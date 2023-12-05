Уполномоченный по РБ: Белорусы могут получать паспорта в ФРГ

Координатор МИД ФРГ по связям с представителями российского и белорусского гражданских обществ в изгнании Робин Вагенер разъяснил, как белорусам получать в Германии "паспорта иностранцев".

Депутат бундестага от партии "Союз-90/"Зеленые", координатор МИД Германии по межобщественному сотрудничеству со странами Южного Кавказа, Центральной Азии и Молдовой, уполномоченный по связям с представителями российского и белорусского гражданских обществ в изгнании Робин Вагенер (Robin Wagener) был одним из инициаторов резолюции "За демократическую Беларусь в европейской семье". Резолюция была принята в бундестаге 8 ноября 2023 года.

В интервью DW Робин Вагенер рассказал о том, какое практическое значение он придает этому документу, о механизме выдачи "паспортов иностранцев" белорусам, лишенным возможности поехать для этого в Беларусь, и о своем отношении к идее обменять белорусских политзаключенных на допуск спортсменов из Беларуси к Олимпийским играм в Париже.

DW: Господин Вагенер, вы один из инициаторов резолюции бундестага с призывом к правительству Германии усилить помощь белорусским демократическим силам и расширить санкции против белорусских силовиков. В чем вы видите практическое значение этого документа?

Робин Вагенер: Германия стратегически заинтересована в том, чтобы Беларусь была демократическим и свободным государством. Приняв в бундестаге резолюцию "За демократическую Беларусь в европейской семье", мы продемонстрировали, насколько твердо мы стоим на стороне белорусских демократических сил. И одновременно мы составили перечень конкретных мер, которые мы должны предпринять. Это, в частности, поддержка политических заключенных. Как отбывающих срок в самой Беларуси, так и противников режима, приезжающих к нам. Речь идет о приеме людей, вынужденных бежать из Беларуси. А еще это поддержка независимых СМИ и санкции против криминального режима Лукашенко.

- Давайте коротко пройдемся по этим пунктам. Вы говорите о приеме в Германии эмигрантов из Беларуси. Но вам ведь известна проблема с белорусскими паспортами, которые теперь нельзя продлевать или получать за пределами Беларуси. Какую помощь оказывает МИД Германии белорусам, столкнувшимся с такой проблемой?

Робин Вагенер Фото: Lena Gerke

- Мы понимаем, что минский режим пользуется всеми возможностями, чтобы создавать проблемы и издеваться над гражданами Беларуси, оказавшимися за границей. Немецкие законы позволяют выдавать белорусам, находящимся в Германии, "проездные паспорта для иностранцев". Местные ведомства по делам иностранцев имеют право это делать. И поэтому я сразу же связался с федеральным министерством внутренних дел, чтобы передать эту информацию о ситуации в Беларуси дальше - в ведомства по делам иностранцев с тем, чтобы они могли начать выдачу таких паспортов.

- То есть, белорусы, находящиеся в Германии, теперь могут прийти в местное отделение ведомства по делам иностранцев и получить такой паспорт?

- Да, по крайней мере, в ситуации, когда они сами не видят для себя возможности иным способом продлить срок действия своего загранпаспорта. Ясно, что это относится ко всем белорусам, которые находятся здесь по политическим мотивам.

- Но они при этом останутся гражданами Беларуси или станут лицами без гражданства?

- Нет, они останутся белорусскими гражданами, но смогут получать упомянутые мною паспорта при отсутствии возможности получить свои собственные, белорусские.

- Второй пункт - политзаключенные. Как добиться их освобождения?

- До режима в Минске очень трудно достучаться. И мы видим, что сейчас этот режим все сильнее закручивает гайки. Есть политзаключенные, о которых мы не получаем вообще никакой информации, даже свидетельств о том, что они еще живы. Совсем недавно мне об этом рассказывала и Светлана Тихановская. Важно, чтобы внимание общественности по-прежнему было привлечено к этой теме. Надо показывать этому режиму, что мир следит за судьбой политических заключенных в Беларуси и не допустит их исчезновения. А сами они должны знать, что, если их освободят, мы их с радостью примем и окажем поддержку. Окажем им и психологическую помощь, и обеспечим им пребывание в Германии.

- А как вы относитесь к идее разрешить белорусским спортсменам участвовать в будущем году в Олимпийских играх в Париже в обмен на освобождение политзаключенных в Беларуси?

- Я не думаю, что таким образом нам удастся освободить белорусских политзаключенных. И я вообще очень скептически отношусь к теме ослабления санкций. Да и бундестаг в своей резолюции подтвердил такую позицию. Ослабление санкций возможно только в том случае, если будут очень существенные улучшения в Беларуси.

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