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В Беларуси умер художник и политзаключенный Алесь Пушкин

Даниил Сотников
48 мин. назад

Белорусский художник Алесь Пушкин, отбывавший пятилетний срок в колонии, умер при "невыясненных обстоятельствах".

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Белорусский художник Алесь Пушкин
Художник Алесь ПушкинФото: Privat

Художник Алесь Пушкин, приговоренный в Беларуси к пяти годам колонии, умер в реанимации при "невыясненных обстоятельствах", сообщила его жена Янина Демух на своей странице в Facebook во вторник, 11 июня. Информацию о смерти Пушкина изданию "Медиазона" подтвердили в гродненской тюрьме №1, где он содержался.

В тюрьме посоветовали обратиться в больницу скорой медицинской помощи. По номеру приемного главного врача "Медиазоне" отказались назвать место смерти художника. Изданию "Наша Нива" в тюрьме сообщили, что художник находился в реанимации больницы под конвоем.

Пушкина осудили на 5 лет колонии

Алесь Пушкин - белорусский живописец-нонконформист, театральный художник, перформер, арт-куратор. Его задержали в марте 2021 года. Через год Пушкина приговорили к 5 годам колонии по обвинению в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Поводом для уголовного преследования стало размещение портрета деятеля антисоветского подполья Евгения Жихаря на выставке в гродненском "Центре городской жизни", что следствие трактовало как "реабилитацию нацизма". При этом картина была написана в 2014 году и ранее экспонировалась в Беларуси и России.

Самый известный перформанс Пушкина - "Гной для прэзідэнта". В июле 1999 года художник прикатил тачку с навозом к администрации президента в Минске. Он разбросал навоз и девальвированные рубли, сверху положил конституцию, портрет Лукашенко, и все это проколол вилами. За эту акцию художник также был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Тихановская: Ответственность за смерть Алеся Пушкина лежит на режиме Лукашенко

Правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, Правовая инициатива Беларуси и другие правозащитные организации признают Пушкина политзаключенным.

"Беларусь потеряла одного из своих самых талантливых и бесстрашных сыновей. Алесь Пушкин был воплощением неукротимого духа белорусского народа. Он умер как политзаключенный режима, и ответственность за это лежит на его тюремщике, Лукашенко и его приспешниках", - написала лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

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