Лидеры оппозиции в Беларуси удостоены премии имени Льва Копелева

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2021 год, премия за 2020 год присуждена российскому медиа-ресурсу "ОВД-Инфо" и российскому историку Юрию Дмитриеву, сообщил Форум Льва Копелева в четверг, 15 апреля.

В пресс-релизе отмечается, что из-за пандемии коронавируса присуждение премий за 2020 и 2021 год проводится совместно. Церемония вручения наград будет проходить в режиме онлайн, ее дата будет объявлена позднее. На мероприятии с приветственной речью выступит премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet).

Лауреаты премии

"Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало с огромным мужеством ведут политическую и личную борьбу за демократию и против фальсификации президентских выборов в Беларуси. Эти три отважные женщины стали лицом мирного и ненасильственного протеста в Беларуси", - говорится в пресс-релизе Форума Льва Копелева.

В документе отмечается, что российская инициатива "ОВД-Инфо", несмотря "на все препятствия, создаваемые государством, собирает правдивую информацию о протестных акциях и оперативно публикует ее в интернете. Благодаря этой деятельности "ОВД-Инфо" стала всероссийской негосударственной демократической сетью, информацией которой широко пользуются в качестве источника журналисты, в том числе и зарубежные".

В отношении Юрия Дмитриева говорится, что он является членом "Мемориала" - "всемирно известной российской негосударственной организации, занимающейся защитой прав человека и просветительской деятельностью в области истории", он сумел разыскать в Карелии места расстрела жертв сталинского террора и "установить личность около 7 тысяч расстрелянных - представителей 56 наций, в том числе русских немцев".

Премия имени Льва Копелева

В пресс-релизе отмечается, что все лауреаты премии им. Льва Копелева являются продолжателями традиций гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981 году советские власти лишили его советского гражданства.

Лауреатами премии становились, в числе прочих, российский социолог из "Левада-центра" Лев Гудков, организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим, украинская певица и активистка Майдана Руслана Лыжичко и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline".

Общественная организация Форум Льва Копелева была основана после смерти Копелева его многочисленными друзьями и соратниками в 1998 году в Кельне под руководством Фрица Пляйтгена (Fritz Pleitgen). Целью организации является продолжение борьбы Льва Копелева за гуманность, мир и права человека на основе принципа "от человека к человеку, от народа к народу".

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