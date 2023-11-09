"Вокруг него был классный вайб". Виктору Бабарико - 60

Выдвижение в качестве кандидата в президенты бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико стало одним из самых ярких событий президентской кампании в Беларуси 2020 года. Его называли главным соперником Александра Лукашенко, однако принять участие в выборах экс-банкир не смог - 18 июня 2020 года его вместе с сыном Эдуардом арестовали, обвинив в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. В феврале 2021 года Бабарико приготовили к 14 годам колонии.

Сегодня, 9 ноября, Виктору Бабарико исполняется 60 лет. DW поговорила с членами его команды, чтобы понять, в чем феномен популярности Бабарико.

К Бабарико присоединялись из-за общих ценностей и особого "вайба"

Как вспоминает исследователь Центра новых идей Антон Родненков, первоначально никто даже не думал, что кампания 2020 года будет хоть сколько-нибудь интересной. "Сначала Валерий Цепкало всех удивил своим выдвижением. И когда спустя пару дней Бабарико заявил, что он тоже идет на выборы, стало понятно, что кампания становится конкурентной и интересной. Это дало энергию обществу", - говорит член команды, который в штабе Бабарико занимался аналитикой и подготовкой региональных поездок. В кампании Бабарико, по словам Родненкова, его привлекли те ценности, что транслировал экс-банкир, а также предыдущее знакомство с его проектами в сфере культуры и искусства.

Главред онлайн-издания "The Village Беларусь" Евгения Сугак присоединилась к штабу Бабарико на следующий день после его задержания, потому что ее сильно потрясла эта несправедливость: "Кроме общего видения и демократических ценностей, которые мы с Бабарико разделяли, у него был какой-то классный "вайб", который подходит молодым людям, среднему классу, хотя его харизма распространилась и на очень широкую аудиторию. В его штабе собралось много талантливых людей из разных сфер".

Виктор и Эдуард Бабарико во время избирательной кампании Фото: Natalia Fedosenko/Tass/picture alliance

Бабарико дал белорусам надежду на лучшее будущее

С самого начала кампания Виктора Бабарико была очень яркой - за короткий срок он смог собрать вторую по численности инициативную группу (около 9 тысяч человек, у Лукашенко - 11 тысяч. - Ред.). Также экс-банкир лидировал в соцопросах, которые проводили независимые СМИ. Такую популярность у белорусов соучредитель портала TUT.by Кирилл Волошин объясняет тем, что политик дал людям ощущение: перемены возможны.

"Бабрико абсолютно европейский, несоветский человек. Он не чиновник, а великолепный менеджер и интеллигент. Он не из тех, кто на на заседании будет "тыкать". Думаю, многие люди разглядели в нем компетентного представителя бизнеса, успешного менеджера, который сможет организовать вокруг себя команду профессионалов", - говорит Волошин, который сам также занимался сбором подписей за Бабарико.

Родненков считает, что Бабарико дал белорусам надежду на лучшее будущее и заставил поверить в себя. "Его ценности и подходы были очень простые - про "дабрабыт", про то, что белорусы могут быть успешной и преуспевающей нацией. Бабарико постоянно повторял, что белорусы умные и талантливые и смогут построить экономически успешную страну. Этот посыл попал в сердечко белорусам". Кроме того, Бабарико всегда обращался к белорусам с уважением, что значительно отличало его от белорусских властей.

"Он часто говорил, что не планирует разбираться во всем сам и его задача - найти компетентных людей во всех сферах, развить потенциал талантливых белорусов. Это очень откликалось людям, думаю, такой запрос до сих пор остается, и власти не способны его реализовать", - считает Родненков.

Популярности Виктора Бабарико даже не мешал его образ банкира. "Думаю, белорусы увидели, что Бабарико не соответствует стереотипным представлениям о зажиточных банкирах, что он живой человек с классными предложениями и идеями. К тому же, на первом месте среди беспокойств у белорусов всегда была именно экономическая ситуация, и когда в президенты приходит человек, который умеет обращаться с деньгами и знает, как улучшить экономическое положение страны, это не может не влиять на симпатии людей", - рассуждает Евгения Сугак.

Даже в тюрьме Бабарико оставался самым популярным политиком

На протяжении всей кампании, даже после ареста, Бабарико преследовали обвинения в связях с Россией из-за продолжительной работы на "Белгазпромбанк", и в целом его часто критиковали за излишне пророссийскую позицию. Кроме того, во время кампании Бабарико успел дать несколько не самых удачных интервью и пресс-конференций, где говорил, например, что "в Беларуси нет массовых репрессий" и "волю народа сфальсифицировать нельзя".

Но и это не помешало его популярности. Более того, соцопрос Chatham House фиксировал, что даже спустя год в тюрьме Бабарико оставался самым популярным политиком в Беларуси, которого 34% белорусов считали достойным президентского поста (для сравнения, только 25% так сказали про Лукашенко).

"Белорусы сострадают, особенно своим героям. И когда этого, в хорошем смысле крепкого хозяйственника, с классными ценностями и милой улыбкой посадили в тюрьму, да еще и вместе с сыном, это все добавило Бабарико рейтинга", - считает Евгения Сугак. Об этом же говорит и Кирилл Волошин: "Образ человека, пострадавшего, с одной стороны, ни за что, а с другой стороны - за нас и наше будущее, повлиял на сохранение его популярности".

В демократической Беларуси популярность Бабарико быстро вернется

Несмотря на популярность во время кампании 2020 года, спустя три года после выборов команда Виктора Бабарико перестала быть сколько-нибудь заметной в политическом поле. О деятельности партии "Разам" уже давно ничего не слышно, а сами "бабариканцы" (так называют членов команды политика) не присоединились к остальным политическим лидерам в Объединенном переходном кабинете.

Вместе с тем члены команды Виктора Бабарико считают, что, если ситуация в стране поменяется, Бабарико будет принимать участие в политической жизни страны. Евгения Сугак убеждена, первые выборы в демократической Беларуси будут очень интересными и Бабарико на них одержит победу.

"Я предположу, что, когда и если Бабарико выйдет из тюрьмы и продолжит политическую активность, его популярность быстро к нему вернется. Сейчас, конечно, о его популярности сложно говорить, ведь есть лидер Светлана Тихановская и люди вокруг нее. Надеюсь на то, что, как и обещала, Светлана проведет выборы, и у Бабарико будет шанс их выиграть", - считает Кирилл Волошин.

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