуация стала критической, ее госпитализировали, отвезли в гражданскую больницу за пределами колонии. Врачи, как Мария сама говорила, спасли ее в самый последний момент".

Хомич рассказала в Кельне историю известного художника, политзаключенного Алеся Пушкина, который умер в июле этого года в гродненской тюрьме: "У него был тот же диагноз, что и у Марии, но его не успели спасти. Когда его привезли в больницу, было уже поздно".

"Она была как лучик солнца"

Адвокат Людмила Казак защищала Колесникову примерно полгода - во время следствия. Тогда Мария еще содержалась в минском СИЗО. Людмила говорит: Колесникова и там оставалась именно такой, какой ее знали по участию в протестах - всегда улыбающейся.

"Это не показное, не напускное. Она была как лучик солнца в этих темных коридорах следственного изолятора. Когда она шла, вокруг все освещалось. Даже сотрудники следственного изолятора, которые на тот момент еще не были так сильно испуганы режимом и могли проявлять человеческие чувства, непроизвольно реагировали на ее качества, старались помочь Марии", - вспоминает адвокат.

Сейчас, констатировала Казак, в Беларуси все изменилось: люди, обстоятельства, условия содержания в тюрьме.

Изменились и механизмы преследования людей, которые выступили в 2020 году против фальсификации выборов и насилия. “Когда задерживали Марию, было около 50 политзаключенных, сейчас более 1,5 тысяч. Более 1300 уже вышли, отбыв свои сроки, - рассказала Татьяна Хомич. - Людей задерживают каждый день, и последнее время количество задержаний увеличилось - около 600 человек в месяц. И это в девятимиллионной стране".

По ее информации, людей в Беларуси все еще арестовывают за участие в протестах 2020-21 годов - их находят по фото и видео в интернете. Задерживают также за комментарии, донаты, за то, что публично выступали против войны или подписаны на независимые медиа.

"Такой системы контроля не было в 2020 году, используют все новые и новые технологии, передовые технологии, которые есть во всем мире", - объяснила она. Хомич напомнила, что из 1,5 тысяч белорусских политзаключенных около 200 - с очень серьезными проблемами со здоровьем.

"Нам нужно действительно спасать людей. Я считаю, что призывов, которые звучат, недостаточно. Можно три года повторять: нужно всех освободить без каких-либо условий, но это не работает. Что может делать Германия, другие страны, дипломатические службы, МИДы? Действительно искать пути освобождения. Если не получается это сделать без каких-либо условий, надо искать эти условия, которые помогут спасти людей", - заявила она.

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